Николсон ожил после «Спартака». Уже два гола за Ямайку и три ассиста за «Клермон»!

Перезапускает карьеру.

Шамар Николсон, которого «Спартак» минувшим летом отправил в аренду в «Клермон», здорово проводит осенний отрезок.

Николсон забил два мяча за Ямайку и отдал три ассиста (с нюансом) за «Клермон»

Николсон в двух октябрьских матчах Ямайки отличился дважды – забил по мячу Гренаде и Гаити и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной. Гаитянам Шамар забил с передачи Микаила Антонио.

Неплохо идут дела и в «Клермоне». За французский клуб Николсон пока не забивал, но уже отдал три ассиста – один с «Гавром», два с «Монпелье». Матч с последними, правда, так и не завершили, потому что фанаты «Монпелье» кинули петарду во вратаря «Клермона» Мори Диава – теперь клубу грозит технарь. А Шамар может не досчитаться двух голевых передач, которые вывели бы его в список лучших ассистентов Лиги 1.

В матче с «ПСЖ» Шамар результативными действиями не отметился, но запомнился командной работой – цеплялся за длинные передачи, навязывал борьбу, помогал в подыгрыше, бил сам, зарабатывал фолы, отрабатывал в прессинге. С парижским клубом «Клермон» в итоге зацепил ничью (0:0).

В «Спартаке» Николсон проиграл конкуренцию Соболеву

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» зимой 2022-го. Во второй половине сезона-2021/22 играл регулярно – в 12 матчах забил пять мячей и отдал два ассиста.

Спустя несколько месяцев Шамар сказал, что влюбился в «Спартак» и не собирается его покидать, а его агент добавил – Николсон уйдет из «Спартака» до окончания контракта, только если футбол в России перестанет существовать. Погода – единственное, что смущало Николсона в Москве.

Но слова о преданности не помогли Николсону завоевать место в основе «Спартака» – пришедший в клуб летом 2022-го Гильермо Абаскаль предпочитал на острие атаки Александра Соболева. Шамар в сезоне-2022/23 сыграл за «Спартак» чуть больше тысячи минут, забил четыре мяча (два «Химкам», по одному «Пари НН» и «Факелу») и начал искать клуб, где ему предоставят игровую практику.

Были варианты с «Андерлехтом», «Уотфордом» и «Валенсией», но в итоге Шамар оказался в «Клермоне», где пока успешно перезапускает карьеру.

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson