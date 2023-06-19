9 комментариев

Победная.

Испания выиграла Лигу наций благодаря решающему пенальти от Дани Карвахаля. Он забил паненкой!

Защитника не было в обязательной пятерке бьющих, до него и не дошло бы, если бы Эмерик Лапорт пятым попал чуть-чуть ниже: вратарь Доминик Ливакович улетел в угол, но удар Лапорта пришелся в перекладину.

Карвахаль шел бить с теми же вводными: забиваешь – забираешь трофей. Потому что Унаи Симон вытащил удар Бруно Петковича.

И Дани устроил. После неспешного разбега легонько подсек мяч.

Доминик Ливакович ждал удара в правый от себя угол и успел опуститься на колено к моменту, когда осознал, что происходит.

Хорватский вратарь попробовал выбросить левую руку – но было слишком поздно.

Карвахаль задал достаточно высокую траекторию – мяч был в безопасности.

И Испания взяла трофей!

«Мы были уверены в себе, тренировали пенальти, поэтому все прошло хорошо, – сказал сразу после игры Дани в эфире RTVE. – Тренер сразу дал понять, что шестым пойду бить именно я. Решил пробить паненкой – и все удалось.

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Серия пенальти против Хорватии, паненка – мы знаем, что вам это напомнило. Нам тоже.

Федор Смолов бил не последним, а первым в четвертьфинале ЧМ-2018 – и его паненка провалилась.

Только-только он подробно вспоминал свои ощущения в интервью Нобелю Арустамяну: «Это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. И почему-то в тот момент пришло такое решение. Если бы я технически хорошо исполнил тот удар, то я бы забил. Я безобразно пробил, потому что меня трясло. Элемент понта был. 95% игроков в команде в принципе не бьют паненкой, у них даже нет мысли такой. Это пижонство. После матча я процитировал Джордана, потому что нашел в этом способ защитить себя. Это была очень нелепая попытка, но все потому что я не нашел в себе силы извиниться сразу после».

Бывает, что в решающие моменты заканчивается и иначе.

Фото: East News/Peter Dejong, MAURICE VAN STEEN / ANP MAG / ANP via AFP; Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/Cao Can/Xinhua, IMAGO/Revierfoto