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У Мбаппе первый хет-трик за год. Но тренеру «ПСЖ» и этого мало

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Луис Энрике Луис Энрике
Реймс Реймс
лига 1 Франция лига 1 Франция
Акор Адамс
Футбол Футбол

Что еще нужно-то?

«ПСЖ» разгромил «Реймс» – 3:0. Парижане вернули лидерство в Лиге 1.

Все три мяча забил Килиан Мбаппе.

Как забивал Мбаппе. Был близок даже к покеру

Моменты очевидные.

⚽️ 3’ – Усман Дембеле навесил на дальнюю штангу, Мбаппе элегантно замкнул внутренней стороной стопы. Все просто.

⚽️ 59’ – Поймали хозяев на контратаке. Мяч дошел до Карлоса Солера, тот прострелил в штрафную – оставалось замкнуть с нескольких метров. Килиан справился.

⚽️ 82’ – Снова скоростной выход из обороны. Брэдли Барколя вошел в штрафную и выкатил под удар Мбаппе. Легкотня.

Уже через минуту Килиан мог сделать и покер, но промахнулся с убойной позиции.

Жаль, но только три. Хотя тоже мощно.

У Мбаппе – первый хет-трик за год. И 15 голов в 15 матчах

Француз нереально хорош.

● Это первый хет-трик Мбаппе с августа 2022-го – тогда уничтожал «Лилль» (7:1). После этого были пять мячей скромному «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции, но в Лиге 1 и ЛЧ – максимум дубли.

● Теперь у Мбаппе лишь в чемпионате 13 мячей – конечно, он лучший бомбардир Лиги 1. Ближайший преследователь – Акор Адамс из «Монпелье», у него семь.

● У Килиана уже 15 мячей в 15 матчах сезона. Впереди только Харри Кейн (21), столько же у Лаутаро Мартинеса, Эрлинга Холанда и Серу Гирасси из «Штутгарта».

Несмотря на это, Луис Энрике не очень-то и доволен форвардом: «Мне нечего сказать по голам. Но он должен больше помогать команде. Поговорю с ним об этом. Я никогда не признаюсь, о чем идет речь сейчас, потому что это личное. Килиан – один из лучших в мире, но нам нужно больше. Хочется, чтобы он не только забивал».

Пока голов Мбаппе хватает для лидерства в Лиге 1 – помогла ничья «Ниццы» с «Монпелье», но отрыв непривычно скромный.

Впереди у «ПСЖ» домашний матч с «Монако», где сверкает Александр Головин. Там не выигрывают с декабря 2021-го – два поражения и ничья. Похоже, Килиан готов прервать серию.

Реймс – ПСЖ 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
11 ноября, 19.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мбаппе, 0:2 – 59 Мбаппе, 0:3 – 82 Мбаппе.
РеймсДиуф, Фоке (Хадра, 70), Абдельхамид, Окуму, Агбаду, де Смет (Уилсон-Эсбранд, 75), Матусива, Ричардсон (Диаките, 70), Мунеци, Ито, Дарами (Диакон, 83).
ПСЖДоннарумма, Маркиньос, Шкриньяр, Мукиеле, Фабиан Руис, Заир-Эмери, Солер (Эрнандес, 81), Ли Кан Ин (Ндур, 77), Дембеле (Барколя, 74), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Витинья, 46).
Предупреждение:
Абдельхамид (51).

Фото: AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

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