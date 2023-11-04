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Хет-трик Кейна снес «Дортмунд». Его не остановить

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Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

Рекорды не выдерживают.

4:0 – осенний Дер Классикер забрала «Бавария». Без шансов.

«Бавария» забила два в первые 10 минут. И интрига исчезла 

Мюнхенцы повели уже на 4-й минуте: защитник Шлоттербек на угловом упустил Дайо Упамекано, и тот уверенно занес мяч в ворота головой. Без шансов для Грегора Кобеля.

На 9-й минуте включился Лерой Сане: немец воспользовался пространством за спиной Хуммельса и несильно покатил вдоль линии ворот, а там оказался Харри Кейн. Он просто не мог промазать с двух метров.

«Дортмунд» не мог перейти свою половину поля. Факт, подчеркивающий депрессию: первый удар в створ хозяева нанесли лишь на 56-й минуте, когда зарядил Марко Ройс. Тот удар и остался единственным.

А вот «Бавария», злая из-за вылета от «Саарбрюкена» в Кубке, не останавливалась: на 72-й Коман свободно пробежал по флангу и выкатил на Кейна в штрафную, англичанин занес в касание.

Под конец матча Харри еще и оформил хет-трик – реализовал выход один на один.

4:0.

Рекорды не выдерживают напора Кейна

● Но сначала о «Баварии» – она выиграла 12 из 15 последних игр с «Дортмундом». В последний раз «Боруссия» била мюнхенцев пять лет назад – в ноябре 2018-го взяла Суперкубок Германии.

● После этого у «Дортмунда» 8 поражений подряд. В прошлом сезоне разбавили серию домашней ничьей (2:2).

● Еще один повод для грусти: «Боруссия» впервые с августа 2022-го проиграла дома в чемпионате – тогда не справились с «Вердером» (2:3).

● Теперь о Кейне. Он продолжает ломать рекорды Бундеслиги – 15 голов в 10 первых матчах: побил достижение форварда Клауса Матишака – у немца было 13 голов за «Шальке» в сезоне-1963/64.

● Это уже третий хет-трик англичанина в этом сезоне: кроме «Дортмунда» пострадали «Дармштадт» (8:0) и «Бохум» (7:0).

Теперь Харри – лучший бомбардир Бундеслиги. Наконец-то обогнал Сиру Гирасси из «Штутгарта» – у француза 14 голов, зато в 8 матчах.

100 самых дорогих игроков мира

Боруссия Д – Бавария 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Упамекано, 0:2 – Кейн, 0:3 – 72 Кейн, 0:4 – 90 Кейн.
Боруссия ДКобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).
БаварияНойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Лаймер, Коман, Сане (Мюллер, 89), Мусиала (Шупо-Мотинг, 89), Кейн.
Предупреждения:
Сане (22), Хуммельс (61), Рюэрсон (74), Забитцер (76), Лаймер (85).

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Lars Baron; IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/Global Look Press

13 комментариев

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Гномович!
Боюсь представить сколько бы он наколотил в лиге фермеров во Франции или лиге бургеров.
+26
-4
+22
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Пётр Кузнеченко
Даже цифру 3 на пальцах уже показывает как немец, а не как британец. Герой Фассбендера в "Бесславных ублюдках" на этом прокололся))
+10
0
+10
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граф Якунин
Ответ Гномович!
Боюсь представить сколько бы он наколотил в лиге фермеров во Франции или лиге бургеров.
А в дезерт-лиге?
+3
0
+3
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xoms
Теперь официально в Германии Хет трик, до этого было не по их
+2
0
+2
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ManchesteR
Любой пользователя спортса знает, что это не хет-трик в Германии.
+1
0
+1
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werowolf-gears
У Левандовского 41 вроде было. Наверное обойдет
0
0
0
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KRIPTOZOO
Как болельщик Петухов рад за Харри!
0
0
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borasco
Ответ ManchesteR
Любой пользователя спортса знает, что это не хет-трик в Германии.
Но мы то не в Германии
0
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