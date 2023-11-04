0:3 ➡️ 4:3 с победным на 99-й – мегасюжет от Эндрика и «Палмейрас»

А еще скандал из-за судей.

Главный камбэк последних недель произошел в Бразилии – характер проявил «Палмейрас», отыгравшийся с 0:3 на выезде.

Видео безумия.

«Ботафого» закончил первый тайм разгромом после голов Карлоса Эдуардо, Че Че и Жуниора Сантоса и, казалось, уже забрал игру. Но второй тайм оказался гораздо насыщеннее.

● 50-я минута – Эндрик (да, это его купил «Реал») сократил отставание после эффектного слалома.

● 75-я минута – защитник хозяев Адриэлсон схватил красную за жесткий фол и оставил команду в меньшинстве.

Несмотря на это, 8 минут спустя «Ботафого» заработал пенальти, но не реализовал – Уэвертон спас.

● Через минуту после пенальти Эндрик оформил дубль, а на 90-й «Палмейрас» сравнял после красивой комбинации.

● А на 99-й гости вообще вышли вперед – победный положил бывший защитник «Локомотива» Мурило.

Забавный факт: дублем Эндрик разорил «Реал» примерно на 1 млн долларов: дело в том, что за каждые 5 голов, которые нападающий забьет до июля 2024-го, когда ему исполнится 18, «Реал» должен перечислять «Палмейрасу» по 13 млн бразильских реалов (2,6 млн долларов).

Против «Ботафого» Эндрик набил сразу половину.

«Можешь оштрафовать меня, Эдналдо, но завтра же ты должен уйти в отставку». Владелец «Ботафого» разъярен – прыгнул на президента бразильской федерации футбола

Главному судье Браулио да Силве Мачадо после матча не поздоровилось: его (как и бригаду) оскорбляли вице-президент «Ботафого» Винисиус Ассумпсао, спортивный директор Андре Маццуко и менеджер Педро Морейра. В отчете арбитр указал, что они выкрикивали «Вор, бесстыжий! Ты приехал сюда, чтобы обокрасть нас», а сдержать их помогали полицейские.

Владелец «Ботафого» Джон Текстор в гневе от удаления Адриэлсона: «Это не красная карточка, она изменила игру. Это коррупция, кража. Можешь оштрафовать меня, Эдналдо [Эдналдо Родригес, президент бразильской федерации футбола – Sports.ru], но завтра же ты должен уйти в отставку. Это должно произойти – чемпионат Бразилии превратился в шутку.

Никто этого не заслуживает: игроки «Палмейрас» не хотят выигрывать таким образом, мы – проигрывать. [Игроки «Палмейрас], вы сыграли хорошо, но это не ваша победа – это коррупция».

Текстор поговорил с игроками и подошел к судейской бригаде, саркастически похлопал и изобразил жест денег – намекнул на предвзятость.

Федерация футбола уже объявила, что возбудит уголовное дело в отношении Текстора. Также будут расследовать слова известного бразильского блогера и болельщика «Ботафого» Фелипе Нето, ранее финансировавшего клуб и тоже прыгнувшего на судей матча с «Палмейрасом».

Фото: Gettyimages.ru/Wagner Meier; eastnews.ru/Thiago Ribeiro/Associated Press