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Мбаппе с детства за «Милан». Но в ЛЧ пришлось ему забить

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Футбол Футбол

«Бросал пульт и выкрикивал оскорбления на итальянском».

Килиан Мбаппе красиво забил «Милану»: раскачал Фикайо Томори и пробил так, что вратарь даже не дернулся. Гол любимому клубу детства! 

Важность «Милана» для маленького Мбаппе подчеркивала его мама Файза Ламари.

«Дома он говорил только о «Милане». Если они проигрывали, то бросал пульт от телевизора и выкрикивал оскорбления на итальянском», – поделилась Ламари в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сам Килиан в мае 2022-го заявил: для него в Италии есть только один вариант продолжения карьеры.

«Моя связь с «Миланом» особенная, − признался Мбаппе − В детстве у меня была няня из Италии, и я много времени проводил с ее семьей, которая поддерживала «Милан». Так что благодаря им я тоже болел за «россонери» и смотрел много матчей клуба.

Я всегда говорил: если буду играть в Италии, то только в «Милане». С другой стороны, если бы я сказал обратное, то меня бы прибили».

Еще форвард отметил, что в «Милане» у него много французских друзей, и он восхищается Златаном Ибрагимовичем.

А мог ли он перейти в «Милан»? 

Нет, и причина простая: «Милан» пока не тянет финансовые запросы Мбаппе и его семьи. 

Хотя Рафаэл Леау верит в трансфер: «Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. А самое главное – он фанат «Милана». Ему стоит перейти в нашу команду. В «Милане» царит лучшая атмосфера, которую я когда-либо видел».

Несмотря на летние слухи, у «Милана» не было контактов с «ПСЖ» и футболистом.

Отец Мбаппе забил с паса Азара – бывает и так! Килиан забавно сравнил папу с Роналдо

Фото: AFP/Florian PLAUCHEUR

45 комментариев

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Pravda glaza kolit
Слухи про внебрачное отцовство Диды становятся более реальными 😁😁😁
+124
0
+124
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vladimir.kostrichko
То он фанат Роналду.
То фанат Милана,
То фанат Ливерпуля.
+107
-7
+100
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Святослав Степанов
Ответ vladimir.kostrichko
То он фанат Роналду. То фанат Милана, То фанат Ливерпуля.
в разных странах за разные команды топит,норм же?) ПСЖ любимая во Франции команда, Монако в Монако)) Про Ливер больше похоже на вброс про любовь. А в разные годы в полне мог болеть за тот Милан,который был хорош ( есть фотки с его футболками), и да Реал с Роналду, которые доминировали в ЛЧ.
+48
-2
+46
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green mojave
Бред, все знают что Мбаппе фанат Американских президентов, особенно Франклина
+41
-4
+37
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VuNePonimaete
Ответ vladimir.kostrichko
То он фанат Роналду. То фанат Милана, То фанат Ливерпуля.
Через какой клуб собирается выбить контракт, того и фанат
+36
-3
+33
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Rudy69
...В стену пульт от телека,
Сцена с вывернутыми карманами, истерика!
Пенальти ногой по звуковой плате,
Половина Криша на разорванном плакате...
+28
-1
+27
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Roman Betenya
Хотелось бы увидеть маленького Мбаппе, складывающего пальцы в характерном жесте и кричащего "Cazzo! Pezzo di merda!". Миллионы просмотров обеспечены :)
+17
-1
+16
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bm
Ответ green mojave
Бред, все знают что Мбаппе фанат Американских президентов, особенно Франклина
самое интересное, что Франклин не был президентом :)
+13
0
+13
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Denis Akhmarov
Лайфхак для всех молодых футболистов: фоткаешься в формах все известных клубов, и когда понадобится достаешь из рукава козырь "с детства за..."
+9
0
+9
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Святослав Степанов
Ответ Roman Betenya
Хотелось бы увидеть маленького Мбаппе, складывающего пальцы в характерном жесте и кричащего "Cazzo! Pezzo di merda!". Миллионы просмотров обеспечены :)
Грацио, .....
+6
0
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Саша Егоров
Ответ Святослав Степанов
в разных странах за разные команды топит,норм же?) ПСЖ любимая во Франции команда, Монако в Монако)) Про Ливер больше похоже на вброс про любовь. А в разные годы в полне мог болеть за тот Милан,который был хорош ( есть фотки с его футболками), и да Реал с Роналду, которые доминировали в ЛЧ.
ходят слухи, что в Ярославле за Шинник топит
+6
0
+6
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Tim1ks
Не удивлюсь если они найдут детскую фото черепашенка в форме Саудовского клуба
+8
-2
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Гамарджоба Генацвале
Совсем не изменился.
+6
-1
+5
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Iamliam
Боюсь Милан не потянет его трансфер, так что зря они это накидывают)
+5
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Гриззли
Когда Мбаппе стал известным, многие догадались, что он не равнодушен к Милану, ведь за них столько лет играл Дида)
+3
0
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Mark Renton
Не удивительно: папка Дида за Милан играл.
+2
0
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Анатолий Конь
Ответ Чё-Гевара
Верхняя фотка, внимательно! Харя разноцветная, как и шея, с плавными переходами. У него и сейчас так?
Это тень от чего-то , сейчас нашёл ещё несколько фото с того же времени и места , на одном фото тени нет вообще , на другом она чуть ниже и левее .
+2
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superbro
Ответ vladimir.kostrichko
То он фанат Роналду. То фанат Милана, То фанат Ливерпуля.
Он уже давно фанат денег
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Tifozzi1908
То за Реал теперь то теперь за милан, через год найдётся фото где он в джерси м.ю и будете форсить новость о том что он с детства за дьяволов
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bm
Ответ RomanKan
Я думал Реала
Думаю за Реал из-за Зидана и Роналду
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Егор Понамарёв
Ответ Rudy69
...В стену пульт от телека, Сцена с вывернутыми карманами, истерика! Пенальти ногой по звуковой плате, Половина Криша на разорванном плакате...
Редко попадаются такие бриллиантовые комментарии, браво!
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nata shima
Тогда я с детства за Хорвтию был бы. И зы Просеничке в часности.
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ilmir84
Ответ Rudy69
...В стену пульт от телека, Сцена с вывернутыми карманами, истерика! Пенальти ногой по звуковой плате, Половина Криша на разорванном плакате...
наверное Мбаппе начал болеть за Милан в эпоху после ухода папы Карло и лидеров той команды))) так сказать в безвременье...
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Сэйлор Мун
думаю вчера все глоры Леавы увидели, что из себя представляет Леава, который не может вообще ничего ни обвести, ни ударить, ни пас выложить, большую часть матча тупо стоит и ждет когда все соперники с фланга уйдут чтобы рывок сделать...

и вот вчера играл Мбаппе из Денежного Мешка, по сути уже наверное миллиардер, расхайпленный, которого даже президент страны просил остаться в ПСЖ, с которым все нянчатся и бегают попу подтирают. и что он делал? постоянно был с мячом, от него постоянно была угроза воротам, защитников чуть ли на 5 точку не сажал, Томори на его фоне вообще не футболист а любитель, обострял, бил, пытался даже уходящие в аут мячи доставать в подкатах. да даже если тупо сравнить как бьет Мбаппе по воротам, прицельно, сильно, хлестко, и как это делает Леава, либо по воробьям, либо как по п**** ладошкой.

вывод простой, Леава это просто дно бестолковое на его фоне, и никогда он не станет игроком мирового уровня. это все, предельная точка развития лентяя.
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4bwnf7b7s7
Сам не знает он за кого
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