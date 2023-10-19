Судья в Португалии показал белую карточку – под овации трибун 👏

Редкий случай применения.

В пятом дивизионе Португалии показали, что такое фэйр-плей. В матче «Уньяу Монтемор» и «Алькасовенсе» форвард «Уньяу» Роберто Карлос при счете 2:0 прессинговал защитника. Тот отдал неточную передачу и захромал, но подхвативший мяч Карлос не стал реализовывать выход один на один, а выбил в аут.

Трибуны тут же поаплодировали футболисту, а судья вручил белую карточку – в знак признания честного поступка. Вот как это было:

Действительно, у форварда был классный шанс забить.

Но честная игра – еще круче. Рефери показал белую карточку, после чего пожал руку игроку; соперники присоединились.

Дальше Карлос помог травмированному футболисту покинуть поле, чем снова восхитил трибуны.

Зачем нужная белая карточка – больше внимания честной игре

Белая карточка – инициатива ФИФА, хотя об этом не говорилось публично. С ее помощью можно чаще обращать внимание на проявление уважения друг к другу: это касается как клубов, так и персонала в целом. Но это необязательное правило, так что местная федерация сама решает, стоит ли его применять.

Раньше у белой карточки мог быть другой смысл – экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести ее для временного удаления футболиста с поля за споры с судьями на десять минут, как в хоккее. Идея не прижилась.

Задумку ФИФА пока тоже поддержали далеко не все, но в Португалии попробовали.

Именно в Португалии ее и показали впервые – тоже в 2023-м

Произошло это еще в январе в матче женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Одному из болельщиков стало плохо на трибуне, к нему подбежали представители медбригад обоих клубов.

Судья Катарина Кампос показала обоим по белой карточке.

Парни отреагировали по-разному.

На матче присутствовали 15 тысяч болельщиков – они поприветствовали обе медбригады.

Белую карточку могли бы дать и в РПЛ

Игорь Семшов точно бы получил ее в игре «Торпедо» – «Спартак» в 2002 году: выбил мяч в аут, хотя был практически у ворот соперника. Перед этим он угодил мячом в Игора Митрески – и тот остался лежать на газоне.

«Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч», – объяснил Семшов в интервью «СЭ» через 16 лет.

«Не нужны ни деньги, ни премиальные. Голевой момент, там не было травмы, мяч попал в лицо – вдруг он выбивает в аут. Непонятная для меня ситуация», – удивлялся после матча тренер «Торпедо» Виталий Шевченко.

Олег Романцев не согласился: «Сегодняшний случай – то, что сделал господин Семшов – всему миру показал, что такое настоящий, честный футбол. Этот момент меня восхитил». «Конечно, я тоже бы восхищался», – ехидничал Шевченко под смех журналистов.

Семшов выбил мяч при счете 1:1, а через минуту «Торпедо» пропустило гол и проиграло. Но честный поступок Семшова – важнее.