«Думаете, целью был квадрупл?» Пеп не сильно и грустит, что «Сити» сразу устранился из Кубка лиги
Восприняли легко.
«Сити» перестал претендовать на квадрупл уже в сентябре – команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ньюкаслу» (1:0) и вылетела из Кубка лиги.
Единственный мяч на 53-й минуте забил Александр Исак – замкнул прострел Жоэлинтона вдоль вратарской.
Показательная деталь: Эрлинг Холанд провел весь матч в запасе, освежать атаку уже при 0:1 вышли только Фил Фоден и Жереми Доку, Пеп Гвардиола сделал только три замены.
● С 2018-го по 2021-й «Сити» выиграл четыре Кубка лиги подряд, но затем что-то пошло не так – три подряд вылета. Сезон-2021/22 – от «Вест Хэма» в четвертом раунде, сезон-2022/23 – от «Саутгемптона» в четвертьфинале, сезон-2023/24 – от «Ньюкасла» в третьем раунде.
● Поражение от «Ньюкасла» прервало победную серию «Сити» из девяти матчей – до этого последний раз проигрывали «Арсеналу» в Суперкубке Англии почти два месяца назад, но по пенальти.
● «Сити» впервые в сезоне не забил, до этого без голов уходили в последнем туре прошлого чемпионата (0:1 от «Брентфорда»), когда турнирного значения не было. Предыдущий важный матч без забитых для команды – 0:1 от «Тоттенхэма» в феврале.
Пеп, кажется, не очень-то и расстроен: «Мы провели невероятный матч. После перерыва «Ньюкасл» прибавил и был более агрессивен. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает».
«Сити» вылетом из Кубка лиги немного освободил себе расписание на первую половину сезона. Однако финал турнира традиционно проходит в конце февраля, так что на решающем отрезке сезона турнир Пепу все равно бы не помешал.
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 53 Исак.
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Ньюкасл –
Поуп, Ливраменто, Дамметт (Шер, 90), Ласселс, Таргетт, Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).
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Манчестер Сити –
Ортега, Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Грилиш, Филлипс, Бобб, Альварес (Фоден, 73).
- Предупреждения:
- Аканджи (65), Филлипс (66), Бруно Гимараэс (69), Гвардиола (79), Тонали (82).
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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster
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