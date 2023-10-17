Жуткая смерть 18-летнего игрока «Кордобы». Тело нашли между вагонами на станции, откуда он должен был ехать домой

Умер от удара током.

Ужасные новости из Испании: после четырех дней поисков найден мертвым 18-летний игрок молодежного состава «Кордобы» Альваро Прието.

Расследование продолжается.

Что случилось?

11 октября Альваро вместе с друзьями уехал в севильский ночной клуб, а утром должен был на электричке добраться домой. Но опоздал на поезд – и попытался поехать без билета на следующем рейсе. Однако его не пустили в вагон.

В 7:20 утра Прието отправил сообщение маме: «Иду на автобусную остановку», и после этого перестал выходить на связь.

Газета El Confidencial добавляет, что Альваро не мог добраться домой на такси. По одной из версий, у футболиста не было при себе карточки или наличных для оплаты, а телефон разрядился. В этот же день мать игрока обратилась в полицию, начались поиски.

«Кордоба» выложила пост в соцсетях: рассказала об исчезновении игрока и попросила максимально распространить информацию. За первые дни полиции поступило почти 500 звонков, а газеты Onda Cero и Marca распечатали номер спасения на первых полосах.

Перед матчем с «Меридой» игроки обеих команд и судьи вышли с плакатом: «Пропал игрок. Альваро, возвращайся скорее. Позвоните по этому номеру».

«Я посмотрела его банковский счет, он не покупал новый билет, там нет транзакций, – рассказывала мама. – Он не собирался идти пешком, наверняка ловил машину. Есть два варианта: либо он сел не в ту машину, либо его сбили. Надеюсь, все это неправда и Альваро вернется домой».

Поисковая операция продолжалась четыре дня. Утром 16 октября телеканал RTVE показал кадры с железнодорожной станции Санта-Хуста в Севилье: там видно застрявшее между вагонами тело. Личность игрока затем подтвердили. Отмечают, что поезд не совершал рейсов с 24 августа.

Что могло произойти?

Через пару часов установили причину смерти – удар электрическим током.

По информации Marca, у трупа были обожжены руки и отсутствовали волосы. Репортер Росио Ромеро сообщает, что футболист полез на крышу поезда и схватился за контактную сеть, получил удар током и упал между вагонами. El Mundo подтверждает и заявляет, что игрок попал на камеры наблюдения с ближайшей автозаправки.

Городской совет Кордобы объявил 17 октября днем траура. Занятия в местных университетах начинались с минуты молчания, матчи молодежной команды «Кордобы» отменены. Соболезнования выразили «Севилья», испанская футбольная федерация, а также «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бетис» и другие клубы Ла Лиги. Мэр Кордобы заявил, что «город готов помочь семье Альваро в финансовом или любом другом виде». Сборная Испании U-21 на тренировке перед игрой с Казахстаном почтила память футболиста минутой молчания.

Телеканал RTVE, где впервые показали кадры с телом Альваро, извинился перед семьей игрока: «Эти изображения никогда не должны были транслироваться в прямом эфире. Мы приносим извинения за данный инцидент. Все кадры были удалены из записей трансляции, а те, кто будет распространять ее в соцсетях, будут подвергаться санкциям».

Несмотря на установленную причину, расследование продолжат. По информации Marca, сотрудники станции Санта-Хуста уверены, что во время обходов не видели тело Альваро. Окружение футболиста уверяет, что Прието преследовали после того, как он в клубе познакомился с девушкой.

Фото: instagram/alvroprieto_, cordobacf_oficial