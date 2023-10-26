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В Англии нельзя будет посмотреть класико. Потому что играют в субботу днем

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Да-да, тот самый блэкаут.

В субботу – класико. Английские зрители наверняка ждут чего-то особенного от Джуда Беллингема, но есть проблема – в Англии матч «Барселоны» и «Реала» не покажут в прямом эфире.

Это же один из главных матчей сезона – почему так?

Вся загвоздка во времени: класико начнется в 15:15 по местному времени, но в Англии запрещено транслировать футбол с 14:45 до 17:15. 

Корни странного запрета – в 1960-х, когда председатель «Бернли» Боб Лорд убедил коллег из других клубов, что телевизионный показ матчей по субботам после обеда отрицательно влияет на посещаемость игр низших лиг.

Лорд был уверен, что если, например, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в субботу в 15:00, большинство болельщиков предпочтут посмотреть топ-матч по ТВ, а не пойти на стадион, чтобы поддержать любимую команду. Это, по его мнению, сильно снижало доходы английских подвалов.

Больше 60 лет прошлоа, а правило все еще действует. Исключение делали только для финала Кубка Англии, его традиционно показывали в 15:00 одним из майских субботних вечеров. В 2012-м старт финала сдвинули на 17:00.

Ла Лига считает, что запрет не должен действовать на матчи иностранных лиг. Логично?

Да, правило актуально вообще для всего футбола: блэкаут затрагивает не только АПЛ.

Киган Пирс, ответственный за Ла Лигу в Великобритании и Ирландии, убежден, что запрет не должен распространяться на другие лиги.

«Разочарованы тем, что британские фанаты не могут смотреть класико в эти выходные. Мы полностью поддерживаем меры по повышению посещаемости, но считаем, что отключение должно касаться только местного футбола, а не зарубежных соревнований. Это тема, которую мы бы хотели обсудить с руководителями английского футбола в ближайшее время», – сказал Киган.

И правда звучит сомнительно.

В Англии тоже уже не в восторге от запрета. Многие уверены, что он бесполезен

Естественно, английское восприятие за 60 лет поменялось. Сейчас все больше мнений о том, что этот 2,5-часовой запрет на показ матчей в субботу не нужен.

В 2017-м Джеймс Корриган из The Telegraph, ссылаясь на собственное исследование, писал, что болельщики все равно выберут просмотр игры любимой команды на стадионе любому топ-матчу.

За шесть лет до этого к похожему выводу пришла генеральный адвокат Европейского суда Джулиан Кокотт. «Сомнительно, что запреты на показ способны стимулировать посещаемость матчей. Просмотр футбола на стадионе не то же самое, что просмотр матча по ТВ. Ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании нет подобных запретов – а эти страны можно считать сферами влияния английского футбола», – выводы из исследования Джулиан.

В 2016-м английский медиарегулятор Ofcom опросил фанатов по поводу запрета на дневной показ субботних матчей. Болельщики высказались против запрета – они хотели, чтобы показ матчей распределялся в течение субботы более равномерно.

Несмотря на все протесты, запрет на показ дневных субботних матчей по ТВ продлится в Англии как минимум до 2029-го.

Традиция вернулась после пандемийного кризиса. Из-за нее, например, не видели возвращение Роналду

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Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde, Michael Regan

42 комментария

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Vladislav Gryzlov
То, есть они посмотрят только первый тайм Крылья Советов - Оренбург? Уу, англосаксы
+135
-3
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Alex Serpen
Ответ Подкат Пенальтьевич
Очередной обсер Тебаса и Ла Лиги. Один из важней ших рынков не увиди главный медиа продукт, который они продвигают. Ни что не мешало поставить матч на более позднее время, если они знали об этом запрете.
Действительно, что важнее - 50млн англичан или 4 млрд азиатов?
+64
-2
+62
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ARCAN
Ответ Подкат Пенальтьевич
Очередной обсер Тебаса и Ла Лиги. Один из важней ших рынков не увиди главный медиа продукт, который они продвигают. Ни что не мешало поставить матч на более позднее время, если они знали об этом запрете.
Скорее асего, они больше упор на азиатских зрителей делают.
+59
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+58
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Kappa Pride
Ответ Ruslan Bakanov
К Англии вопросов нет. а вот зачем в такое время ставить классико - не понятно
чтобы азиаты не уснули ещё
+12
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ta-tosha
Ну какие азиаты? В Азии очень маленький процент от тв аудитории ЛаЛиги, там практически без альтернативно царит АПЛ. Ливерпуль какой раз заставляют играть в 12:30, а МЮ ставят на вечер из за Китая.
Ла Лига - это обе Америки, кроме США, Африка, частично восточная Европа. Там - где нет денег и одно пиратство
+6
0
+6
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Подкат Пенальтьевич
Очередной обсер Тебаса и Ла Лиги. Один из важней ших рынков не увиди главный медиа продукт, который они продвигают. Ни что не мешало поставить матч на более позднее время, если они знали об этом запрете.
+15
-10
+5
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Фан Рубина
Англичане любят своё бей-беги, даже очень локальный матч предпочтут бей-беги испанскому. Это такая же неотъемлемая часть культурки, как два крана с водой, розетка с тремя штырями, сырость и плесень в комнате, фунты и унции. Разве что тем, кто понаехал и до понаезда смотрел испанское бей-беги, это классико может быть интересно. Ну так они в интернете плеер с трансляцией на родном найдут.
+13
-9
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Никита Гарин
Ответ Zerocool789
Интересно на матчи ЧЕ и ЧМ этот запрет распространяется ли?
Зачем? Там играет культовая для англичан сборная. Клубный футбол на паузе, на трибуны идти некуда.
+7
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feelsOKAYman
Ответ rude.
Зачем англичанам этот цирк смотреть?
Им тоже хочется пару раз в год посмотреть красивый футбол
+7
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Мэриэл
Про данный запрет на сайте пишут регулярно. Единственно, что ни разу не освещалось - почему телевидение, и тем более интернет, должны подчиняться правилу, придуманному лигой? Распишите уж тогда подробнее, раз коснулись этой темы: Английскими депутатами принят соответствующий закон или что произошло? Как какая-то АПЛ и местный РФС могут указывать частным тв-компаниям, что им показывать на своих частных ресурсах?
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Dooomer
ИМХО, правильное правило. Кому ОЧЕНЬ надо найдут способ посмотреть в онлайне.
А так народ ленивый, будет сидеть с пивом перед телеком, с каждым разом все больше. Если есть возможность (уже есть такое правило, не надо ничего снова продвигать) подтолкнуть его на стадион, вместо телека, то замечательно.
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Дмитрий Осипов
Ответ Никита Гарин
Зачем? Там играет культовая для англичан сборная. Клубный футбол на паузе, на трибуны идти некуда.
Как это клубный футбол на паузе? Лидс Хаддерсфилд и Саутгемптон Бирмингем будут играть
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red hikkikomori
да сдалось англичанам это эль-кабинетико)
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rude.
Ответ feelsOKAYman
Главное - верить
Главное - знать. "Верить" это эзотерика)
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GloryReal
Ответ Подкат Пенальтьевич
Очередной обсер Тебаса и Ла Лиги. Один из важней ших рынков не увиди главный медиа продукт, который они продвигают. Ни что не мешало поставить матч на более позднее время, если они знали об этом запрете.
Да кому нужна эта сраная Англия. Им тоже ненужна сраная Испания. А вот азиаты коих миллиарды, с удовольствием смотрят класико. Кто платит тот и заказывает.
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Максим Александров
ну не знаю, в России вот уже давно не показывают матчи АПЛ что никак не мешает мне их смотреть. думаю что и нагличане как-нибудь разберутся, что к чему
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v.belorussky
Ответ Артём Поддубный
да по-моему для всех хуже что Классико будет в такое время, кому оно надо? не лучше не выдумывать всякую гадость и поставить в стандартное, удобное для всех время? короче Тебаса на мыло.
"да по-моему для всех хуже"
__

У меня этот матч начнётся в 20:15. Для меня идеально.
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Артём Поддубный
Ответ v.belorussky
"да по-моему для всех хуже" __ У меня этот матч начнётся в 20:15. Для меня идеально.
ну а я вообще не посмотрю.
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Genriwhite
Ответ Dooomer
ИМХО, правильное правило. Кому ОЧЕНЬ надо найдут способ посмотреть в онлайне. А так народ ленивый, будет сидеть с пивом перед телеком, с каждым разом все больше. Если есть возможность (уже есть такое правило, не надо ничего снова продвигать) подтолкнуть его на стадион, вместо телека, то замечательно.
Да только вопрос действительно это так работает. Или просто это время смотрят что то другое?
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Danila.Kasyanov
Ответ Дмитрий Осипов
Как это клубный футбол на паузе? Лидс Хаддерсфилд и Саутгемптон Бирмингем будут играть
Так а причём здесь Лидс Хаддерсфилд и Саутгемптон Бирмингем? Они играют 28 октября, когда перерыва на сборные нет. Да ещё и в 12:30, когда никаких ограничений нет
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Vadim Medvedev
Ответ Мэриэл
Про данный запрет на сайте пишут регулярно. Единственно, что ни разу не освещалось - почему телевидение, и тем более интернет, должны подчиняться правилу, придуманному лигой? Распишите уж тогда подробнее, раз коснулись этой темы: Английскими депутатами принят соответствующий закон или что произошло? Как какая-то АПЛ и местный РФС могут указывать частным тв-компаниям, что им показывать на своих частных ресурсах?
указывает ofcom - англкомнадзор
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бек саидов
удобная время для азиатов.Тебас в этом плане правильно поступил.
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Dooomer
Ответ Genriwhite
Да только вопрос действительно это так работает. Или просто это время смотрят что то другое?
Да, эффективность правила под вопросом. Наверное, можно провести аккуратное исследование, может и не за чем копья ломать.
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feelsOKAYman
Ответ rude.
Мимо. Уж не 90е на дворе, АПЛ вполне мировая лига, все британские бруски в шипе. Попробуй еще.
Главное - верить
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FortMinor
Ответ Фан Рубина
Англичане любят своё бей-беги, даже очень локальный матч предпочтут бей-беги испанскому. Это такая же неотъемлемая часть культурки, как два крана с водой, розетка с тремя штырями, сырость и плесень в комнате, фунты и унции. Разве что тем, кто понаехал и до понаезда смотрел испанское бей-беги, это классико может быть интересно. Ну так они в интернете плеер с трансляцией на родном найдут.
ты похоже лет 15 уже не смотрел АПЛ да?
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