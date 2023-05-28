11 комментариев

Здоровья Серхио Рико!

Тревожные новости: запасной вратарь «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован в критическом состоянии. Пострадал из-за падения с лошади.

Собрали все, что известно на данный момент. В основном инсайды, детали ситуации могут обновляться или уточняться.

Что случилось?

Marca сообщает, что Рико получил серьезную травму головы после неудачного падения с лошади.

Серхио – давний фанат скачек, после последнего матча сезона он поехал на родину в Испанию, чтобы первым делом покататься. Судя по всему, Рико не смог удержаться в седле, упал и получил черепно-мозговую травму – сообщается, что игрок потерял сознание прямо на месте.

COPE уточняет, что состояние испанца – критическое. Ему диагностировали кровоизлияние в мозг, в трахею ввели эндотрахеальную трубку – чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

Версия: дело не в самом падении, а в том, что лошадь ударила лежащего на земле футболиста в область шеи.

Еще пишут, что игрока сбила лошадью с повозкой. Официальной версии пока нет.

«ПСЖ» уже выпустил заявление: «Клуб узнал об аварии Серхио Рико в это воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Мы оказываем полную поддержку».

«Сил и быстрого восстановления 🙏❤️», – отреагировали соцсети «Севильи», он воспитанник клуба и уроженец города.

Рико ни разу не сыграл в сезоне. Он второй или даже третий вратарь «ПСЖ»

Серхио – глухой запасной. По ходу сезона он был третьим выбором после Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннаруммы. Когда костариканец уехал, положение Рико изменилось несильно: в этом сезоне он не провел ни одного матча, ни в каком турнире не получил шанса.

Рико – был основным вратарем «Севильи» в сезоне-2014/15 при Унаи Эмери, та команда выиграла вторую подряд Лигу Европы. Серхио зацепил все три кубка при Унаи, но в первом победном сезоне сидел в запасе под Бету, а в третьем проиграл конкуренцию Давиду Сории.

После Рико еще два года был в «Севилью», дошел до четвертьфинала ЛЧ, но летом 2018-го клуб сделал ставку на Томаша Вацлика – тогда Серхио ушел в аренду в «Фулхэм». При нем лондонцы сменили трех тренеров за сезон, у Рико бесценный опыт работы со Славишей Йокановичем, а также с Клаудио Раньери и Скоттом Паркером – они не спасли «Фулхэм» от вылета.

В чемпионшипе Серхио не остался, вернулся в «Севилью», за ним пришел «ПСЖ», искавший второго вратаря в пару к Кейлору Навасу: испанца сначала взяли в аренду, а затем выкупили. Зимой 2022-го он поехал за практикой в «Мальорку», там не пошло – проиграл конкуренцию 37-летнему Маноло Рейне.

Сейчас в «ПСЖ» очевидно первый номер – Доннарумма, а перспективы 29-летнего Серхио Рико теперь очень зависят от того, насколько серьезной окажется проблема со здоровьем.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO