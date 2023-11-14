«Наполи» убрал Руди Гарсию. Возможно, из-за плохих отношений с Осимхеном

И сразу назначил Маццарри.

«Наполи» уволил Руди Гарсию – француз подписывал контракт до 2025-го, но отработал всего пять месяцев.

Результаты «Наполи» не катастрофа, но контраст с ярчайшим чемпионским сезоном Лучано Спаллетти сильный. В Серии А четвертые, отстают от лидирующего «Интера» на 10 очков. В ЛЧ – вторые в группе за «Реалом».

Итальянский клуб сразу объявил о назначении Вальтера Мадзарри. 62-летний специалист уже работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год и завоевал Кубок Италии в 2012-м.

«Наполи» не стал слабее, но забуксовал. Возможно, увольнение – не только из-за результатов

«Руди – один из лучших тренеров Европы, – говорил Фредерик Бомпар, бывший помощник Гарсии, после его назначения в «Наполи». – Кого-то могло удивить такое назначение, но не меня. Когда увидел, что Спаллетти уходит, подумал: президент «Наполи» может позвать Гарсию. Руди ему всегда нравился, сотрудничество было неизбежно».

Друг и коллега напоминал, что Гарсия выводил «Марсель» в финал Лиги Европы, а до этого делал золотой дубль с «Лиллем» – так доказывал, что с ресурсами и составом «Наполи» способен даже выиграть Лигу чемпионов.

Состав «Наполи» к приходу Гарсии изменился не радикально: ушедшего в «Баварию» Кима Мин Чжэ заменили на перспективного бразильца Натана, в атаку подписали Йеспера Линдстрема из «Айнтрахта», из «Сассуоло» забрали Джакомо Распадори.

Но «Наполи» забуксовал с самого старта – набрал только восемь очков в первых пяти матчах и завис на седьмой строчке. После замены в матче с «Болоньей» один из лидеров Виктор Осимхен взбесился и поругался с Гарсией.

Конфликт быстро уладили, но после этого поползли слухи о скорой отставке Руди – RMC Sport писал о контактах «Наполи» с Кристофом Гальтье и утверждал, что Гарсии дали несколько матчей на исправление ситуации.

В начале октября президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже размышлял о смене тренера.

«Мы с ним переживаем плохой момент. Я предприниматель, у меня есть обязанность заботиться о бизнесе. Приму наиболее подходящие решения, когда придет время. Они не должно быть обусловлены давлением. Всегда нужно делать паузу на размышления. Каждое поспешное решение ошибочно.

Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, возможно, ему придется нелегко. Это случилось бы с любым другим. Единственная ответственность, которую я несу, кроме выбора тренера, в том, что у меня не было возможности каждый день находиться на тренировочной базе», – рассуждал Де Лаурентис.

Тогда же Джанлука ди Марцио писал, что будущее Гарсии в «Наполи» на волоске, и в качестве главного кандидата на смену называл Антонио Конте. Чуть позже стали появляться тревожные слухи по поводу Осимхена – Бен Джейкобс из CBS Sports утверждал, что нигерийцу не нравится работать с Руди, и он раздумывает об уходе в «Челси».

Возможно, именно из-за неважных отношений с Виктором Де Лаурентис решил убрать Гарсию.

Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda / Freier Fotograf; Andreas Gora/dpa, IMAGO/Fotoagenzia/Global Look Press