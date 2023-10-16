Вы это видели?
Блог

Николсон ожил после «Спартака». Уже два гола за Ямайку и три ассиста за «Клермон»!

Спартак Спартак
Клермон Клермон
Шамар Николсон Шамар Николсон
сборная Ямайки по футболу сборная Ямайки по футболу
Футбол Футбол

Перезапускает карьеру.

Шамар Николсон, которого «Спартак» минувшим летом отправил в аренду в «Клермон», здорово проводит осенний отрезок.

Николсон забил два мяча за Ямайку и отдал три ассиста (с нюансом) за «Клермон»

Николсон в двух октябрьских матчах Ямайки отличился дважды – забил по мячу Гренаде и Гаити и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной. Гаитянам Шамар забил с передачи Микаила Антонио.

Неплохо идут дела и в «Клермоне». За французский клуб Николсон пока не забивал, но уже отдал три ассиста – один с «Гавром», два с «Монпелье». Матч с последними, правда, так и не завершили, потому что фанаты «Монпелье» кинули петарду во вратаря «Клермона» Мори Диава – теперь клубу грозит технарь. А Шамар может не досчитаться двух голевых передач, которые вывели бы его в список лучших ассистентов Лиги 1.

В матче с «ПСЖ» Шамар результативными действиями не отметился, но запомнился командной работой – цеплялся за длинные передачи, навязывал борьбу, помогал в подыгрыше, бил сам, зарабатывал фолы, отрабатывал в прессинге. С парижским клубом «Клермон» в итоге зацепил ничью (0:0).

В «Спартаке» Николсон проиграл конкуренцию Соболеву

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» зимой 2022-го. Во второй половине сезона-2021/22 играл регулярно – в 12 матчах забил пять мячей и отдал два ассиста. 

Спустя несколько месяцев Шамар сказал, что влюбился в «Спартак» и не собирается его покидать, а его агент добавил – Николсон уйдет из «Спартака» до окончания контракта, только если футбол в России перестанет существовать. Погода – единственное, что смущало Николсона в Москве.

Но слова о преданности не помогли Николсону завоевать место в основе «Спартака» – пришедший в клуб летом 2022-го Гильермо Абаскаль предпочитал на острие атаки Александра Соболева. Шамар в сезоне-2022/23 сыграл за «Спартак» чуть больше тысячи минут, забил четыре мяча (два «Химкам», по одному «Пари НН» и «Факелу») и начал искать клуб, где ему предоставят игровую практику.

Были варианты с «Андерлехтом», «Уотфордом» и «Валенсией», но в итоге Шамар оказался в «Клермоне», где пока успешно перезапускает карьеру.

Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look PressGettyimages.ru/Thearon W. Henderson

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Попов
Шамар нормальный нап. Точно не слабее Соболева. Просто рыжему он не понравился, вот и всё.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лудоманиярулит
а Спартак на дерби с ЦСКА остается с Мелешиным, в которого Абаскаль тоже не верит...Л -логика
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Sirotkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Попов
Шамар нормальный нап. Точно не слабее Соболева. Просто рыжему он не понравился, вот и всё.
если хочет играть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Femida_win
Задолбали….Как уйдут из Спартака, играть начинают!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helge
Ответ Evgeny Valyaev
Нормальный нападающий был. Причины другие его ухода. Либо сам хотел уйти (холодно, "сво" и т.д.), либо не нашел общий язык с тренерским штабом. Возможно, что Абаскалю он не понравился, так как не так активно отрабатывает прессинг и в обороне как Соболев тот же.
Шамар - типичный завершитель, а Соболев умеет и в подыгрыш. Для Абаскаля стиль россиянина более предпочтителен, поэтому ямайца и усадили на банку, а ему не понравилось это, вот он и ушел туда, где больше практики
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
у рыжего шарлатана, скоро все завянут,уже практически все деградируют,а шамар закрепиться во франции,все у него есть для этого
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Как обычно, игрок уходит из Спартака и начинает проявлять себя. Сейчас Джикия, Денисов, Дуарте перейдут в другую команду и начнут феерить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Valyaev
Нормальный нападающий был. Причины другие его ухода. Либо сам хотел уйти (холодно, "сво" и т.д.), либо не нашел общий язык с тренерским штабом. Возможно, что Абаскалю он не понравился, так как не так активно отрабатывает прессинг и в обороне как Соболев тот же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Туник
Не первый игрок,оживающий после ухода из "Спартак".И,подозреваю,не последний.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Почему ожил? Он и в мясе нормально играл, просто Абаскаль верит в Соболева больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
И сериал был хороший!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Вот что значит покинуть проклятое место)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Ответ Александр Попов
Шамар нормальный нап. Точно не слабее Соболева. Просто рыжему он не понравился, вот и всё.
Рыжий вообще не умеет работать индивидуально с игроками, не умеет объяснить задачу, да просто не умеет правильно расставить игроков по позициям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Ответ Helge
Шамар - типичный завершитель, а Соболев умеет и в подыгрыш. Для Абаскаля стиль россиянина более предпочтителен, поэтому ямайца и усадили на банку, а ему не понравилось это, вот он и ушел туда, где больше практики
Ассисты Шамара, как бы намекают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий