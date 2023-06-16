7 комментариев

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Хоселу – новый джокер Испании. Забил Италии за четыре минуты и влетел в финал Лиги наций

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Хоселу Хоселу
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А еще он переходит в «Реал».

Клубный сезон закончился – просыпается Лига наций УЕФА. В ней сейчас проходят полуфиналы. В среду Хорватия в дополнительное время разобралась с Нидерландами (4:2), в четверг – Испания обыграла Италию. И тут все решилось в самом конце.

Хотя начало тоже было веселое. Испанцы на старте врубили агрессивный прессинг – поплыл даже Леонардо Бонуччи. Капитана обокрал Самуэль Пино из «Вильярреала» – отобрал мяч перед штрафной и забил уже на третьей минуте.

Италия отыгралась через 8 минут. Дзаньоло получил пас из глубины, пробил с лета и попал в руку Робину Ле Норману – у защитника «Сосьедада» был дебют в сборной, но судья не пожалел и поставил пенальти. Чиро Иммобиле сравнял – 1:1.

Италия чуть не забила второй: отличился Давиде Фраттези, но ВАР разглядел офсайд. Гол отменили, но полузащитник «Сассуоло» все равно был одним из самых активных на поле – и чуть не забил и во втором тайме. 

Испания все-таки действовала агрессивнее и создавала больше моментов. Но забить долго не могла – до того момента, как Луис де ла Фуэнте (если вы забыли, это новый тренер сборной Испании) выпустил на поле Хоселу – рослый форвард вышел на 84-й, а уже на 88-й подправил удар Родри прямо в ворота.

У Хоселу всего лишь третий матч в сборной: в марте против Норвегии он тоже вышел на 10 минут – тогда этого хватило для дубля. Против Шотландии Хоселу вышел в старте, но не забил.

А тут снова замена – и снова гол. Похоже, у Луиса де ла Фуэнте в сборной появился собственный джокер. За 81 минуту на поле Хоселу забил 2 гола: правой ногой, левой и головой. Забивает в среднем каждый 27 минут – 3,33 гола за матч. 

При этом Хоселу вместе с «Эспаньолом» вылетел в Сегунду, но форвард, скорее всего, останется в Ла Лиге – его связывают с мадридским «Реалом». Будет выходить на замену и забивать там. Вот это прорыв в 33 года!

Будет у него шанс проявить себя и в финале Лиги наций. Там уже ждут хорваты с Модричем – трофей разыграют 18 июня.

Как хорваты вышли в финал: Голландия отыгралась на 90+6, но Модрич и ко вынесли их в допах

Фото: globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de; Gettyimages.ru/Christof Koepsel

7 комментариев

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alexis2020
Зато ригоберка и гуру футбола над ним угарают, мол он не уровень Реала, забывая как в Барсу переходил Брейтуэйт
+7
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+7
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HI MARS
Хоселу > Ферран+Фати
+3
-3
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evgen 31
исправьте ,два гола - левой ,правой и головой ,три получается
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Bazilic
За 81 минуту забил 2 гола
Левой - 1
Правой - 1
Головой - 1
Это как?)
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Фран
Капитана обокрал Самуэль Пино из «Вильярреала»
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Пино никакой не Самуэль, если что.
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Overkiller
Ответ Bazilic
За 81 минуту забил 2 гола Левой - 1 Правой - 1 Головой - 1 Это как?)
Спорц работу головой не учитывает ))
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