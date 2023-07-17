40 комментариев

АПЛ доминирует.

В летнее межсезонье традиционно меняются составы, вместе с тем и их общие стоимости. После трансфера Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» команда Микеля Артеты внезапно стала лидером!

Важно: под стоимостью подразумевается оценка Transfermarkt.

Несколько наблюдений.

•‎ «Арсенал» выделяется не только Райсом, которого Transfermarkt оценивает в 90 млн евро. Другие новички тоже оцениваются высоко: Кай Хавертц (55 млн евро) и Юрриен Тимбер (42 млн евро). Всего у «Арсенала» аж 12 игроков, которых Transfermarkt оценивает в 40 и более миллионов.

•‎ Шесть из десяти клубов представляют АПЛ – суммарная стоимость «Арсенала», «Ман Сити», «Челси», «Ливерпуля», «МЮ» и «Тоттенхэма» превышает 5,5 млрд евро.

•‎ В первой десятке есть представители четырех европейских топ-лиг – не хватает Серии А. Итальянские клубы немного не добрались до десятки – состав «Наполи» стоит 629 млн евро и занимает 11-е место в общем рейтинге.

•‎ В составе «Реала» четыре игрока оцениваются в 100+ млн евро – Винисиус (150 млн), Джуд Беллингем (120 млн), Федерико Вальверде и Родриго (по 100 млн). В остальных командах из топ-10 не более двух таких игроков.

•‎ У «Ман Сити» самая высокая средняя стоимость игроков – 44 млн евро. Игроки «Реала» в среднем стоят 38 млн евро, «Арсенала» – 36,5 млн евро.

•‎ Девять из десяти самых ценных игроков мира выступают за представленные в топ-10 клубы – только Виктор Осимхен (ориентировочно 120 млн) играет в «Наполи», который не залез в десятку.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Julian Finney / Staff