9 комментариев

Забил паненку хорватам! Карвахаль исполнил мечту Федора Смолова и выиграл Лигу наций для Испании
Победная.
Испания выиграла Лигу наций благодаря решающему пенальти от Дани Карвахаля. Он забил паненкой!
Защитника не было в обязательной пятерке бьющих, до него и не дошло бы, если бы Эмерик Лапорт пятым попал чуть-чуть ниже: вратарь Доминик Ливакович улетел в угол, но удар Лапорта пришелся в перекладину.
Карвахаль шел бить с теми же вводными: забиваешь – забираешь трофей. Потому что Унаи Симон вытащил удар Бруно Петковича.
И Дани устроил. После неспешного разбега легонько подсек мяч.
Доминик Ливакович ждал удара в правый от себя угол и успел опуститься на колено к моменту, когда осознал, что происходит.
Хорватский вратарь попробовал выбросить левую руку – но было слишком поздно.
Карвахаль задал достаточно высокую траекторию – мяч был в безопасности.
И Испания взяла трофей!
«Мы были уверены в себе, тренировали пенальти, поэтому все прошло хорошо, – сказал сразу после игры Дани в эфире RTVE. – Тренер сразу дал понять, что шестым пойду бить именно я. Решил пробить паненкой – и все удалось.
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Серия пенальти против Хорватии, паненка – мы знаем, что вам это напомнило. Нам тоже.
Федор Смолов бил не последним, а первым в четвертьфинале ЧМ-2018 – и его паненка провалилась.
Только-только он подробно вспоминал свои ощущения в интервью Нобелю Арустамяну: «Это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. И почему-то в тот момент пришло такое решение. Если бы я технически хорошо исполнил тот удар, то я бы забил. Я безобразно пробил, потому что меня трясло. Элемент понта был. 95% игроков в команде в принципе не бьют паненкой, у них даже нет мысли такой. Это пижонство. После матча я процитировал Джордана, потому что нашел в этом способ защитить себя. Это была очень нелепая попытка, но все потому что я не нашел в себе силы извиниться сразу после».
Бывает, что в решающие моменты заканчивается и иначе.
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Фото: East News/Peter Dejong, MAURICE VAN STEEN / ANP MAG / ANP via AFP; Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/Cao Can/Xinhua, IMAGO/Revierfoto
Цитаты из его интервью - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2328988.html
Зачем же тогда идти бить?
Про извинения, я тоже не слышал (но, тут, скорее всего дело во мне).
Но вот вопрос такой есть - это Смолов не рассказал тренерам, что он "с трясущимися коленками" или тренер, зная об этом, отправил его "на амбразуру"?
Оба варианта неправильные.
Кто виноват? Что делать? И, какой там третий..? "Идиот".
Всегда есть спокойные и адекватные люди, которые просто исполняют. И бьют так, как забивали всегда.
Но случается так, что мажут и такие люди.
Легкий пример - Ю.Никифоров (Спатрак.М.) - спокойно бил, забивал (просто "насквозь"), после одного попадания в перекладину стал бить Цымбаларь, а после его ухода - Тихонов (после попадания в штангу с Локомотивом - Романцев его выгнал).
Сложный пример - Роберто Баджо - спокойно забивал пенальти. Но однажды попал в перекладину. И все помнят только этот удар `1994.
Собственно к чему я, промахиваются все. И уверенные и неуверенные. Но если ты сам про себя знаешь, что боишься, не "в порядке", то идти бить - это совсем не правильно.
Или второй вариант, когда "сказал тренеру - я не готов", а тебя всё равно ставят.
И обратно:
"Кто виноват?"
"Что делать?"
Наш Марио вот тоже не забил,..
Сначала спас, а потом не забил - ирония судьбы.
Смол - балбес, если чувствовал, что не уверен, зачем было подходить.
А дальше советовать, с "дивана" - принципиально не правильно.