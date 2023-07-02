48 комментариев

Ну хоть теоретически.

Бенжамен Менди все еще под следствием по делам об изнасиловании и попытке изнасилования. Недавние подробности породили фразу, которая теперь везде.

Женщина, утверждавшая, что ее изнасиловал Менди, передала их разговор. Когда сказала, что не хочет интимной близости, услышала от футболиста: «Все в порядке. У меня был секс с 10 тысячами женщин» .

Менди правда так и сказал?

Озвучил этот диалог прокурор Бенджамин Айна, выступая перед судом присяжных.

Прошлым летом такая фраза уже гуляла по британским медиа после того, как в ходе заседания Королевского суда Честера показали видео, где полиция опрашивает одну из девушек, обвиняющих игрока «Манчестер Сити» (уже бывшего, контракт кончился) в изнасиловании.

Саму фразу никто, кроме девушек, не слышал вживую, но похоже, что есть два источника как доказательства.

Менди приукрасил, не так ли?

Наверняка озвученное число – образное преувеличение. А вдруг нет?

Разговор состоялся в октябре 2020-го, когда Менди было 26 лет и три месяца. Во Франции возраст согласия – 15 лет. Если посчитать промежуток времени между 17 июля 2009-го (15-летие Менди) и, например, 17 октября 2020-го, получим 4110 дней.

Чтобы дойти до десяти тысяч, не хватит даже графика «две новые партнерши каждый день». Точно можно рассчитать при помощи обычного двойного уравнения. Получится 1780 дней (почти пять лет) с тремя, 2330 дней – с двумя.

Просто напомним, что у Менди за карьеру чуть больше 300 матчей за клубы и сборные, он выиграл четыре разных чемпионата и три кубка, стал чемпионом мира.

Для контраста. Одна из девушек, обвинивших игрока в изнасиловании, рассказала: «Мне пришлось сдаться, больше я ничего не могла сделать. Все закончилось за 20 секунд».

Что вообще Менди говорил о женщинах?

Он знал, почему вызывал интерес: «Я стал получать много сообщений в инстаграме. После перехода в «Манчестер Сити» интерес со стороны женщин ко мне вырос в десять раз. Что касается моего общения с женщинами в директе... Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, я не возражал. Я знаю, что я не Брэд Питт. Понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности».

На вопрос о том, думал ли он о чувствах девушек, Менди отвечал: «Я не знал, что могу задеть их чувства, если мы занимались сексом по взаимному согласию».

Помимо этого футболист признал, что в прошлом иногда говорил о женщинах «с неуважением». Но изнасилования Менди отвергает: «В своей общественной жизни я многое сделал неправильно, но в том, что касается женщин, такого не было».

Бывшая сотрудница «Ман Сити» Джоди Дикин подчеркивала: «Он скорее экстраверт с чертами интроверта. Он может завладеть публикой и быть в центре внимания, чтобы спрятать все, что с ним происходит. Он такой человек, которого все хотят видеть рядом с собой в этой сфере. Он умеет заставить людей чувствовать себя комфортно и счастливо».

Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Christopher Furlong / Staff