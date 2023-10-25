Мбаппе с детства за «Милан». Но в ЛЧ пришлось ему забить
«Бросал пульт и выкрикивал оскорбления на итальянском».
Килиан Мбаппе красиво забил «Милану»: раскачал Фикайо Томори и пробил так, что вратарь даже не дернулся. Гол любимому клубу детства!
Важность «Милана» для маленького Мбаппе подчеркивала его мама Файза Ламари.
«Дома он говорил только о «Милане». Если они проигрывали, то бросал пульт от телевизора и выкрикивал оскорбления на итальянском», – поделилась Ламари в интервью La Gazzetta dello Sport.
Сам Килиан в мае 2022-го заявил: для него в Италии есть только один вариант продолжения карьеры.
«Моя связь с «Миланом» особенная, − признался Мбаппе − В детстве у меня была няня из Италии, и я много времени проводил с ее семьей, которая поддерживала «Милан». Так что благодаря им я тоже болел за «россонери» и смотрел много матчей клуба.
Я всегда говорил: если буду играть в Италии, то только в «Милане». С другой стороны, если бы я сказал обратное, то меня бы прибили».
Еще форвард отметил, что в «Милане» у него много французских друзей, и он восхищается Златаном Ибрагимовичем.
А мог ли он перейти в «Милан»?
Нет, и причина простая: «Милан» пока не тянет финансовые запросы Мбаппе и его семьи.
Хотя Рафаэл Леау верит в трансфер: «Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. А самое главное – он фанат «Милана». Ему стоит перейти в нашу команду. В «Милане» царит лучшая атмосфера, которую я когда-либо видел».
Несмотря на летние слухи, у «Милана» не было контактов с «ПСЖ» и футболистом.
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Фото: AFP/Florian PLAUCHEUR
То фанат Милана,
То фанат Ливерпуля.
Сцена с вывернутыми карманами, истерика!
Пенальти ногой по звуковой плате,
Половина Криша на разорванном плакате...
и вот вчера играл Мбаппе из Денежного Мешка, по сути уже наверное миллиардер, расхайпленный, которого даже президент страны просил остаться в ПСЖ, с которым все нянчатся и бегают попу подтирают. и что он делал? постоянно был с мячом, от него постоянно была угроза воротам, защитников чуть ли на 5 точку не сажал, Томори на его фоне вообще не футболист а любитель, обострял, бил, пытался даже уходящие в аут мячи доставать в подкатах. да даже если тупо сравнить как бьет Мбаппе по воротам, прицельно, сильно, хлестко, и как это делает Леава, либо по воробьям, либо как по п**** ладошкой.
вывод простой, Леава это просто дно бестолковое на его фоне, и никогда он не станет игроком мирового уровня. это все, предельная точка развития лентяя.