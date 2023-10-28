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8:0, у Кейна гол с центра и хет-трик, три красных за тайм – безумный матч «Баварии»

Дармштадт Дармштадт
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Клаус Гьясула Клаус Гьясула
Матей Маглица Матей Маглица
Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Харри Кейн Харри Кейн
Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

Все голы – за 37 минут.

«Бавария» отметила возвращение Мануэля Нойера (сыграл впервые за 10 месяцев) мощнейшим разгромом – 8:0 против «Дармштадта».

События поделили: в первом тайме три красные, во втором – голы.

У Кейна хет-трик, забил даже со своей половины. Хотя первый тайм сыграли 0:0!

На старте казалось, что «Баварии» будет куда сложнее: уже на 4-й минуте Йозуа Киммих схватил прямую красную. С фолом остановил Марвина Мелема, который выбегал один на один с Нойером.

В первом тайме голов не было, вообще сыпались только красные. 

«Дармштадт» потерял сразу двух центральных защитников: на 21-й минуте удалился Клаус Гьясула, а на 41-й – Матей Маглица за фол против Харри Кейна. Три прямых красных за тайм – просто безумие!

«Бавария» весь второй тайм провела в большинстве и отправила «Дармштадт» в нокаут. 8:0 с шедевром Кейна со своей половины. Англичанин в районе центрального круга получил пас от Томаса Мюллера и перебросил вышедшего из ворот Марселя Шуэна – так счет стал 5:0.

У Кейна в итоге хет-трик, по дублю сделали Джамал Мусиала и Лерой Сане, еще один мяч забил Томас Мюллер. У крайнего защитника Нуссаира Мазрауи, скандально известного теперь из-за позиции по конфликту Израиля с Палестиной, две голевые.

Кстати, это мы считаем, что Харри сделал хет-трик, а официальные правила Бундеслиги – нет. Помните же, им нужно, чтобы это были голы подряд от одного человека и внутри одного тайма.

Кейн выполнил только условие с таймами – все во втором. Но вот между было много других голов. Так что идеальный хет-трик (и официальный для Бундеслиги) еще видимо впереди.

14+7 в 13 матчах – невероятный старт Кейна в «Баварии»!

Несколько ярких деталей.

● У Кейна уже второй хет-трик за «Баварию», прошлый был 23 сентября – «Бохуму». У англичанина бешеная статистика в новом клубе: 14 голов и семь ассистов в 13 матчах.

● Харри – первый игрок в топ-5 лигах в этом сезоне, кто забил минимум 10 мячей и отдал пять или больше ассистов.

● Лерой Сане тоже шикарен: восемь голов в девяти матчах Бундеслиги. Он месте с Кейном в топ-3 бомбардиров, впереди только герой «Штутгарта» Серу Гирасси (14 мячей).

«Бавария» набрала 23 очка и минимум до воскресенья вернулась в лидеры Бундеслиги.

Дальше – гостевая игра с «Дортмундом».

Бавария – Дармштадт 8:0 (0:0, 8:0)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 51 Кейн, 2:0 – 56 Сане, 3:0 – 60 Мусиала, 4:0 – 64 Сане, 5:0 – 69 Кейн, 6:0 – 71 Мюллер, 7:0 – 76 Мусиала, 8:0 – 88 Кейн.
БаварияНойер, Мазрауи, де Лигт (Павлович, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66), Киммих, Лаймер (Тель, 77), Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 77), Кейн.
ДармштадтШуэн, Бадер, Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула, Нюрнбергер, Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62), Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45).
Предупреждения:
де Лигт (38), Бадер (49), Нюрнбергер (69).
Удаления:
Киммих (4), Гьясула (21), Маглица (41).

Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси

Фото: IMAGO/Ulmer, IMAGO/Gerhard Schulthei, Tom Weller/dpa/Global Look Press

15 комментариев

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Oskar 09
как он вписался это супер и самое главное успел запругнуть в последний вагон и вот результат на лицо делает погоду красавчик.👍
+15
-1
+14
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Bor2193
Теперь то хет-трик по правилам ?) засчитают ?
+8
-1
+7
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Ya Tolik
Удивляет ли статистика Кейна? Нет, конечно.
По сути это то, чего от него все и ждали. Он лишь подтверждает, что является одним из лучших форвардов последние годы.
+4
0
+4
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Ibra Meji
ну первая красная гостей...
+3
0
+3
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Writer 1
Ответ korysh
Потихоньку возвращается старая добрая Бавария, уничтожающая в Бундеслиге своих соперников
Дармштадт и в особенности Бохум - две команды идущие вперёд, как всадники без головы, к тому же там составы уровня Урала. По остальными матчам не складывается ощущение, что Бавария возвращаться, в прошлом году при Нагеле играли сильнее
+3
0
+3
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#SharkTeam
Кейн > Беллингем
+2
0
+2
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marco -81
Машина!!! Кейн просто рвет и мечет, гол с центра - чистый восторг! Надеюсь, Харри возьмёт лигу чемпионов.
+2
-1
+1
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Den
в чемпионате Германии ещё до начала сезона победитель известен, отстой, никакой интриги
+1
0
+1
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korysh
Потихоньку возвращается старая добрая Бавария, уничтожающая в Бундеслиге своих соперников
0
0
0
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xoms
Спортс какой это Хет трик, разбирали же, что такие Хет трики в Германии не считаются, Жаль Кейна второй раз вроде хет-трик, прямо как в ДМБ ты его видишь, нет, а он есть
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Пугливый Кот
Ответ Oskar 09
как он вписался это супер и самое главное успел запругнуть в последний вагон и вот результат на лицо делает погоду красавчик.👍
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Остужающий
Ответ Bor2193
Теперь то хет-трик по правилам ?) засчитают ?
В статье же все написано, годы подряд, в одном тайме, нет, не засчитают
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Денис Курбатов
Ответ Den
в чемпионате Германии ещё до начала сезона победитель известен, отстой, никакой интриги
не проблема бмв, что жигули делает хреновые машины
0
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