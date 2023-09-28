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«Думаете, целью был квадрупл?» Пеп не сильно и грустит, что «Сити» сразу устранился из Кубка лиги

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Восприняли легко.

«Сити» перестал претендовать на квадрупл уже в сентябре – команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ньюкаслу» (1:0) и вылетела из Кубка лиги.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Александр Исак – замкнул прострел Жоэлинтона вдоль вратарской.

Показательная деталь: Эрлинг Холанд провел весь матч в запасе, освежать атаку уже при 0:1 вышли только Фил Фоден и Жереми Доку, Пеп Гвардиола сделал только три замены.

● С 2018-го по 2021-й «Сити» выиграл четыре Кубка лиги подряд, но затем что-то пошло не так – три подряд вылета. Сезон-2021/22 – от «Вест Хэма» в четвертом раунде, сезон-2022/23 – от «Саутгемптона» в четвертьфинале, сезон-2023/24 – от «Ньюкасла» в третьем раунде.

● Поражение от «Ньюкасла» прервало победную серию «Сити» из девяти матчей – до этого последний раз проигрывали «Арсеналу» в Суперкубке Англии почти два месяца назад, но по пенальти.

● «Сити» впервые в сезоне не забил, до этого без голов уходили в последнем туре прошлого чемпионата (0:1 от «Брентфорда»), когда турнирного значения не было. Предыдущий важный матч без забитых для команды – 0:1 от «Тоттенхэма» в феврале.

Пеп, кажется, не очень-то и расстроен: «Мы провели невероятный матч. После перерыва «Ньюкасл» прибавил и был более агрессивен. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает».

«Сити» вылетом из Кубка лиги немного освободил себе расписание на первую половину сезона. Однако финал турнира традиционно проходит в конце февраля, так что на решающем отрезке сезона турнир Пепу все равно бы не помешал.

Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 53 Исак.
НьюкаслПоуп, Ливраменто, Дамметт (Шер, 90), Ласселс, Таргетт, Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).
Манчестер СитиОртега, Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Грилиш, Филлипс, Бобб, Альварес (Фоден, 73).
Предупреждения:
Аканджи (65), Филлипс (66), Бруно Гимараэс (69), Гвардиола (79), Тонали (82).

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

5 комментариев

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Step_up
Целью был не квадрупл, а четыребл
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Bunyod Turgunov
Всегда в АПЛ были тренерские битвы. Фергюсон - Венгер, Венгер - Моуриньо, Моуриньо - Конте, Клопп - Гвардиола. И похоже следующие пара лет мы видим перепалки Гвардиолы и помошника Эдди Хау.
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бек саидов
Пеп разгрузил календарь
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Bugy
с таким нагруженным календарем какой к черту квадрупл, там реально рады, что выпилились уже сейчас
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forest_cheb
Как бы в конце сезона не вышло, что Пеп будет рад и одному трофею.
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