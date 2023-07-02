48 комментариев

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?
Ну хоть теоретически.
Бенжамен Менди все еще под следствием по делам об изнасиловании и попытке изнасилования. Недавние подробности породили фразу, которая теперь везде.
Женщина, утверждавшая, что ее изнасиловал Менди, передала их разговор. Когда сказала, что не хочет интимной близости, услышала от футболиста: «Все в порядке. У меня был секс с 10 тысячами женщин».
Менди правда так и сказал?
Озвучил этот диалог прокурор Бенджамин Айна, выступая перед судом присяжных.
Прошлым летом такая фраза уже гуляла по британским медиа после того, как в ходе заседания Королевского суда Честера показали видео, где полиция опрашивает одну из девушек, обвиняющих игрока «Манчестер Сити» (уже бывшего, контракт кончился) в изнасиловании.
Саму фразу никто, кроме девушек, не слышал вживую, но похоже, что есть два источника как доказательства.
Менди приукрасил, не так ли?
Наверняка озвученное число – образное преувеличение. А вдруг нет?
Разговор состоялся в октябре 2020-го, когда Менди было 26 лет и три месяца. Во Франции возраст согласия – 15 лет. Если посчитать промежуток времени между 17 июля 2009-го (15-летие Менди) и, например, 17 октября 2020-го, получим 4110 дней.
Чтобы дойти до десяти тысяч, не хватит даже графика «две новые партнерши каждый день». Точно можно рассчитать при помощи обычного двойного уравнения. Получится 1780 дней (почти пять лет) с тремя, 2330 дней – с двумя.
Просто напомним, что у Менди за карьеру чуть больше 300 матчей за клубы и сборные, он выиграл четыре разных чемпионата и три кубка, стал чемпионом мира.
Для контраста. Одна из девушек, обвинивших игрока в изнасиловании, рассказала: «Мне пришлось сдаться, больше я ничего не могла сделать. Все закончилось за 20 секунд».
Что вообще Менди говорил о женщинах?
Он знал, почему вызывал интерес: «Я стал получать много сообщений в инстаграме. После перехода в «Манчестер Сити» интерес со стороны женщин ко мне вырос в десять раз. Что касается моего общения с женщинами в директе... Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, я не возражал. Я знаю, что я не Брэд Питт. Понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности».
На вопрос о том, думал ли он о чувствах девушек, Менди отвечал: «Я не знал, что могу задеть их чувства, если мы занимались сексом по взаимному согласию».
Помимо этого футболист признал, что в прошлом иногда говорил о женщинах «с неуважением». Но изнасилования Менди отвергает: «В своей общественной жизни я многое сделал неправильно, но в том, что касается женщин, такого не было».
Бывшая сотрудница «Ман Сити» Джоди Дикин подчеркивала: «Он скорее экстраверт с чертами интроверта. Он может завладеть публикой и быть в центре внимания, чтобы спрятать все, что с ним происходит. Он такой человек, которого все хотят видеть рядом с собой в этой сфере. Он умеет заставить людей чувствовать себя комфортно и счастливо».
Легендарный Уилт Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин. Хоть он-то не врал?
Как там вообще Менди? Контракт с «Ман Сити» истек, суд еще идет, он хвастался, что спал с 10 тысячами девушек
Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Christopher Furlong / Staff
Половой акт у Менди (оценка свидетеля) - 20 секунд. Так уж и быть - накинем до минуты. Добавим отдых (по максимуму) в 59 минут плюс время на сон, тренировки и прочие дела. Свободных часов наверное около 5 в день - значит теоретически 5 девушек в день мог повеселить. В месяц (если 30 дней) - 150, в год 1800.
Так же следует учесть что за один акт Менди вполне мог положить рядом 2-3-5 девушек, деньги и возможности есть. Плюс стоит выяснить что значит «было 10000», а конкретно слово «было». Если под этим подразумевается «вход» - то 5 девушек одновременно вполне себе реально.
В общем - давайте тогда обсуждать все варианты и неизвестные. Тема ведь «действительно» интересная)))
Это еще неделя ...
А дома жену успокоить , с детишками погулять , на дачу съездить картошку окучить ...
Нет, не реально , а при чем здесь футбол ?
"Итак, сколько можно убить человек, исходя из того, что рабочий день длится восемь часов (плюс один час на обед). Расстреливать можно из нагана в затылок. Но, учитывая всю кровожадность кровожадного кровавого палача, резонно предположить, что для этих целей использовался пулемет Максим, который до сих пор приводит меня в содрогание. Диссиденты расстреливались партиями по двадцать человек. Мой друг, генерал Дэвид Петреус , на основе опыта американской морской пехоты, доказал мне, что на расстрел такой партии требуется одна минута. Следовательно, за час Сталин самолично уничтожал тысячу двести узников совести. За рабочий день – девять тысяч шестьсот. В год получалось 3 504 000 рукопожатных людей, геев и демократических журналистов. Тиран правил тридцать один год. Плюс еще пять лет с момента чекистского путча 17-го года. Поэтому умножаем 3504000 на 36. Получаем 126 миллионов и еще 144 тысячи несогласных. Я – за честность и объективность, поэтому предположим, что Сталин не убивал людей, геев и демократических журналистов каждый день. Наверняка каждое 9-е мая он отдыхал и пил водку. Он застал восемь т.н. «Дней Победы». Отнимаем от общего количества расстрелянных 76800. Получаем ужасающую цифру в 126 067 200. Учтем погрешность и округлим. В итоге получается 130 миллионов невинно замученных" (с)
У меня с вами хоть что-то было?
Дааа!!! Еще как, плати давай.
Ага еще 20, записываем!