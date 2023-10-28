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«Реал» выцарапал класико! Дубль у Джуда – после массового помутнения

Давид Алаба Давид Алаба
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Класико Класико
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Шикарный сюжет!

Мы посмотрели прекрасное класико: «Барселона» долго вела, но позволила «Реалу» сравнять и вырвать победу.

Началось с диковатой ошибки «Реала»: ступор на 6-й минуте

«Барса» начала класико с быстрого гола, который спродюсировала в том числе и оборона «Мадрида». 

Разбираем покадрово.

Илкай Гюндоган начал одну из первых атак матча, когда отпасовал на Феррана Торреса.

Ферран хотел сыграть в стеночку, но помешала нога Орельена Тчуамени.

Мяч покатился в штрафную, игроки «Мадрида» растерялись.

Обратите внимание, где Гюндоган – как минимум два игрока «Реала» ближе к мячу. 

Но Илкай неожиданно пошел вперед. 

Давид Алаба полетел в подкат, но мяч попал в Гюндогана.

Илкай спокойно реализовал шанс.

На 28-й минуте «Реал» снова ошибся: у Винисиуса отобрали мяч, «Барса» умчала в контратаку, момент закончился без удара. Но было опасно!

5 минут 57 секунд – второй по скорости гол каталонцев в класико в XXI веке после мяча Неймара в уже далеком 2014-м. Бразилец тогда открыл счет на отметке 3:02.

А еще это первый гол Гюндогана за «Барсу». Этот гений топ-матчей вовремя включился! Когда играл за «Дортмунд», забивал «Баварии», в «Ман Сити» стабильно наказывал всех из большой шестерки. Кстати, «Реал» от Илкая получает впервые, хотя встречались они 10 раз.

Матч выиграл Джуд. Пальнул из-за штрафной по сложнейшей траектории и прибил победным на 90+

Конечно, мы и ждали чего-то особенного от Джуда Беллингема, даже сожалели, что в Англии не смогут посмотреть на свою звезду в прямом эфире.

Но в первом тайме Джуда сдержали, особенно четко по нему играл Гави – не давал дышать.

Правда, в середине второго тайма оказалось, что Беллингему достаточно буквально пары метров и секунд, чтобы повлиять на результат. Когда появилась возможность ударить, Джуд не стал даже полноценно замахиваться, засадил прямо так.

Вроде бы Марк-Андре тер Стеген все видел, но полет мяча его, судя по всему, удивил. До последнего казалось, что вратарь отобьет рукой, а в итоге мяч как-то пролетел мимо и влетел под штангу.

«Реал» во втором тайме выглядел намного бодрее, хотя и ошибок совершал немало. «Барса» кинула в борьбу Роберта Левандовского, ближе к концу обновлялась молодежью – выходил в том числе Ламин Ямаль.

Но какая разница, кто там может влиять на исход еще, если есть Джуд!

В добавленное время он идеально предсказал, куда пойдет мяч после флангового паса и подставления Луки Модрича. Сориентировался и протолкнул с линии вратарской!

● Джуд – космос. Теперь у Беллингема 12 голов в 13 матчах за «Мадрид», а еще есть три ассиста. Сдержать Джуда смогли только «Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья».

● А еще Беллингем забил 300-й гол «Мадрида» в класико.

● Это второе поражение подряд «Барсы» в класико при Хави – в майском полуфинале Кубка Испании получили 0:4, а до этого выигрывали три матча подряд.

«Мы доминировали 60-70 минут, но забили только один мяч, хотя было шесть-семь моментов, а «Реал» забил в концовке дважды за пару моментов, – подвел итог Хави в эфире DAZN. – Беллингем, мне кажется, играл в похожей с Гави роли, но в концовке нам не очень повезло. Хотя пока это только 11-й тур, мы будем и дальше бороться за чемпионство».

Теперь «Реал» – лидер Ла Лиги!

Выше «Жироны», потому что обыграли их в личной встрече.

Барселона – Реал Мадрид 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
28 октября, 17.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гюндоган, 1:1 – 68 Беллингем, 1:2 – 90 Беллингем.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу (Ямаль, 77), Мартинес, Кристенсен, Араухо, Бальде, Гюндоган, Гави, Лопес (Ромеу, 72), Жоау Феликс (Рафинья, 77), Ферран Торрес (Левандовски, 61).
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Кроос (Модрич, 63), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Васкес, 90), Родриго (Хоселу, 63).
Предупреждения:
Лопес (17), Ферран Торрес (45), Карвахаль (61).

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso

87 комментариев

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ZamoRano
Ответ CriminalJoint62
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ну пока за борнмут пылит ни разу не распиаренный мешок фати )))
+63
-2
+61
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Asier Illaramendi
Ну Джуди расставил всё по местам
+59
-5
+54
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Александр Аствацатуров
На данную секунду Биллингем Лучший игрок мира. Дай бог продолжит так же, выиграет хотя бы один трофей и ЗМ его
+37
-2
+35
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Руслан Фокин
Дать Джуду золотой мяч, будет правильным решением
+30
-7
+23
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Нефанатик
Джуд и Карвахаль обыграли вдвоем Барсу.
+21
0
+21
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Bloody Mary
Ответ Shuller18
Беллингем феноменален, на данный момент лучший футболист мира без вариантов вообще. Прикалывает, как Хави возрождает ДНК Барсы с борьбой, контрами и прочей фигней, но уж точно не с той самой тики-такой) Гави распиаренное дно.
гави был хорош, почему у вас бомбит от него?
+24
-4
+20
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Shuller18
Беллингем феноменален, на данный момент лучший футболист мира без вариантов вообще.
Прикалывает, как Хави возрождает ДНК Барсы с борьбой, контрами и прочей фигней, но уж точно не с той самой тики-такой)
Гави распиаренное дно.
+25
-9
+16
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JENNINGS
Тотальная несогласованность действий защитников.
Ну а Гюндоган молодец - поймал наших ворон - и 1:0
+16
-1
+15
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LeedsLeads
Джуд, моё почтение. Поразительный игрок.
+14
0
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vladimir.kostrichko
Если Джуд так продолжит,то ЗМ точно получит...
+12
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BananaMantana
Ответ Нефанатик
Джуд и Карвахаль обыграли вдвоем Барсу.
Модрича и Камавингу забыл )
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ilmir2504
Ответ CriminalJoint62
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какой же ты...ограниченный.куда на лечение скидывать?
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paperboy
Пока классико уровня накала Жозе-Пеп не было и на данный момент не видны на горизонте.
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Yelzin Teheda
Ответ Bloody Mary
гави был хорош, почему у вас бомбит от него?
я не хейтер Гави, но братан Обьясни в чем заключается его крутость, просто мне как обычному болельщику не понятно . ну да есть отбор пока есть силы, а ещё что?
+7
0
+7
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igls54
Хэй, Джуд! Ведь ты рожден, чтоб сделать это.
+6
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ZamoRano
Учитывая, что Челси купил за 130млн. Кайседо, трансфер Беллингема - это лучший трансфер в истории футбола.
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Kasmikhbek
Ответ CriminalJoint62
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вы пока не можете никого минусовать - не хватает рейтинга в вашем профиле
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Боевой Бурят Путина
Все три гола, скажем так, необычные😊
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Денис Феношин
Барса была лучше, но Джуд зарешал. Не хватает Барсе такого игрока конечно.
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swerh
Какая же физика у Джуда... Так мощно махнуть без разбега... Загляденье.
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Gelious
Ответ Никита Смолов
Это где Гави передельно Джуда прыгал? Там даже игроки Реала не просили пенальти. Про захват Арахо за горло от Чуамени ничего сказать не хочешь ?
Блин, обожаю гиперболы. А чего сразу не "вырвал кадык"?
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Asier Illaramendi
Ответ JIEOMEC
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Насчет Хави не знаю, насчет рефери пруфы в студию
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Борнео
Беллингем зверюга конечно...
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37old
Какой-то нереальный обьем работы. Так отрабатывать в обороне на последних минутах... Самый сильный игрок в совокупности качеств - таланта, физики, работоспособности.
+4
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Fenek
Ответ akaAzazello
Гюльдоган за последние 3 года (с учётом МанСити в ЛЧ) забивал Реалу явно больше всех. И ведь все знают об опасности его подключений ещё с Боррусии Д - но чистого противодействия нет - так что это точно талант.
Ээээ.. А в статье: "Кстати, «Реал» от Илкая получает впервые, хотя встречались они 10 раз."
+4
0
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