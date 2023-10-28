8:0, у Кейна гол с центра и хет-трик, три красных за тайм – безумный матч «Баварии»

Все голы – за 37 минут.

«Бавария» отметила возвращение Мануэля Нойера (сыграл впервые за 10 месяцев) мощнейшим разгромом – 8:0 против «Дармштадта».

События поделили: в первом тайме три красные, во втором – голы.

У Кейна хет-трик, забил даже со своей половины. Хотя первый тайм сыграли 0:0!

На старте казалось, что «Баварии» будет куда сложнее: уже на 4-й минуте Йозуа Киммих схватил прямую красную. С фолом остановил Марвина Мелема, который выбегал один на один с Нойером.

В первом тайме голов не было, вообще сыпались только красные.

«Дармштадт» потерял сразу двух центральных защитников: на 21-й минуте удалился Клаус Гьясула, а на 41-й – Матей Маглица за фол против Харри Кейна. Три прямых красных за тайм – просто безумие!

«Бавария» весь второй тайм провела в большинстве и отправила «Дармштадт» в нокаут. 8:0 с шедевром Кейна со своей половины. Англичанин в районе центрального круга получил пас от Томаса Мюллера и перебросил вышедшего из ворот Марселя Шуэна – так счет стал 5:0.

У Кейна в итоге хет-трик, по дублю сделали Джамал Мусиала и Лерой Сане, еще один мяч забил Томас Мюллер. У крайнего защитника Нуссаира Мазрауи, скандально известного теперь из-за позиции по конфликту Израиля с Палестиной, две голевые.

Кстати, это мы считаем, что Харри сделал хет-трик, а официальные правила Бундеслиги – нет. Помните же, им нужно, чтобы это были голы подряд от одного человека и внутри одного тайма.

Кейн выполнил только условие с таймами – все во втором. Но вот между было много других голов. Так что идеальный хет-трик (и официальный для Бундеслиги) еще видимо впереди.

14+7 в 13 матчах – невероятный старт Кейна в «Баварии»!

Несколько ярких деталей.

● У Кейна уже второй хет-трик за «Баварию», прошлый был 23 сентября – «Бохуму». У англичанина бешеная статистика в новом клубе: 14 голов и семь ассистов в 13 матчах.

● Харри – первый игрок в топ-5 лигах в этом сезоне, кто забил минимум 10 мячей и отдал пять или больше ассистов.

● Лерой Сане тоже шикарен: восемь голов в девяти матчах Бундеслиги. Он месте с Кейном в топ-3 бомбардиров, впереди только герой «Штутгарта» Серу Гирасси (14 мячей).

«Бавария» набрала 23 очка и минимум до воскресенья вернулась в лидеры Бундеслиги.

Дальше – гостевая игра с «Дортмундом».

Фото: IMAGO/Ulmer, IMAGO/Gerhard Schulthei, Tom Weller/dpa/Global Look Press