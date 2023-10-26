В Англии нельзя будет посмотреть класико. Потому что играют в субботу днем

Да-да, тот самый блэкаут.

В субботу – класико. Английские зрители наверняка ждут чего-то особенного от Джуда Беллингема, но есть проблема – в Англии матч «Барселоны» и «Реала» не покажут в прямом эфире.

Это же один из главных матчей сезона – почему так?

Вся загвоздка во времени: класико начнется в 15:15 по местному времени, но в Англии запрещено транслировать футбол с 14:45 до 17:15.

Корни странного запрета – в 1960-х, когда председатель «Бернли» Боб Лорд убедил коллег из других клубов, что телевизионный показ матчей по субботам после обеда отрицательно влияет на посещаемость игр низших лиг.

Лорд был уверен, что если, например, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в субботу в 15:00, большинство болельщиков предпочтут посмотреть топ-матч по ТВ, а не пойти на стадион, чтобы поддержать любимую команду. Это, по его мнению, сильно снижало доходы английских подвалов.

Больше 60 лет прошлоа, а правило все еще действует. Исключение делали только для финала Кубка Англии, его традиционно показывали в 15:00 одним из майских субботних вечеров. В 2012-м старт финала сдвинули на 17:00.

Ла Лига считает, что запрет не должен действовать на матчи иностранных лиг. Логично?

Да, правило актуально вообще для всего футбола: блэкаут затрагивает не только АПЛ.

Киган Пирс, ответственный за Ла Лигу в Великобритании и Ирландии, убежден, что запрет не должен распространяться на другие лиги.

«Разочарованы тем, что британские фанаты не могут смотреть класико в эти выходные. Мы полностью поддерживаем меры по повышению посещаемости, но считаем, что отключение должно касаться только местного футбола, а не зарубежных соревнований. Это тема, которую мы бы хотели обсудить с руководителями английского футбола в ближайшее время», – сказал Киган.

И правда звучит сомнительно.

В Англии тоже уже не в восторге от запрета. Многие уверены, что он бесполезен

Естественно, английское восприятие за 60 лет поменялось. Сейчас все больше мнений о том, что этот 2,5-часовой запрет на показ матчей в субботу не нужен.

В 2017-м Джеймс Корриган из The Telegraph, ссылаясь на собственное исследование, писал, что болельщики все равно выберут просмотр игры любимой команды на стадионе любому топ-матчу.

За шесть лет до этого к похожему выводу пришла генеральный адвокат Европейского суда Джулиан Кокотт. «Сомнительно, что запреты на показ способны стимулировать посещаемость матчей. Просмотр футбола на стадионе не то же самое, что просмотр матча по ТВ. Ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании нет подобных запретов – а эти страны можно считать сферами влияния английского футбола», – выводы из исследования Джулиан.

В 2016-м английский медиарегулятор Ofcom опросил фанатов по поводу запрета на дневной показ субботних матчей. Болельщики высказались против запрета – они хотели, чтобы показ матчей распределялся в течение субботы более равномерно.

Несмотря на все протесты, запрет на показ дневных субботних матчей по ТВ продлится в Англии как минимум до 2029-го.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde, Michael Regan