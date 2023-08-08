Щелк, щелк, щелк!

«Валенсия» призывает фанатов не щелкать семена подсолнечника на стадионе, поскольку это ведет к антисанитарным условий – шелуха от семечек привлекает крыс. Еще клуб беспокоят жалобы от проживающих недалеко от стадиона горожан, им не нравится шум, издаваемый техникой для уборки трибун от шелухи.

Теперь на «Месталье» запретят продажу семечек, а болельщиков попросят брать с собой пакет для шелухи, если они все же пронесут их на игру.

Фанатов «Валенсии» наверняка расстроит решение клуба, ведь семечки – самый популярный снэк на испанских стадионах.

В Испании семечки лузгают только на стадионах. А шелуху бросают прямо под ноги

Интересно, что за пределами стадионов испанцы семечки (пипас) практически не едят – про них вспоминают только на футболе. Шелуху испанцы выбрасывают прямо под ноги. За сезон зрители Ла Лиги и Сегунды производят примерно 70 тонн шелухи от семечек.

Многих других европейцев эта традиция приводит в ужас. Представитель УЕФА в Мадриде ирландец Пол Брайан однажды возмущался: «Очень-очень раздражает, когда вы сидите рядом с тем, кто их ест. Щелк, щелк, щелк – и сотни скорлупок, которые бросают под ноги. Это мешает наслаждаться большими матчами».

Уборка трибун после матчей выглядит довольно мощно: на больших стадионах одновременно работают до полусотни уборщиков, которые выстраиваются в шеренгу по одному на каждый ряд и вычищают тонны шелухи.

Именно на эту процедуру жалуются жители Валенсии.

Семечки в Испанию привезли советские танкисты. Позже пипас превратились в символ сопротивления Франко

Легенда Sports.ru Иван Калашников признавался, что после матча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» он вытряхивал из кроссовок шелуху от семечек, которые лузгали его соседи. В телеграм-канале Ваня рассказывал историю появления этого снэка в Испании:

«Одна из самых популярных легенд испанской историографии сообщает, что семечки на Пиренеи завезли советские танкисты, которые помогали республиканцам в Гражданской войне. Конечно, и тыквенные, и подсолнечные семечки были известны испанцам и раньше, но считались довольно малокультурной привычкой».

А после войны семечки внезапно превратились чуть ли не в символ сопротивления режиму Франко – и вскоре захватили футбольные стадионы в качестве любимого развлечения рабочего класса.

Представить, что какой-то из испанских клубов запретит семечки на стадионе, было почти невозможно. «Валенсия» создала прецедент – и теперь запрет на пипас уже не кажется чем-то невероятным.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer; РИА Новости/Виталий Тимкив