Хет-трик Кейна снес «Дортмунд». Его не остановить

Рекорды не выдерживают.

4:0 – осенний Дер Классикер забрала «Бавария». Без шансов.

«Бавария» забила два в первые 10 минут. И интрига исчезла

Мюнхенцы повели уже на 4-й минуте: защитник Шлоттербек на угловом упустил Дайо Упамекано, и тот уверенно занес мяч в ворота головой. Без шансов для Грегора Кобеля.

На 9-й минуте включился Лерой Сане: немец воспользовался пространством за спиной Хуммельса и несильно покатил вдоль линии ворот, а там оказался Харри Кейн. Он просто не мог промазать с двух метров.

«Дортмунд» не мог перейти свою половину поля. Факт, подчеркивающий депрессию: первый удар в створ хозяева нанесли лишь на 56-й минуте, когда зарядил Марко Ройс. Тот удар и остался единственным.

А вот «Бавария», злая из-за вылета от «Саарбрюкена» в Кубке, не останавливалась: на 72-й Коман свободно пробежал по флангу и выкатил на Кейна в штрафную, англичанин занес в касание.

Под конец матча Харри еще и оформил хет-трик – реализовал выход один на один.

4:0.

Рекорды не выдерживают напора Кейна

● Но сначала о «Баварии» – она выиграла 12 из 15 последних игр с «Дортмундом». В последний раз «Боруссия» била мюнхенцев пять лет назад – в ноябре 2018-го взяла Суперкубок Германии.

● После этого у «Дортмунда» 8 поражений подряд. В прошлом сезоне разбавили серию домашней ничьей (2:2).

● Еще один повод для грусти: «Боруссия» впервые с августа 2022-го проиграла дома в чемпионате – тогда не справились с «Вердером» (2:3).

● Теперь о Кейне. Он продолжает ломать рекорды Бундеслиги – 15 голов в 10 первых матчах: побил достижение форварда Клауса Матишака – у немца было 13 голов за «Шальке» в сезоне-1963/64.

● Это уже третий хет-трик англичанина в этом сезоне: кроме «Дортмунда» пострадали «Дармштадт» (8:0) и «Бохум» (7:0).

Теперь Харри – лучший бомбардир Бундеслиги. Наконец-то обогнал Сиру Гирасси из «Штутгарта» – у француза 14 голов, зато в 8 матчах.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Lars Baron; IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/Global Look Press