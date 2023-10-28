8:0, у Кейна гол с центра и хет-трик, три красных за тайм – безумный матч «Баварии»
Все голы – за 37 минут.
«Бавария» отметила возвращение Мануэля Нойера (сыграл впервые за 10 месяцев) мощнейшим разгромом – 8:0 против «Дармштадта».
События поделили: в первом тайме три красные, во втором – голы.
У Кейна хет-трик, забил даже со своей половины. Хотя первый тайм сыграли 0:0!
На старте казалось, что «Баварии» будет куда сложнее: уже на 4-й минуте Йозуа Киммих схватил прямую красную. С фолом остановил Марвина Мелема, который выбегал один на один с Нойером.
В первом тайме голов не было, вообще сыпались только красные.
«Дармштадт» потерял сразу двух центральных защитников: на 21-й минуте удалился Клаус Гьясула, а на 41-й – Матей Маглица за фол против Харри Кейна. Три прямых красных за тайм – просто безумие!
«Бавария» весь второй тайм провела в большинстве и отправила «Дармштадт» в нокаут. 8:0 с шедевром Кейна со своей половины. Англичанин в районе центрального круга получил пас от Томаса Мюллера и перебросил вышедшего из ворот Марселя Шуэна – так счет стал 5:0.
У Кейна в итоге хет-трик, по дублю сделали Джамал Мусиала и Лерой Сане, еще один мяч забил Томас Мюллер. У крайнего защитника Нуссаира Мазрауи, скандально известного теперь из-за позиции по конфликту Израиля с Палестиной, две голевые.
Кстати, это мы считаем, что Харри сделал хет-трик, а официальные правила Бундеслиги – нет. Помните же, им нужно, чтобы это были голы подряд от одного человека и внутри одного тайма.
Кейн выполнил только условие с таймами – все во втором. Но вот между было много других голов. Так что идеальный хет-трик (и официальный для Бундеслиги) еще видимо впереди.
14+7 в 13 матчах – невероятный старт Кейна в «Баварии»!
Несколько ярких деталей.
● У Кейна уже второй хет-трик за «Баварию», прошлый был 23 сентября – «Бохуму». У англичанина бешеная статистика в новом клубе: 14 голов и семь ассистов в 13 матчах.
● Харри – первый игрок в топ-5 лигах в этом сезоне, кто забил минимум 10 мячей и отдал пять или больше ассистов.
● Лерой Сане тоже шикарен: восемь голов в девяти матчах Бундеслиги. Он месте с Кейном в топ-3 бомбардиров, впереди только герой «Штутгарта» Серу Гирасси (14 мячей).
«Бавария» набрала 23 очка и минимум до воскресенья вернулась в лидеры Бундеслиги.
Дальше – гостевая игра с «Дортмундом».
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 51 Кейн, 2:0 – 56 Сане, 3:0 – 60 Мусиала, 4:0 – 64 Сане, 5:0 – 69 Кейн, 6:0 – 71 Мюллер, 7:0 – 76 Мусиала, 8:0 – 88 Кейн.
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Бавария –
Нойер, Мазрауи, де Лигт (Павлович, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66), Киммих, Лаймер (Тель, 77), Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 77), Кейн.
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Дармштадт –
Шуэн, Бадер, Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула, Нюрнбергер, Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62), Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45).
- Предупреждения:
- де Лигт (38), Бадер (49), Нюрнбергер (69).
Он забивает больше Холанда, Кейна и Мбаппе. Кто такой Серу Гирасси
Фото: IMAGO/Ulmer, IMAGO/Gerhard Schulthei, Tom Weller/dpa/Global Look Press
По сути это то, чего от него все и ждали. Он лишь подтверждает, что является одним из лучших форвардов последние годы.