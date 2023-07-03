16 комментариев

Дубль Судакова, у Мудрика и ассист и заработанный пенальти.

Молодежная сборная Украины прошла мощную Францию на чемпионате Европы U-21. Да, удивляет на турнире не только домашняя Грузия.

В 1/4 финала украинцы, хоть они и вышли из группы вместе с Испанией за тур до конца, были андердогами, эффект только усилился, когда Райан Шерки из «Лиона» забил уже на 19-й минуте.

Но матч перевернулся еще до перерыва.

На 32-й минуте Михаил Мудрик заработал пенальти – четко реализовал его бывший партнер по «Шахтеру» Георгий Судаков.

Через 12 минут Мудрик отдал Судакову ассист уже с игры, партнер вышел один на один, обыграл вратаря и закатил в пустые.

Французы вроде бы сравняли за десять минут до конца, но ВАР отменил их мяч из-за офсайда, причем большого (похоже, даже по возможным новым правилам бы не засчитали), а сразу после Артем Бондаренко, он тоже из «Шахтера», забил третий мяч – и утвердил победу. Франция с основы форвардом «Севильи» Лоиком Баде, основным игроком «Лейпцига» Мохамедом Симаканом, с половиной списка главных талантов Лиги 1 пролетает мимо медалей.

• Молодежная сборная Украины второй раз в истории вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы – через 17 лет. В 2006-м выиграли полуфинал у Сербии по пенальти, но остались с серебром, потому что получили 0:3 от Нидерландов в финале с дублем Класа-Яна Хунтелара. Это было украинское поколение с Артемом Милевским, Дмитрием Чигринским, Александром Алиевым, Тарасом Михаликом и Андреем Пятовым.

• У Георгия Судакова теперь три гола на турнире, он лучший бомбардир Евро U-21 , до этого забивал Испании в последнем туре группового этапа. Хоть тот матч ничего и не решал, потому что обе команды заранее вышли в плей-офф, рубились до последнего: Судаков вышел на замену (стартовали не основными) и на 81-й забил пенальти.

• Для 41-летнего Руслана Ротаня это первый успех в тренерской карьере. Он тренирует молодежную сборную с конца 2018-го, на чемпионаты Европы в 2019-м и 2021-м Украина не отобралась, а сейчас на первом же своем большом турнире бывший игрок «Днепра» и киевского «Динамо» довел команду до полуфинала.

Судаков важен и основной сборной. Они с Мудриком – близкие друзья

Георгий родился в сентябре 2002-го в Брянке, небольшом городе рядом с Луганском. В 2013-м оказался в местном «Соколе», впервые попал в новости, когда на «Кожаном мяче» для 11-летних выиграл конкурс по жонглированию. Потом провел три года в харьковском «Металлисте» и попал в академию «Шахтера».

С 2017-го там он реактивно прошел все ступени – и в октябре 2020-го уже дебютировал в Лиге чемпионов против «Реала». Хоть и вынужденно: тогда из-за коронавируса вылетела почти вся основа, а Судаков вышел на 86-й минуте вместо Дентиньо и помог выиграть со счетом 3:2.

Сейчас Судакову 20 лет, он уже незаменим в «Шахтере» и важен для главной сборной. Дебютировал за нее еще в мае 2021-го в товарищеском матче с Бахрейном перед Евро, провел тайм и был в заявке на чемпионат Европы самым молодым – 18-летним (Георгий родился в один день с защитником Ильей Забарным). Потом, правда, не получал вызовов два года, но в марте 2023-го отыграл все 90 минут с Англией в квалификации Евро-2024.

Хоть Мудрик и старше на полтора года, дебютировал в сборной, например, позже. Вообще Михаил с Судаковым очень близкие друзья – со времен академии «Шахтера» . Познакомились, еще когда Георгию было десять лет, а с команды U-19 стали не только общаться, но и жить в одной комнате, так продолжалось в том числе и в главной команде.

Их связывает не только дружба, общий агент и, по словам Судакова, единое видение футбола, но и вот такой хайлайт. Они разыграли пенальти в юношеской Лиге чемпионов.

Георгий − универсальная восьмерка: любит отдать в свободную зону или протащить мяч на дриблинге и зарядить из-за штрафной. Тренер Фернандо Валенте, с которым Судаков пересекся во второй команде «Шахтера», считает, что украинец готов играть в топ-клубе, по таланту не уступает Мудрику.

«Обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал, – признался Мудрик после четвертьфинала Евро. – Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Продаю его просто ».

И пошутил, что было бы здорово вместе играть за «Челси».

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Теперь Украина снова сыграет с Испанией – только уже крайне важный матч. 5 июля в Бухаресте их полуфинал, в тот же день в Батуми встретятся Англия и Израиль.

Кстати, еще украинцы именно этой победой отобрались на Олимпиаду в Париж – впервые в истории.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Anca Tepei