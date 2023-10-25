Мбаппе с детства за «Милан». Но в ЛЧ пришлось ему забить

«Бросал пульт и выкрикивал оскорбления на итальянском».

Килиан Мбаппе красиво забил «Милану»: раскачал Фикайо Томори и пробил так, что вратарь даже не дернулся. Гол любимому клубу детства!

Важность «Милана» для маленького Мбаппе подчеркивала его мама Файза Ламари.

«Дома он говорил только о «Милане». Если они проигрывали, то бросал пульт от телевизора и выкрикивал оскорбления на итальянском», – поделилась Ламари в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сам Килиан в мае 2022-го заявил: для него в Италии есть только один вариант продолжения карьеры.

«Моя связь с «Миланом» особенная, − признался Мбаппе − В детстве у меня была няня из Италии, и я много времени проводил с ее семьей, которая поддерживала «Милан». Так что благодаря им я тоже болел за «россонери» и смотрел много матчей клуба.

Я всегда говорил: если буду играть в Италии, то только в «Милане». С другой стороны, если бы я сказал обратное, то меня бы прибили».

Еще форвард отметил, что в «Милане» у него много французских друзей, и он восхищается Златаном Ибрагимовичем.

А мог ли он перейти в «Милан»?

Нет, и причина простая: «Милан» пока не тянет финансовые запросы Мбаппе и его семьи.

Хотя Рафаэл Леау верит в трансфер: «Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. А самое главное – он фанат «Милана». Ему стоит перейти в нашу команду. В «Милане» царит лучшая атмосфера, которую я когда-либо видел».

Несмотря на летние слухи, у «Милана» не было контактов с «ПСЖ» и футболистом.

Фото: AFP/Florian PLAUCHEUR