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У «Арсенала» самый дорогой состав в мире! Даже «Ман Сити» и «ПСЖ» позади

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АПЛ доминирует.

В летнее межсезонье традиционно меняются составы, вместе с тем и их общие стоимости. После трансфера Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» команда Микеля Артеты внезапно стала лидером!

Важно: под стоимостью подразумевается оценка Transfermarkt. 

Несколько наблюдений.

•‎ «Арсенал» выделяется не только Райсом, которого Transfermarkt оценивает в 90 млн евро. Другие новички тоже оцениваются высоко: Кай Хавертц (55 млн евро) и Юрриен Тимбер (42 млн евро). Всего у «Арсенала» аж 12 игроков, которых Transfermarkt оценивает в 40 и более миллионов.

•‎ Шесть из десяти клубов представляют АПЛ – суммарная стоимость «Арсенала», «Ман Сити», «Челси», «Ливерпуля», «МЮ» и «Тоттенхэма» превышает 5,5 млрд евро.

•‎ В первой десятке есть представители четырех европейских топ-лиг – не хватает Серии А. Итальянские клубы немного не добрались до десятки – состав «Наполи» стоит 629 млн евро и занимает 11-е место в общем рейтинге.

•‎ В составе «Реала» четыре игрока оцениваются в 100+ млн евро – Винисиус (150 млн), Джуд Беллингем (120 млн), Федерико Вальверде и Родриго (по 100 млн). В остальных командах из топ-10 не более двух таких игроков.

•‎ У «Ман Сити» самая высокая средняя стоимость игроков – 44 млн евро. Игроки «Реала» в среднем стоят 38 млн евро, «Арсенала» – 36,5 млн евро.

•‎ Девять из десяти самых ценных игроков мира выступают за представленные в топ-10 клубы – только Виктор Осимхен (ориентировочно 120 млн) играет в «Наполи», который не залез в десятку.

105 млн за Райса, Милинкович-Савич в СА не удивляет. Разбираем трансферы недели

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Julian Finney / Staff

40 комментариев

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Carver
У Тоттенхэма явно переоцененный состав. Ну как 31-летний Сон может стоить 50 лямов в текущей форме? Или столько же стоить Ришарлисон с 1 голом в АПЛ? 50 миллионов за Кулусевски со статой 2+7 в АПЛ тоже вызывают вопросы.
+27
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soldat2212
Ответ gninnur esrever*
И ведь всё равно умудрятся просрать чашку, ахаха
Кто-то умнее понял бы, что в случае Арсенала высокая стоимость объясняется молодостью состава.
+23
0
+23
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Burel
Ответ Rio de Janeiro
У Реала по потенциалу состав намного круче а с Мбаппе никого и рядом стоять не будет, но фактор АПЛ делает своё дело
ну да.. В центре поля до сих 40летние играют, в защите дыры и нападающего нет
+13
-4
+9
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ak80
Ответ tratata
какой позор. Помню Венгеру постоянно отказывали в покупке дорогостоящих новичков и говорили играть чем есть.
Плохо помните. Это была личная шиза Венгера, который на определенном этапе вбил в себе в голову, что чтобы привить свой футбол, он должен это делать с молодняком, лепить из сырого материала, так сказать.
+6
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Aleksandr Danilov
Бредовые цены. На деле у Арсенала нет ни одной мировой звезды.
+14
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mr_orange
Ответ Aleksandr Danilov
Бредовые цены. На деле у Арсенала нет ни одной мировой звезды.
Сака, Эдегор, возможно Салиба, если ещё хотя бы год так же, как в прошлом, отыграет.
+5
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AlexDeLarge
Я сильно сомневаюсь, что вообще были люди, которые не смеялись над Арсеналом, когда они назначали тренером Артету и говорили о величии

Но Микель проделывает просто фантастическую работу. В первую очередь, он собрал молодой боеспособный костяк, теперь можно спокойно делать точечные трансферы, не ломая голову над размещением всех на поле и перестройкой всего. Играет система, под которую подбираются игроки

Нынешнее ТО очень сильно радует, подписание Райса и Хаверца - это сигнал, что Арсенал всё еще большой клуб

Если проведут этот сезон на уровне прошлого, хорошо выступят в ЛЧ, уже будет возможность переманивать бороться за более жирные трансферные лоты, не переплачивая, а заманивая игроков брендом
+5
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
на артету потратили 600 лямов уже. если не возьмет трофей - то уже можно задавать вопросики, все же тот кубок англии был скорее отскоком
На синий трусливый мешок потратили 6 млрд фунтов стерлингов ,а они все боятся из своей штрафной выйти ))
+7
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Eden Hazard
Ответ Carver
У Тоттенхэма явно переоцененный состав. Ну как 31-летний Сон может стоить 50 лямов в текущей форме? Или столько же стоить Ришарлисон с 1 голом в АПЛ? 50 миллионов за Кулусевски со статой 2+7 в АПЛ тоже вызывают вопросы.
там не только в АПЛ. Куча переоцененных игроков в целом. Трансфер маркт ориентируется на рынок, хотя думают что наоборот, и оценивают трансфер по цене на ТМ)
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Geronimo Good
Цифры Transfermarkt весьма номинальные)
Сравнивать составы по ним бессмысленно.
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Crazy Writer
Ответ AlexDeLarge
Я сильно сомневаюсь, что вообще были люди, которые не смеялись над Арсеналом, когда они назначали тренером Артету и говорили о величии Но Микель проделывает просто фантастическую работу. В первую очередь, он собрал молодой боеспособный костяк, теперь можно спокойно делать точечные трансферы, не ломая голову над размещением всех на поле и перестройкой всего. Играет система, под которую подбираются игроки Нынешнее ТО очень сильно радует, подписание Райса и Хаверца - это сигнал, что Арсенал всё еще большой клуб Если проведут этот сезон на уровне прошлого, хорошо выступят в ЛЧ, уже будет возможность переманивать бороться за более жирные трансферные лоты, не переплачивая, а заманивая игроков брендом
Насчет ТО - немного дегтя уход Джаки и такая пока (пока!) переплата 10-20лямов за Райса, и отсутствие пока ротации в опорной зоне. При стабильной игре в 2 опорника нынче имеем Райс+Парти(если не продадут), и Жора на замене.. Все. Дальше только локонги-неликвидные(точнее ликвид для БОРЬБЫ за топ4-6) и Эльнени со времен Венгера еще. Нужен еще хоть 1 опорник-цпшник разрушитель или бтб типа того же Джаки. Прошлый сезон выдался сложным, и опять травмы подкосили в решающий момент. А этот сезон будет еще сложнее ЛЧ вместо ЛЕ. Забитцера Бавария за 15-20 отдает вроде, хороший вариант. И того же Лавиа за 40-45. Тогда можно забыть про проблемы в опорной зоне на сезон-два, даже если Парти уйдет летом сейчас тоже. Иначе - без Парти ситуация еще печальней основа Райс-Жора и им просто нет замены. Да и игра Жоры сомнений накидывает разных. Вот Райс-Парти это сильно, но Томаса почему-то яростно хотят продать этим летом(если верить слухам-новостям).
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Rio de Janeiro
Ответ Burel
ну да.. В центре поля до сих 40летние играют, в защите дыры и нападающего нет
Винисиус, Родриго, Белингем, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Милитао,–у какого ещё клуба есть такой сумасшедший по потенциалу молодой костяк?
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Crazy Writer
Ответ Carver
У Тоттенхэма явно переоцененный состав. Ну как 31-летний Сон может стоить 50 лямов в текущей форме? Или столько же стоить Ришарлисон с 1 голом в АПЛ? 50 миллионов за Кулусевски со статой 2+7 в АПЛ тоже вызывают вопросы.
Как раз, Сон там самый топарь даже в текущей форме, плюс зная характер азиатов-футболистов - с работоспособностью и самоотдачей проблем вообще нет. Да и в прошлом сезоне ЗБ это сильно, и по совокупности всей карьеры к нему претензий особо не было. А Ришарлисон вообще жертва - дорого стоил, но непонятно зачем переходил(сменить эвертон на ттх - такое себе при конкретном интересе от других клубов и не играл сколько). Наверное только за тот гол на ЧМ такой ценник и есть. Вон 22летний Арсеналовский Балогун с 21голом так вообще на ТМ 30 стоит. А возвращаясь к Ришарлисону - в Эвертоне он ЦФ отыгрывал только успешно(18голов чтоли в сезоне), переход в ТТХ - только на замену Кейну, на других позициях был заметно хуже, и с таким ценником еще больше похоже на конкурента по позиции к ХК(которого опять никуда не хотят отпускать).
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Murderface
Ответ Carver
А кто тогда Сака, Эдегор и Райс?
А кто такой Райс? )
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Crazy Writer
Ответ Carver
У Тоттенхэма явно переоцененный состав. Ну как 31-летний Сон может стоить 50 лямов в текущей форме? Или столько же стоить Ришарлисон с 1 голом в АПЛ? 50 миллионов за Кулусевски со статой 2+7 в АПЛ тоже вызывают вопросы.
Но вообще - соглашусь в том, что к некоторым ценникам на ТМ есть вопросы.
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Carver
Ответ Aleksandr Danilov
Бредовые цены. На деле у Арсенала нет ни одной мировой звезды.
А кто тогда Сака, Эдегор и Райс?
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Vladimir Frolov
Ответ Carver
У Тоттенхэма явно переоцененный состав. Ну как 31-летний Сон может стоить 50 лямов в текущей форме? Или столько же стоить Ришарлисон с 1 голом в АПЛ? 50 миллионов за Кулусевски со статой 2+7 в АПЛ тоже вызывают вопросы.
Не только статисткой определяется стоимость. Сон уже столько не стоит, правда. А вот молодые кулусевски и ришарлисон- вполне. Один успешный сезон, и никто уже не будет писать, что он стоят меньше 50 :))
Собственно с Кулусевски так и произошло
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gninnur esrever*
Ответ tratata
какой позор. Помню Венгеру постоянно отказывали в покупке дорогостоящих новичков и говорили играть чем есть.
Не постоянно. Как раз, когда перестали отказывать, результата не стало.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Cearvm
У Реала, наверное, самый крутой список молодых талантов среди всех клубов, особенно в полузащите: Вальверде, Тчуамени, Камавинга и Беллингем не кроются. Но списывать на АПЛ тоже не стоит, у Арсенала тоже фантастический подбор играющих молодых игроков: Салиба (22), Райс (24), Эдегор (24), Хавертц (24), Мартинелли (22) и Сака (21), и это не говоря про чуть менее перспективных или возрастных. Имена звучат не так громко, но почти вся команда такая, и она уже доказала, что может уверенно брать в АПЛ 2 место, а ведь это далеко не пик.
У Барсы сильнее центр поля если не учитывать опорника, Вальверде ,Камавинга как классические центральные ничего не показали ещё
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vit_po@bk.ru
Ответ Burel
ну да.. В центре поля до сих 40летние играют, в защите дыры и нападающего нет
Зато какой центр и какие дыры в защите. Уважение молодой человек можно проявить?
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Rio de Janeiro
У Реала по потенциалу состав намного круче а с Мбаппе никого и рядом стоять не будет, но фактор АПЛ делает своё дело
поддерживаю
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
На синий трусливый мешок потратили 6 млрд фунтов стерлингов ,а они все боятся из своей штрафной выйти ))
что?
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Chihonko
смешно конечно видеть что английские деревяшки оцениваются 80+. Из всех английских футболистов на такой ценник играет Кейн.
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Артём Поддубный
не удивительно, грамотная политика Арсенала в последнее время даёт свои плоды. Ман Сити как для мешка тоже очень грамотны в подборе состава, короче горожане сейчас настоящий топ клуб. По потенциалу состав Реала через пару лет, а особенно после ухода ветеранов, и когда на первый план выйдет молодежь будет намного дороже.
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Николай Коровин
ну и кто здесь мешок?
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