У Мбаппе первый хет-трик за год. Но тренеру «ПСЖ» и этого мало

Что еще нужно-то?

«ПСЖ» разгромил «Реймс» – 3:0. Парижане вернули лидерство в Лиге 1.

Все три мяча забил Килиан Мбаппе.

Как забивал Мбаппе. Был близок даже к покеру

Моменты очевидные.

⚽️ 3’ – Усман Дембеле навесил на дальнюю штангу, Мбаппе элегантно замкнул внутренней стороной стопы. Все просто.

⚽️ 59’ – Поймали хозяев на контратаке. Мяч дошел до Карлоса Солера, тот прострелил в штрафную – оставалось замкнуть с нескольких метров. Килиан справился.

⚽️ 82’ – Снова скоростной выход из обороны. Брэдли Барколя вошел в штрафную и выкатил под удар Мбаппе. Легкотня.

Уже через минуту Килиан мог сделать и покер, но промахнулся с убойной позиции.

Жаль, но только три. Хотя тоже мощно.

У Мбаппе – первый хет-трик за год. И 15 голов в 15 матчах

Француз нереально хорош.

● Это первый хет-трик Мбаппе с августа 2022-го – тогда уничтожал «Лилль» (7:1). После этого были пять мячей скромному «Пеи-де-Кассель» в Кубке Франции, но в Лиге 1 и ЛЧ – максимум дубли.

● Теперь у Мбаппе лишь в чемпионате 13 мячей – конечно, он лучший бомбардир Лиги 1. Ближайший преследователь – Акор Адамс из «Монпелье», у него семь.

● У Килиана уже 15 мячей в 15 матчах сезона. Впереди только Харри Кейн (21), столько же у Лаутаро Мартинеса, Эрлинга Холанда и Серу Гирасси из «Штутгарта».

Несмотря на это, Луис Энрике не очень-то и доволен форвардом: «Мне нечего сказать по голам. Но он должен больше помогать команде. Поговорю с ним об этом. Я никогда не признаюсь, о чем идет речь сейчас, потому что это личное. Килиан – один из лучших в мире, но нам нужно больше. Хочется, чтобы он не только забивал».

Пока голов Мбаппе хватает для лидерства в Лиге 1 – помогла ничья «Ниццы» с «Монпелье», но отрыв непривычно скромный.

Впереди у «ПСЖ» домашний матч с «Монако», где сверкает Александр Головин. Там не выигрывают с декабря 2021-го – два поражения и ничья. Похоже, Килиан готов прервать серию.

Фото: AFP/FRANCOIS NASCIMBENI