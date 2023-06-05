11 комментариев

«Специя» – «Верона».

Серия А подарила нам бонусный матч!

Впервые с 2005-го сыграют стык в борьбе за выживание. «Специи» и «Вероне» предстоит все выяснить между собой: 17-е и 18-е места выяснят, кто останется, а кто полетит вниз.

Ого, стыковой матч! Как до этого дошло?

Вот на чем закончили основную программу.

«Верона» в последнем туре проиграла «Милану» (1:3), а «Специя» – «Роме» (1:2). В обоих случаях команды драматично упустили ничью: «Верона» получила дважды на 85-й и 92-й минутах, «Специя» пропустила решающий гол на 90+1 с пенальти (по ходу матча даже вела).

«Рома» хотя бы была мотивирована турнирными задачами – благодаря победе над «Специей» заняла шестое место и попала в Лигу Европы, спустила «Ювентус» на седьмое, в квалификацию Лиги конференций. «Милан» уже гарантировал место в ЛЧ – его мотивацией было порадовать завершающего карьеру Златана Ибрагимовича.

А «Специя» и «Верона» еще не завершают сезон.

А как же дополнительные показатели? Очные матчи, разница голов?

Их просто не учитывают – таков регламент.

Если у команд одинаковое количество очков, но они занимают пограничные позиции в борьбе за выживание (как тут: 17-е место – безопасная зона, 18-е место – зона вылета), назначается очный матч. Только 90 минут и сразу серия пенальти, если ничья. Игра пройдет на нейтральном поле – скорее всего, 11 июня. Точные место и дату определит лига.

Последний матч плей-офф за выживание был в 2005-м, но состоял из двух игр. Играли «Болонья» и «Парма»: болонцы победили 1:0 в первом матче, но «Парма» забрала второй увереннее (2:0) и выжила в Серии А.

После сезона-2004/05 критерии для назначения стыкового матча ужесточили: прописали, что до него дойдет только при равенстве в личных встречах (и по очкам, и по разнице), а также совпадение забитых с пропущенными. Дополнительную игру при полном совпадении могли назначить и за чемпионство, и за место в еврокубках, и за выживание.

Летом 2022-го регламент изменили – теперь все снова решают только очки. Именно в борьбе за выживание и в гонке за чемпионство. Да, в Италии как нигде высока вероятность золотого матча. Из-за нее, например, празднование «Наполи» в мае пришлось отложить.

Если бы не это изменение регламента, «Специя» осталась бы в Серии А – она победила «Верону» в первом круге, а во втором сыграли 0:0.

В середине таблицы никаких дополнительных матчей нет: смотрят на личные встречи, затем – на разницу мячей, при их равенстве – на количество голов. Если оно тоже совпадает – жеребьевка с броском монетки.

Представим: если равенство очков у трех и более команд в борьбе за выживание? Считают результаты в очных матчах, если там равенство – смотрят вышеуказанные дополнительные показатели. Если речь о выживании, две худшие по показателям играют друг с другом за выживание. Если речь о чемпионстве, две лучшие по показателям играют друг с другом за чемпионство.

Все предусмотрели! И подарили нам важнейший бонусный матч с топовой интригой.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Stringer