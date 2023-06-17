Отбор на Евро-2024 и даже больше.

Клубный сезон закончился, а вот отбор на Евро-2024 в самом разгаре. Вот только самые важные и яркие события вечера пятницы.

Саутгейт выпустил Трента в полузащиту и дал №10. Он организовал два гола

Гарет Саутгейт оригинально решил проблему с нехваткой кадров в полузащите: отправил туда Трента Александер-Арнолда на матч с Мальтой. Крайнему защитнику «Ливерпуля» роль знакома, Юрген Клопп в конце сезона переделал Трента в ложного фулбэка. В сборной пошли дальше и дали ТАА футболку с номером 10.

Шалость удалась: на восьмой минуте Трент идеальным пасом начал атаку, которая завершилась автоголом защитника мальтийцев. Потом забил сам – бахнул из-за штрафной. Удивительный факт: в официальном матче игроки сборной Англии не забивали дальними ударами с 2013-го – тогда у Стива Джеррарда получилось против сборной Молдовы.

Трент в первом тайме почти не ошибался в передачах, много отбирал и создавал моменты. Английские эксперты (например, Джо Коул) уже призвали строить вокруг Александер-Арнолда всю полузащиту.

Еще по голу с пенальти отгрузили Харри Кейн и Каллум Уилсон – Англия обыграла Мальту 4:0.

Жиру догнал Анри по матчам за сборную. И, конечно, забил победный – Гибралтару

Сборная Франции тоже съездила к футбольному карлику, но без особых восторгов: матч с Гибралтаром получился непростым, не смотрите на итоговые 3:0.

Оливье Жиру забил быстрый мяч, Килиан Мбаппе добавил с пенальти, а во втором тайме хозяева занесли себе автогол. У сборной Дешама были проблемы со взломом плотной обороны, но в целом французы и обычно летом тяжеловаты после изнуряющего сезона.

Кстати, Жиру сравнялся с Тьерри Анри по количеству матчей за сборную Франции – у обоих по 123. Они теперь делят третье место (выше Лилан Тюрам со 142 играми и Уго Льорис: 145), но у Жиру на три гола больше: 54/51.

Польша проводила Кубу – и заодно обыграла Германию

Пока все сборные играют отбор, у Германии как хозяина Евро пачка товарищеских матчей. На этот раз почти основным составом (из больших экспериментов только Малик Тиав в тройке защитников) проиграли Польше.

Поляки не просто выиграли, но и проводили на пенсию Якуба Блашчиковски. Полузащитник отыграл 17 минут, его заменили под аплодисменты стадиона и даже соперников – неудивительно, ведь Куба стал легендой Бундеслиги и дортмундской «Боруссии».

У Ханси Флика проблемы: с сентября прошлого года у сборной Германии всего три победы в 10 последних матчах (над Коста-Рикой, Оманом и Перу), поражение – уже четвертое, ничьих три – пока по-прежнему не верится в немцев перед домашним Евро.

Ультракоротко про остальные матчи:

• Армения в гостях вынесла Уэльс – 4:2. У Эдуарда Сперцяна и Наиля Тикнизяна – по ассисту. Главным героем стал Грант-Леон Ранос – новичок «Гладбаха» сделал дубль. У парня четыре гола в двух матчах за сборную Армении. Хотя чего удивляться – школа «Баварии».

• Камбэк дня выдала Украина . После первого тайма проигрывали Северной Македонии 0:2, но во второй половине забили три раза и увезли из Скопье победу. Михаил Мудрик сделал две голевые, у него первые результативные действия за восемь матчей, запустил спасение защитник Илья Забарный, которого мы хорошо запомнили еще на Евро-2020, победный мяч (и вообще 1+1) у Виктора Цыганкова.

• Бахтиер Зайнутдинов забил самому любимому санмаринцу в истории Sports.ru – вратарю Элии Бенедеттини. А Казахстан победил 3:0 и идет в группе на втором месте – вровень с Данией, Финляндией и Словенией (у всех по шесть очков).

• Беларусь драматично проиграла Израилю . В первом тайме забил полузащитник «Астаны» Макс Эбонг (кстати, прочитайте про этого камеруно-белоруса – парень действительно талантливый), но в концовке израильтяне вырвали победу. Второй гол у Оскара Глуха из «Зальцбурга» – парень вот-вот уедет на молодежный Евро как главная звезда команды. А у белорусов нет побед уже два года, 16 матчей.

• Латвия напомнила, что она очень неудобная для Турции. У латвийцев уже несколько громких ничьих с турками и победа в стыках за Евро-2004. В этот раз было очень близко к 2:2 с голом на 94-й минуте. Но на 95-й это очка упустили, Турция уехала с победой.

Фото: East News/Rene Rossignaud/Associated Press; globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, James Whitehead/Keystone Press Agency