14 комментариев

Туринцы спаслись только на 90+7 – благодаря первому результативному действию Погба после камбэка.

Вы верите, что через 15 секунд после этого форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири будет без помех бить по воротам «Ювентуса» из штрафной и забивать?

А севильцы правда после вялой атаки соперника распрямились моментально. Понадобилось всего десять касаний, причем восемь из них еще на своей половине поля, чтобы расчертить выход в атаку.

На чужой половине поля хватило всего двух – Лукас Окампос чуть прокинул себе мяч и вторым уже покатил голевую под удар партнеру.

Все удалось во многом благодаря шикарной находке Оливера Торреса в центре поля, он идеально оценил расположение, в касание вот так превратил обычный выход из обороны в голевой.

В момент паса в кадре только половина поля «Севильи», но перед изящно стартующим по бровке в момент паса Окампосом целая взлетная полоса свободы, он без помех войдет в штрафную с угла.

А дальше – фальш-забегание Брайана Хиля и спокойный удар Эн-Несири мимо Войчеха Шченсного.

Мы уже не раз пытались понять и объяснить, в чем еврокубковая магия «Севильи» (теоретически и практически).

Конкретный пример говорит о том, как важно пользоваться возможностями, которые предоставляет соперник.

Конечно же, автоматически «Ювентус» был фаворитом первого матча 1/2 финала – потому что статус, домашний матч и вообще.

Конечно же, «Севилья» плевала на все это, потому что в Лиге Европы она всегда на своей территории.

Единственное – победу удержать не смогли. «Юве» сравнял на седьмой добавленной, сработали замены: в середине второго тайма пришлось менять Леонардо Бонуччи из-за травмы, вышел другой защитник Федерико Гатти, и на 90+7 он внес мяч с линии после паса головой от Поля Погба. Француз появился вместо Анхеля Ди Марии на 70-й, этот ассист – вообще его первое результативное действие за «Ювентус» после возвращения в клуб.

Так туринцы спасли свою серию: они по-прежнему без поражений в домашних матчах Лиги Европы . Были очень близки к первому за 15 матчей, с 2009-го, но сохранились на семи победах и восьми ничьих.

«Севилья» и «Ювентус» сыграли между собой в еврокубках пятый раз: в Турине это вторая ничья после 0:0 в группе ЛЧ-2016/17. На «Рамон Санчес Писхуан» в 2015-м севильцы выиграли, а в 2016-м проиграли. Но все это тоже было в Лиге чемпионов.

А в Лиге Европы именно «Севилья» теперь фаворит пары – правда ведь ?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop; кадры трансляции «Матч ТВ»