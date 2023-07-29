7 комментариев

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«Ты чего натворил, пес смердячий?» Карпин-Антибиотик, Онопко-Череп и другие авторитеты «Ростова» разносят Мелехина за привоз

Денис Терентьев Денис Терентьев
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В стиле «Бандитского Петербурга» – в ролике к матчу с «Зенитом».

Необычное видео «Ростова» перед домашней игрой с «Зенитом» – стилизация под культовый сериал начала 2000-х.

По сюжету герои из команды разбирают ошибку защитника Виктора Мелехина в матче с «Пари НН» – в бандитском стиле и соответствующих образах.

Вот ролик целиком, а ниже – лучшие диалоги.

Карпин – это Антибиотик. Он созывает братву, чтобы разобраться с привозным Мелехиным

Мы видим Валерия Карпина в образе Антибиотика – криминального авторитета и вора в законе.

Тренер «Ростова» говорит по телефону – сцена близко повторяет разговор Антибиотика с Гургеном, другим авторитетом. В ростовской версии он увидел хайлайт из матча против «Пари НН» с ошибкой Виктора Мелехина и звонит с претензиями.

Цитируют целыми фразами: «Молодые, озоруют» – «Неправильное озорство, неправильное. Ответить придется».

Карпин-Антибиотик звонит Черепу – помощнику Виктору Онопко, чтобы тот «собрал весь коллектив».

А потом и герою разговора: «Мелешенька, как сам-то? Не видел тебя давно. Уважил бы старика, пропарил бы в баньке!»

И это, и следующий эпизод – отсылы ко фрагменту, когда Антибиотик реагирует на то, что убили бандита Толю Доктора.

Разборка с Мелешенькой: «физкульт-привет, бродяги» и «это из-за вратаришки получилось»

В оригинале подъехать приглашают Мишанечку – Мишу Стрелянного, в ростовском ролике Виктор Мелехин говорит его словами: «Физкульт-привет, бродяги!» и остальное.

Вот появление Черепа в кадре.

Ну похож же!

А Карпин ведет себя ровно как Антибиотик.

Использует те же фразы, так же снимает пиджак.

После слов про «непонятки» и просьбы их разъяснить главный герой «Бандитского Петербурга» бьет Мишаню по лицу и между ног, а в ролике «Ростова» мы слышим только звуки, в кадре в этот момент – тот самый привоз Витюшеньки.

А сразу следом легендарное: «Ты чего натворил, пес смердячий?! Чего натворил?»

«Не крути динаму, я тебе фуфел уже чистил, чтобы ты лишний раз не халявил» – в этой фразе весь дух времени.

Денис Терентьев обедает: «Не понти, тебя свои же сдали».

Мелешенька оправдывается: «Это так из-за вратаришки получилось». Карпин-Антибиотик защищает: «Я ведь говорил тебе, Витюш, не трогай этого вратаришку, он нам нужен – для выхода из обороны через пас. Дурак ты, Витя. А я ведь шанс тебе давал».

Николай Комличенко в шикарной кожанке: «Из-за тебя правильный пацан гол пропустил». 

Михаил Осинов – король жанра. «Ты, Витя, коллектив кинул. Проблемы нам принес».

Все сходятся с вердиктом: «Мочить».

Чтобы исполнить приговор, зовут Песа – Сергея Песьякова, того самого вратаришку, нужного для розыгрыша в короткий пас. В «Бандитском Петербурге» это герой Дмитрия Певцова.

И Мелехин просыпается.

А что за привоз они вспомнили? Было жестко, но «Ростов» выиграл

Это эпизод из 19-го тура прошлого сезона РПЛ, домашний матч «Ростова» с «Пари НН».

Мелехин привез на 66-й минуте при счете 1:0 – отдал в свою штрафную, пас перехватил нижегородский форвард Тимур Сулейманов и легко пробил мимо Сергея Песьякова.

«Ростов» все равно выиграл, но с трудом: в добавленное время получили пенальти. Заработал, кстати, не авторитет Комличенко, а Егор Голенков, а вот реализовал герой разборки – Максим Осипенко.

***

В субботу «Ростов» примет «Зенит» во втором туре нового сезона. Пока у обеих команд победы на старте: ростовчане обыграли «Факел» в РПЛ и «Рубин» в Кубке России, зенитовцы победили «Пари НН» и «Ахмат».

Начало разборки – в 20:00 мск.

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Кадры: НТВ; ФК «Ростов»

7 комментариев

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igls54
Череп и есть Онопко
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Bag2879
Классно сделано, должно зайти. Особенно олдам
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Николай Бабулькин
Осинов хоть щас на НТВ. А по ролику - пацаны забавляются, и ладно
+2
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Владислав88
Вот это подъ****ище! Слуцкий с его тупыми шуточки просто отдыхает 😂😂😂 От души порадовали нас питерских 😂😂😂
+2
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AlexM14
Ростов молодцы, очень креативно!
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Artyr Dydkin
Терентьев молодчага. Хорошо отыграл. Комли тоже неплох
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Artyr Dydkin
А Осинов-вообще песня. По Станиславскому сыграл
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