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«Наполи» убрал Руди Гарсию. Возможно, из-за плохих отношений с Осимхеном

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И сразу назначил Маццарри.

«Наполи» уволил Руди Гарсию – француз подписывал контракт до 2025-го, но отработал всего пять месяцев.

Результаты «Наполи» не катастрофа, но контраст с ярчайшим чемпионским сезоном Лучано Спаллетти сильный. В Серии А четвертые, отстают от лидирующего «Интера» на 10 очков. В ЛЧ – вторые в группе за «Реалом».

Итальянский клуб сразу объявил о назначении Вальтера Мадзарри. 62-летний специалист уже работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год и завоевал Кубок Италии в 2012-м.

«Наполи» не стал слабее, но забуксовал. Возможно, увольнение – не только из-за результатов

«Руди – один из лучших тренеров Европы, – говорил Фредерик Бомпар, бывший помощник Гарсии, после его назначения в «Наполи». – Кого-то могло удивить такое назначение, но не меня. Когда увидел, что Спаллетти уходит, подумал: президент «Наполи» может позвать Гарсию. Руди ему всегда нравился, сотрудничество было неизбежно».

Друг и коллега напоминал, что Гарсия выводил «Марсель» в финал Лиги Европы, а до этого делал золотой дубль с «Лиллем» – так доказывал, что с ресурсами и составом «Наполи» способен даже выиграть Лигу чемпионов.

Состав «Наполи» к приходу Гарсии изменился не радикально: ушедшего в «Баварию» Кима Мин Чжэ заменили на перспективного бразильца Натана, в атаку подписали Йеспера Линдстрема из «Айнтрахта», из «Сассуоло» забрали Джакомо Распадори.

Но «Наполи» забуксовал с самого старта – набрал только восемь очков в первых пяти матчах и завис на седьмой строчке. После замены в матче с «Болоньей» один из лидеров Виктор Осимхен взбесился и поругался с Гарсией. 

Конфликт быстро уладили, но после этого поползли слухи о скорой отставке Руди – RMC Sport писал о контактах «Наполи» с Кристофом Гальтье и утверждал, что Гарсии дали несколько матчей на исправление ситуации.

В начале октября президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже размышлял о смене тренера.

«Мы с ним переживаем плохой момент. Я предприниматель, у меня есть обязанность заботиться о бизнесе. Приму наиболее подходящие решения, когда придет время. Они не должно быть обусловлены давлением. Всегда нужно делать паузу на размышления. Каждое поспешное решение ошибочно.

Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, возможно, ему придется нелегко. Это случилось бы с любым другим. Единственная ответственность, которую я несу, кроме выбора тренера, в том, что у меня не было возможности каждый день находиться на тренировочной базе», – рассуждал Де Лаурентис.

Тогда же Джанлука ди Марцио писал, что будущее Гарсии в «Наполи» на волоске, и в качестве главного кандидата на смену называл Антонио Конте. Чуть позже стали появляться тревожные слухи по поводу Осимхена – Бен Джейкобс из CBS Sports утверждал, что нигерийцу не нравится работать с Руди, и он раздумывает об уходе в «Челси».

Возможно, именно из-за неважных отношений с Виктором Де Лаурентис решил убрать Гарсию.

Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda / Freier Fotograf; Andreas Gora/dpa, IMAGO/Fotoagenzia/Global Look Press

15 комментариев

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Тюменский медвежонок
Наполи дома проигрывает аутсайдеру Эмполи со счетом 0-1... да действительно, дело не в результатах, ага... то что Наполи даже с такой игрой держится на 4-м месте в Италии и в Лиге Чемпионов в группе все хорошо, это потому что конкуренты тоже знатно косячат в чемпионате, а в Лиге Чемпионов легчайшая группа (причем умудрились дома сыграть 1-1 против мертвого Унион Берлин который всем подряд вообще везде проигрывает), по факту Наполи сейчас играет в супер слабый футбол и от любой топ-команды отлетит вперед ногами. Руди Гарсия очень слабый тренер и его назначение в принципе было большой ошибкой
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+8
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Ten Hug
Назначение Руди Гарсии изначально было сомнительным вариантом :)
+8
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Alexey Saganov
Ответ BiVG
Кто следит за серией А - почему они вообще убрали Спалетти, собравшего чемпионскую команду??
Ну типа АДЛ не отдал должное синьору Лучано после выигрыша Скудетто, чего не выдержала тонкая организация души маэстро, и он хлопнул дверью.
+3
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+3
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Michael Boldyrev
Гарсия-то был сомнителен, но новый тренер - точно мимо: это просто итальянский тренер из обоймы Серии А: берете любой клуб с 10-го по 15-е место и вот там такой и сидит.

Короче стрельнули разок, теперь как наш "Спартак" (с поправкой на неополитанскую провинцию) еще 20 лет просто изображать топ-клуб. Ну, или на 30-ть, если у продюсера дети есть и клуб продаст)
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Overkiller
Было такое в топ-5 чтобы у действующего чемпиона уже два тренера ещё до зимней паузы сменилось?
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Dan Kennedy
Состав «Наполи» к приходу Гарсии изменился не радикально: ушедшего в «Баварию» Кима Мин Чжэ заменили на перспективного бразильца Натана, в атаку подписали Йеспера Линдстрема из «Айнтрахта», из «Сассуоло» забрали Джакомо Распадори.

А какой смысл писать про Распадори, если он и в прошлом сезоне был? Тоже самое с Симеоне. Если брать новичков, то третий Каюсте из Реймса, но он на лавочку.
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BiVG
Кто следит за серией А - почему они вообще убрали Спалетти, собравшего чемпионскую команду??
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DrunkSailor
Ответ BiVG
Кто следит за серией А - почему они вообще убрали Спалетти, собравшего чемпионскую команду??
Так он сам ушел. С президентом поругался
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AlexRyzen
Маццари вариант 👌
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Плакса Джон ушел налево
Комментарий удален пользователем
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Михаил Ж.
Сменили шило на мыло. Маццари свадебный генерал без амбиций. Это не тот человек, который возьмет трофей или укрепит команду
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lNegat1ve
Ответ Плакса Джон ушел налево
Комментарий удален пользователем
Вальтер Мадзарри наверное потому что.?)
А вообще у него как минимум 2 варианта написания фамилии в тексте, видимо не смог определиться)
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Владислав Брехов
Ответ Michael Boldyrev
Гарсия-то был сомнителен, но новый тренер - точно мимо: это просто итальянский тренер из обоймы Серии А: берете любой клуб с 10-го по 15-е место и вот там такой и сидит. Короче стрельнули разок, теперь как наш "Спартак" (с поправкой на неополитанскую провинцию) еще 20 лет просто изображать топ-клуб. Ну, или на 30-ть, если у продюсера дети есть и клуб продаст)
Даже в клубах с 10 по 15 можно найти тренера поинтересней, хоть того же Ди Франческо из Фрозиноне
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Manchot
Ответ Михаил Ж.
Сменили шило на мыло. Маццари свадебный генерал без амбиций. Это не тот человек, который возьмет трофей или укрепит команду
Все равно лучше, чем Галтье или Конте.
Первый слаб, второй не подходит.
Я бы оставил Гарсию.
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Dooomer
Ответ Overkiller
Было такое в топ-5 чтобы у действующего чемпиона уже два тренера ещё до зимней паузы сменилось?
Напомнило, как Тухеля после победы в ЛЧ поперли из Челси, а потом и Поттера в апреле выставили. Тоже так себе практика.
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