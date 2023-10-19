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Судья в Португалии показал белую карточку – под овации трибун 👏

судьи судьи
Игорь Семшов Игорь Семшов
Футбол Футбол

Редкий случай применения.

В пятом дивизионе Португалии показали, что такое фэйр-плей. В матче «Уньяу Монтемор» и «Алькасовенсе» форвард «Уньяу» Роберто Карлос при счете 2:0 прессинговал защитника. Тот отдал неточную передачу и захромал, но подхвативший мяч Карлос не стал реализовывать выход один на один, а выбил в аут.

Трибуны тут же поаплодировали футболисту, а судья вручил белую карточку – в знак признания честного поступка. Вот как это было:

Действительно, у форварда был классный шанс забить.

Но честная игра – еще круче. Рефери показал белую карточку, после чего пожал руку игроку; соперники присоединились.

Дальше Карлос помог травмированному футболисту покинуть поле, чем снова восхитил трибуны.

Зачем нужная белая карточка – больше внимания честной игре

Белая карточка – инициатива ФИФА, хотя об этом не говорилось публично. С ее помощью можно чаще обращать внимание на проявление уважения друг к другу: это касается как клубов, так и персонала в целом. Но это необязательное правило, так что местная федерация сама решает, стоит ли его применять.

Раньше у белой карточки мог быть другой смысл – экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести ее для временного удаления футболиста с поля за споры с судьями на десять минут, как в хоккее. Идея не прижилась.

Задумку ФИФА пока тоже поддержали далеко не все, но в Португалии попробовали.

Именно в Португалии ее и показали впервые – тоже в 2023-м

Произошло это еще в январе в матче женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Одному из болельщиков стало плохо на трибуне, к нему подбежали представители медбригад обоих клубов.

Судья Катарина Кампос показала обоим по белой карточке.

Парни отреагировали по-разному.

На матче присутствовали 15 тысяч болельщиков – они поприветствовали обе медбригады. 

Белую карточку могли бы дать и в РПЛ

Игорь Семшов точно бы получил ее в игре «Торпедо» – «Спартак» в 2002 году: выбил мяч в аут, хотя был практически у ворот соперника. Перед этим он угодил мячом в Игора Митрески – и тот остался лежать на газоне.

«Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч», – объяснил Семшов в интервью «СЭ» через 16 лет.

«Не нужны ни деньги, ни премиальные. Голевой момент, там не было травмы, мяч попал в лицо – вдруг он выбивает в аут. Непонятная для меня ситуация»,  – удивлялся после матча тренер «Торпедо» Виталий Шевченко.

Олег Романцев не согласился: «Сегодняшний случай – то, что сделал господин Семшов – всему миру показал, что такое настоящий, честный футбол. Этот момент меня восхитил». «Конечно, я тоже бы восхищался», – ехидничал Шевченко под смех журналистов.

Семшов выбил мяч при счете 1:1, а через минуту «Торпедо» пропустило гол и проиграло. Но честный поступок Семшова – важнее. 

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25 комментариев

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Максим Салимзянов
Радуют такие человечные поступки 👍🏻 Даёшь больше белых карточек в футболе!
+46
-2
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sp.msk.86
Ответ Максим Салимзянов
Радуют такие человечные поступки 👍🏻 Даёшь больше белых карточек в футболе!
получил 3 белых и в след сезоне можно одну желтую отменить)
+24
0
+24
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Сергей Галынский
Почему белая? Опять расизм
Шутка
+15
-4
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Arty Novikoff
Ответ Сергей Галынский
Почему белая? Опять расизм Шутка
Он показал ему белую карточку, которая символизирует, что Карлос поступил, как белый человек.
+8
0
+8
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Denis Akhmarov
идея платини всё-таки лучше была
+3
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Antony78
«Не нужны ни деньги, ни премиальные. Голевой момент, там не было травмы, мяч попал в лицо – вдруг он выбивает в аут. Непонятная для меня ситуация», – удивлялся после матча тренер «Торпедо» Виталий Шевченко - похоже для футболиста травма головы, это не травма, не нужный для футбола орган
+3
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Никита Зорин
Ответ Максим Салимзянов
Радуют такие человечные поступки 👍🏻 Даёшь больше белых карточек в футболе!
Белые тоже важны
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Илья Егоров
Ответ Сергей Доплер
О, я ща наловлю минусов, но рубану правду-матку. Нельзя проявлять снисхождение к травмам (за исключением головы + явных открытых переломов). Один игрок высок и могуч, поэтому выигрывает единоборства. Это особенности организма + тренировки. Мы молчим. Мол, молодец. Другой быстро бегает. Талант + работа на тренировках. Мы восхищаемся. Вот, ведь, какой организм! У чувака свело ногу. Ай-ай-ай. Не честно. С чего это?! Это физическая травма. Основа командного спорта. В уме я тоже всех на поле делаю, только организм, подляка, подводит. Не готов физически? Тебе обогнали. Получай гол. Мы довольны. Не готов физически? Травмировался. Получай гол... А нет, белую карточку. С чего?! Мы так доживём до сарказмобола.
Именно. Почему-то когда один игрок обгоняет другого, он не останавливается и не помогает отстающему. Когда вратарь пускает бабочку, никто не просит отменить такой гол. Но если кто-то неуклюжий на ровном месте подвернул ногу, то сразу вопли о справедливости. Да, ты медленный, поэтому пропустил гол. Да, ты невнимательный, поэтому пропустил гол. Да, ты слабый, поэтому ты пропустил гол. Это спорт. Травмируешься? Будь готов. Или меняй сферу деятельности. Если эту тему раскручивать, то, может, всем соперникам Бразилии выходить на поле в 10 человек в честь солидарности с Неймаром? А чего? Классный же футболист, да вот травмируется постоянно! Это нечестно!)
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Dimonster!
Ответ Илья Егоров
Причем здесь честный поступок? Я считаю это бредом. А если защ специально симулировал? А если он просто оступился и никакой серьезной травмы нет? Вдруг это не травма, а обыкновенный брак? Как это все может в секунду проанализировать нападающий? Его дело забивать. А он принимает решение за всю команду и тренерский штаб. И за судью. Сначала забей, а потом всей командой решайте, что делать, вместе с парнями, которые жилы рвут, чтобы этого дурака вывести 1 на 1. Для этого на поле есть судья. Ну ладно, решил он мяч выбить, его дело, разберутся в раздевалке. Но зачем это поощрять судьям? Зачем поощрять самоуправство и глупость? Зачем??? Какой смысл этой карточки в данной ситуации? Короче, неудивительно, что этот судейка и этот форвордишка с таким подходом катают в пятом дивизионе.
Всегда будут соперничать 2 парадигмы - "Цель оправдывает средства" и "Человек важнее футболиста". Вы за первый, это нормально, я - за второй. В первом варианте можно и симулировать в стиле Неймаре (я не против Нея, здоровья ему и возвращения в футбол, просто пример), голы спорные (был такой у Ахмата, если кто помнит, опять же не в команде дело), это приносит результат зато. Или второй вариант - в дополнение к названным, матч Эвертон - Вестхэм в АПЛ, 2000 год, Ди Канио (достаточно одиозный персонаж, кстати) после травмы вратаря при выходе 1-на-1 вместо того, чтоб забить в доп.время, ловит подачу руками и идет к вратарю) Ну и много чего еще. По мне, тут дело в том, что этот Роберто Карлос просто кайфует от игры и не напряжен, а значит есть время вспомнить, что он еще и человек. Мое уважение!
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Сергей Михальченко
Ответ Илья Егоров
Причем здесь честный поступок? Я считаю это бредом. А если защ специально симулировал? А если он просто оступился и никакой серьезной травмы нет? Вдруг это не травма, а обыкновенный брак? Как это все может в секунду проанализировать нападающий? Его дело забивать. А он принимает решение за всю команду и тренерский штаб. И за судью. Сначала забей, а потом всей командой решайте, что делать, вместе с парнями, которые жилы рвут, чтобы этого дурака вывести 1 на 1. Для этого на поле есть судья. Ну ладно, решил он мяч выбить, его дело, разберутся в раздевалке. Но зачем это поощрять судьям? Зачем поощрять самоуправство и глупость? Зачем??? Какой смысл этой карточки в данной ситуации? Короче, неудивительно, что этот судейка и этот форвордишка с таким подходом катают в пятом дивизионе.
Ну так можно и Ди Канио с его легендарным эпизодом против «Эвертона» (вроде) осудить.

Английская Премьер-Лига, правда, как слышал, по уровню несколько выше пятого португальского дивизиона.
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Raulevsky
Ответ sp.msk.86
получил 3 белых и в след сезоне можно одну желтую отменить)
Получил 3 белых и записал Город Дорог
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xFreelan
Ответ Илья Егоров
Причем здесь честный поступок? Я считаю это бредом. А если защ специально симулировал? А если он просто оступился и никакой серьезной травмы нет? Вдруг это не травма, а обыкновенный брак? Как это все может в секунду проанализировать нападающий? Его дело забивать. А он принимает решение за всю команду и тренерский штаб. И за судью. Сначала забей, а потом всей командой решайте, что делать, вместе с парнями, которые жилы рвут, чтобы этого дурака вывести 1 на 1. Для этого на поле есть судья. Ну ладно, решил он мяч выбить, его дело, разберутся в раздевалке. Но зачем это поощрять судьям? Зачем поощрять самоуправство и глупость? Зачем??? Какой смысл этой карточки в данной ситуации? Короче, неудивительно, что этот судейка и этот форвордишка с таким подходом катают в пятом дивизионе.
Желтая тоже "самоуправство" и могут дать за толчок или не дать за откровенную агрессию. А тут белая карточка стимулирует игроков играть человечнее
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Alexander Beast
Ответ sp.msk.86
получил 3 белых и в след сезоне можно одну желтую отменить)
Потом меняешь 20 белых на 1 красную..
:lol:
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Илья Егоров
Ответ Dimonster!
Всегда будут соперничать 2 парадигмы - "Цель оправдывает средства" и "Человек важнее футболиста". Вы за первый, это нормально, я - за второй. В первом варианте можно и симулировать в стиле Неймаре (я не против Нея, здоровья ему и возвращения в футбол, просто пример), голы спорные (был такой у Ахмата, если кто помнит, опять же не в команде дело), это приносит результат зато. Или второй вариант - в дополнение к названным, матч Эвертон - Вестхэм в АПЛ, 2000 год, Ди Канио (достаточно одиозный персонаж, кстати) после травмы вратаря при выходе 1-на-1 вместо того, чтоб забить в доп.время, ловит подачу руками и идет к вратарю) Ну и много чего еще. По мне, тут дело в том, что этот Роберто Карлос просто кайфует от игры и не напряжен, а значит есть время вспомнить, что он еще и человек. Мое уважение!
Симуляция - это нарушение правил. Причем тут симуляции и это случай?) Совершенно разные случаи. Вы говорите так, будто я считаю правильным плеваться, пинаться, симулировать и т.д. и т.п. Нет, конечно. Я просто предлагаю играть в футбол)
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dimonivanov
Семшов получил путевку на ЧМ, это лучше чем премиальные
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Манагер22
15 тысяч на матче женских команд. вот это самое важное в этом материале
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Василий Мартыхин
Ответ Ваганов Фидаиль
Красная карточка есть, желтая есть, белая может будет, осталось одну применить - голубую. Их надо давать нашим игрокам, чтобы они показывали - судьям! Когда женщина судит у игроков голубую карточку - отбирать! А там посмотрим какой судья у нас самый плохой мальчик!
...и вместо голубой выдавать розовую
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