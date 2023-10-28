«Реал» выцарапал класико! Дубль у Джуда – после массового помутнения

Шикарный сюжет!

Мы посмотрели прекрасное класико: «Барселона» долго вела, но позволила «Реалу» сравнять и вырвать победу.

Началось с диковатой ошибки «Реала»: ступор на 6-й минуте

«Барса» начала класико с быстрого гола, который спродюсировала в том числе и оборона «Мадрида».

Разбираем покадрово.

Илкай Гюндоган начал одну из первых атак матча, когда отпасовал на Феррана Торреса.

Ферран хотел сыграть в стеночку, но помешала нога Орельена Тчуамени.

Мяч покатился в штрафную, игроки «Мадрида» растерялись.

Обратите внимание, где Гюндоган – как минимум два игрока «Реала» ближе к мячу.

Но Илкай неожиданно пошел вперед.

Давид Алаба полетел в подкат, но мяч попал в Гюндогана.

Илкай спокойно реализовал шанс.

На 28-й минуте «Реал» снова ошибся: у Винисиуса отобрали мяч, «Барса» умчала в контратаку, момент закончился без удара. Но было опасно!

5 минут 57 секунд – второй по скорости гол каталонцев в класико в XXI веке после мяча Неймара в уже далеком 2014-м. Бразилец тогда открыл счет на отметке 3:02.

А еще это первый гол Гюндогана за «Барсу». Этот гений топ-матчей вовремя включился! Когда играл за «Дортмунд», забивал «Баварии», в «Ман Сити» стабильно наказывал всех из большой шестерки. Кстати, «Реал» от Илкая получает впервые, хотя встречались они 10 раз.

Матч выиграл Джуд. Пальнул из-за штрафной по сложнейшей траектории и прибил победным на 90+

Конечно, мы и ждали чего-то особенного от Джуда Беллингема, даже сожалели, что в Англии не смогут посмотреть на свою звезду в прямом эфире.

Но в первом тайме Джуда сдержали, особенно четко по нему играл Гави – не давал дышать.

Правда, в середине второго тайма оказалось, что Беллингему достаточно буквально пары метров и секунд, чтобы повлиять на результат. Когда появилась возможность ударить, Джуд не стал даже полноценно замахиваться, засадил прямо так.

Вроде бы Марк-Андре тер Стеген все видел, но полет мяча его, судя по всему, удивил. До последнего казалось, что вратарь отобьет рукой, а в итоге мяч как-то пролетел мимо и влетел под штангу.

«Реал» во втором тайме выглядел намного бодрее, хотя и ошибок совершал немало. «Барса» кинула в борьбу Роберта Левандовского, ближе к концу обновлялась молодежью – выходил в том числе Ламин Ямаль.

Но какая разница, кто там может влиять на исход еще, если есть Джуд!

В добавленное время он идеально предсказал, куда пойдет мяч после флангового паса и подставления Луки Модрича. Сориентировался и протолкнул с линии вратарской!

● Джуд – космос. Теперь у Беллингема 12 голов в 13 матчах за «Мадрид», а еще есть три ассиста. Сдержать Джуда смогли только «Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья».

● А еще Беллингем забил 300-й гол «Мадрида» в класико.

● Это второе поражение подряд «Барсы» в класико при Хави – в майском полуфинале Кубка Испании получили 0:4, а до этого выигрывали три матча подряд.

«Мы доминировали 60-70 минут, но забили только один мяч, хотя было шесть-семь моментов, а «Реал» забил в концовке дважды за пару моментов, – подвел итог Хави в эфире DAZN. – Беллингем, мне кажется, играл в похожей с Гави роли, но в концовке нам не очень повезло. Хотя пока это только 11-й тур, мы будем и дальше бороться за чемпионство».

Теперь «Реал» – лидер Ла Лиги!

Выше «Жироны», потому что обыграли их в личной встрече.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso