11 комментариев

Вы это видели?
Блог

Бонусный матч в Серии А – сыграют стык за невылет! Что это за правило?

серия А Италия серия А Италия
Верона Верона
Специя Специя
Футбол Футбол

«Специя» – «Верона».

Серия А подарила нам бонусный матч! 

Впервые с 2005-го сыграют стык в борьбе за выживание. «Специи» и «Вероне» предстоит все выяснить между собой: 17-е и 18-е места выяснят, кто останется, а кто полетит вниз.

Ого, стыковой матч! Как до этого дошло?

Вот на чем закончили основную программу.

«Верона» в последнем туре проиграла «Милану» (1:3), а «Специя» – «Роме» (1:2). В обоих случаях команды драматично упустили ничью: «Верона» получила дважды на 85-й и 92-й минутах, «Специя» пропустила решающий гол на 90+1 с пенальти (по ходу матча даже вела).

«Рома» хотя бы была мотивирована турнирными задачами – благодаря победе над «Специей» заняла шестое место и попала в Лигу Европы, спустила «Ювентус» на седьмое, в квалификацию Лиги конференций. «Милан» уже гарантировал место в ЛЧ – его мотивацией было порадовать завершающего карьеру Златана Ибрагимовича.

А «Специя» и «Верона» еще не завершают сезон.

А как же дополнительные показатели? Очные матчи, разница голов?

Их просто не учитывают – таков регламент.

Если у команд одинаковое количество очков, но они занимают пограничные позиции в борьбе за выживание (как тут: 17-е место – безопасная зона, 18-е место – зона вылета), назначается очный матч. Только 90 минут и сразу серия пенальти, если ничья. Игра пройдет на нейтральном поле – скорее всего, 11 июня. Точные место и дату определит лига.

Последний матч плей-офф за выживание был в 2005-м, но состоял из двух игр. Играли «Болонья» и «Парма»: болонцы победили 1:0 в первом матче, но «Парма» забрала второй увереннее (2:0) и выжила в Серии А.

После сезона-2004/05 критерии для назначения стыкового матча ужесточили: прописали, что до него дойдет только при равенстве в личных встречах (и по очкам, и по разнице), а также совпадение забитых с пропущенными. Дополнительную игру при полном совпадении могли назначить и за чемпионство, и за место в еврокубках, и за выживание.

Летом 2022-го регламент изменили – теперь все снова решают только очки. Именно в борьбе за выживание и в гонке за чемпионство. Да, в Италии как нигде высока вероятность золотого матча. Из-за нее, например, празднование «Наполи» в мае пришлось отложить.

Если бы не это изменение регламента, «Специя» осталась бы в Серии А – она победила «Верону» в первом круге, а во втором сыграли 0:0.

В середине таблицы никаких дополнительных матчей нет: смотрят на личные встречи, затем – на разницу мячей, при их равенстве – на количество голов. Если оно тоже совпадает – жеребьевка с броском монетки.

Представим: если равенство очков у трех и более команд в борьбе за выживание? Считают результаты в очных матчах, если там равенство – смотрят вышеуказанные дополнительные показатели. Если речь о выживании, две худшие по показателям играют друг с другом за выживание. Если речь о чемпионстве, две лучшие по показателям играют друг с другом за чемпионство.

Все предусмотрели! И подарили нам важнейший бонусный матч с топовой интригой.

Итоги топ-5 лиг: кто в еврокубках, кто вылетел, кто поднялся?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Stringer

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Успенский
Правильное решение
Чемпионство/вылет должны решаться в очных матчах
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garrincha_the best
Как то в России был золотой переигровочный матч Спартака и Алании. Тоже решили по доп. показателям чемпиона не определять. Цымбаларь с Тихоновым жгли тогда у "мяса".
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Вроде интересно, но на то он и чемпионат, что решаться всё должно по результатам всех матчей
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gendolf
Ответ Garrincha_the best
Как то в России был золотой переигровочный матч Спартака и Алании. Тоже решили по доп. показателям чемпиона не определять. Цымбаларь с Тихоновым жгли тогда у "мяса".
Так в 2002 ещё был золотой матч ЦСКА - МоЛоко
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
мяч тв бы показал бы игры
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fc_champion
Специя стала разваливаться в весенней части, хотя до зимней паузы шла уверенно ближе к серединке. Верона с самого старта была в зоне вылета и стала набирать очки как раз весной. Думаю определяющим был даже не последний, а предпоследний тур: Верона в домашней игре против немотивированного Эмполи пропустила глупый автогол на 96й минуте, не набрав железобетонные 3 очка.
А вообще, сугубо по игре, 3й с конца должна быть ни Специя или Верона, а Лечче. Хотя я и симпатизирую именно Лечче, но качество их игры - это что-то с чем-то, несмотря на неплохой состав. Они выползли буквально на соплях, чтобы в зону вылета не свалиться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Было бы просто замечательно если Бавария/Боруссия сыграли бы золотой матч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Там будет жара
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Ответ Юрий Успенский
Правильное решение Чемпионство/вылет должны решаться в очных матчах
Газзаев бы с вами поспорил)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikus
Лучше бы по разнице просто смотрели, мне кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joseph.kowalsky
Ответ Бухгалтер2021
мяч тв бы показал бы игры
Вот бы меньше использовали бы слово «бы», было бы гораздо приятнее вас читать бы. Как бы красивей звучала бы ваша речь что ли?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий