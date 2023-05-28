11 комментариев

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У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею

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Здоровья Серхио Рико!

Тревожные новости: запасной вратарь «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован в критическом состоянии. Пострадал из-за падения с лошади.

Собрали все, что известно на данный момент. В основном инсайды, детали ситуации могут обновляться или уточняться.

Что случилось?

Marca сообщает, что Рико получил серьезную травму головы после неудачного падения с лошади.

Серхио – давний фанат скачек, после последнего матча сезона он поехал на родину в Испанию, чтобы первым делом покататься. Судя по всему, Рико не смог удержаться в седле, упал и получил черепно-мозговую травму – сообщается, что игрок потерял сознание прямо на месте.

COPE уточняет, что состояние испанца – критическое. Ему диагностировали кровоизлияние в мозг, в трахею ввели эндотрахеальную трубку – чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

Версия: дело не в самом падении, а в том, что лошадь ударила лежащего на земле футболиста в область шеи.

Еще пишут, что игрока сбила лошадью с повозкой. Официальной версии пока нет.

«ПСЖ» уже выпустил заявление: «Клуб узнал об аварии Серхио Рико в это воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Мы оказываем полную поддержку».

«Сил и быстрого восстановления 🙏❤️», – отреагировали соцсети «Севильи», он воспитанник клуба и уроженец города.

Рико ни разу не сыграл в сезоне. Он второй или даже третий вратарь «ПСЖ»

Серхио – глухой запасной. По ходу сезона он был третьим выбором после Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннаруммы. Когда костариканец уехал, положение Рико изменилось несильно: в этом сезоне он не провел ни одного матча, ни в каком турнире не получил шанса.

Рико – был основным вратарем «Севильи» в сезоне-2014/15 при Унаи Эмери, та команда выиграла вторую подряд Лигу Европы. Серхио зацепил все три кубка при Унаи, но в первом победном сезоне сидел в запасе под Бету, а в третьем проиграл конкуренцию Давиду Сории.

После Рико еще два года был в «Севилью», дошел до четвертьфинала ЛЧ, но летом 2018-го клуб сделал ставку на Томаша Вацлика – тогда Серхио ушел в аренду в «Фулхэм». При нем лондонцы сменили трех тренеров за сезон, у Рико бесценный опыт работы со Славишей Йокановичем, а также с Клаудио Раньери и Скоттом Паркером – они не спасли «Фулхэм» от вылета.

В чемпионшипе Серхио не остался, вернулся в «Севилью», за ним пришел «ПСЖ», искавший второго вратаря в пару к Кейлору Навасу: испанца сначала взяли в аренду, а затем выкупили. Зимой 2022-го он поехал за практикой в «Мальорку», там не пошло – проиграл конкуренцию 37-летнему Маноло Рейне.

Сейчас в «ПСЖ» очевидно первый номер – Доннарумма, а перспективы 29-летнего Серхио Рико теперь очень зависят от того, насколько серьезной окажется проблема со здоровьем.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO

11 комментариев

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Black-White Heart
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сначала Нойер, теперь Рико,неужели им в контрактах не запрещают опасными видами спорта заниматься? Уже ж столько примеров было. Хотя с другой стороны вспомнилась история про Канисареса, который на чм-2002 должен был основным поехать, но разбил стеклянный флакон в ванной и поранил ногу. В любом случае, всем здоровья!!!
это все из-за денег - сидел бы в однушке спокойно, без бабок, торренты качал-смотрел, ничего бы не было.
+13
0
+13
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Кан и Баллак сидят в баре
Сначала Нойер, теперь Рико,неужели им в контрактах не запрещают опасными видами спорта заниматься? Уже ж столько примеров было.
Хотя с другой стороны вспомнилась история про Канисареса, который на чм-2002 должен был основным поехать, но разбил стеклянный флакон в ванной и поранил ногу.
В любом случае, всем здоровья!!!
+9
0
+9
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Karpins
Здоровья киперу.
+8
0
+8
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Трент Резнор
Выкарабкивайся, Парень. Здоровья.
+1
0
+1
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JENNINGS
Нейрохирургические больные - самые тяжёлые среди всех пациентов отделения реанимации.
Искренне надеюсь, что с испанцем всё будет хорошо!
Здоровья!🙏
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нелюбитель футбола
Берегите себя..
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Владимир Самсонов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сначала Нойер, теперь Рико,неужели им в контрактах не запрещают опасными видами спорта заниматься? Уже ж столько примеров было. Хотя с другой стороны вспомнилась история про Канисареса, который на чм-2002 должен был основным поехать, но разбил стеклянный флакон в ванной и поранил ногу. В любом случае, всем здоровья!!!
Скачки всё-таки не экстремальный вид спорта. Несчастных случаев за рулём авто явно не меньше.
0
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Black-White Heart
Ответ Владимир Самсонов
Скачки всё-таки не экстремальный вид спорта. Несчастных случаев за рулём авто явно не меньше.
Авто - это транспорт, алло, люди перемещаются. А скачки это блажь, развлечение. Неужели это так неочевидно?
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Pol Belov
Ответ Black-White Heart
это все из-за денег - сидел бы в однушке спокойно, без бабок, торренты качал-смотрел, ничего бы не было.
так и было бы, если б однажды вечерком не выскочил за пивком и на обратном пути уже в подъезде - не получил бы от случайных наркош-мигрантов своей же стекляшкой по башке... ну и лежал бы не вот как сейчас, а на просеренной простыне где-нибудь в коридоре поликлиники, ожидая когда в палате освободится место и медсестры таки вспомнят о нем и позовут наконец-то дежурного врача, который ...
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