14 комментариев

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За 15 секунд через все поле – «Севилья» промчала, чтобы наказать «Юве». Верно, Лига Европы же

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Лукас Окампос Лукас Окампос
Футбол Футбол

Туринцы спаслись только на 90+7 – благодаря первому результативному действию Погба после камбэка.

Вы верите, что через 15 секунд после этого форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири будет без помех бить по воротам «Ювентуса» из штрафной и забивать?

А севильцы правда после вялой атаки соперника распрямились моментально. Понадобилось всего десять касаний, причем восемь из них еще на своей половине поля, чтобы расчертить выход в атаку.

На чужой половине поля хватило всего двух – Лукас Окампос чуть прокинул себе мяч и вторым уже покатил голевую под удар партнеру.

Все удалось во многом благодаря шикарной находке Оливера Торреса в центре поля, он идеально оценил расположение, в касание вот так превратил обычный выход из обороны в голевой.

В момент паса в кадре только половина поля «Севильи», но перед изящно стартующим по бровке в момент паса Окампосом целая взлетная полоса свободы, он без помех войдет в штрафную с угла.

А дальше – фальш-забегание Брайана Хиля и спокойный удар Эн-Несири мимо Войчеха Шченсного.

Мы уже не раз пытались понять и объяснить, в чем еврокубковая магия «Севильи» (теоретически и практически).

Конкретный пример говорит о том, как важно пользоваться возможностями, которые предоставляет соперник.

Конечно же, автоматически «Ювентус» был фаворитом первого матча 1/2 финала – потому что статус, домашний матч и вообще.

Конечно же, «Севилья» плевала на все это, потому что в Лиге Европы она всегда на своей территории.

Единственное – победу удержать не смогли. «Юве» сравнял на седьмой добавленной, сработали замены: в середине второго тайма пришлось менять Леонардо Бонуччи из-за травмы, вышел другой защитник Федерико Гатти, и на 90+7 он внес мяч с линии после паса головой от Поля Погба. Француз появился вместо Анхеля Ди Марии на 70-й, этот ассист – вообще его первое результативное действие за «Ювентус» после возвращения в клуб.

Так туринцы спасли свою серию: они по-прежнему без поражений в домашних матчах Лиги Европы. Были очень близки к первому за 15 матчей, с 2009-го, но сохранились на семи победах и восьми ничьих.

«Севилья» и «Ювентус» сыграли между собой в еврокубках пятый раз: в Турине это вторая ничья после 0:0 в группе ЛЧ-2016/17. На «Рамон Санчес Писхуан» в 2015-м севильцы выиграли, а в 2016-м проиграли. Но все это тоже было в Лиге чемпионов.

А в Лиге Европы именно «Севилья» теперь фаворит пары – правда ведь?

Никакого владения ради владения – это же философия нового тренера «Севильи», который вынес «МЮ» и вытащил команду со дна Ла Лиги

Ювентус Италия – Севилья Испания 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 мая, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Эн-Несири, 1:1 – 90 Гатти.
ЮвентусШченсны, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Костич (Айлинг, 46), Ди Мария (Погба, 70), Рабьо, Локателли, Миретти (Кьеза, 46), Влахович (Милик, 61).
СевильяБуну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Монтьель, 34), Оливер Торрес (Гомес, 74), Хиль (Ламела, 82), Эн-Несири.
Предупреждения:
Рабьо (43), Ракитич (72), Локателли (77), Хиль (78), Кьеза (79), Баде (82), Ламела (90).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop; кадры трансляции «Матч ТВ»

14 комментариев

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Andrey Andreev
Ювентусу крышка, игра вообще нулевая
+8
0
+8
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cccp1
Ответ Антон1310
По скрину очевидно, что надо отдавать налево)
хорошо, что футболисты не по скринам ориентируются)
+6
0
+6
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Антон1310
По скрину очевидно, что надо отдавать налево)
+4
0
+4
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Анзор Тарашев
нельзя выпускать Костича и Сандро одновременно, под Костичем должен быть игрок типа Де Шильо который не будет лезть вперёд.
+3
0
+3
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Валик Носко
Дерьмово Юве сыграл,алегри гнать в шею
+3
0
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Денис Кёнигсберг
Ждём финал лучший клуб ле против лучшего тренера еврокубков
+2
0
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AlexRyzen
Кого они там наказать хотели ???
Это ещё пенальти сто процентный не дали
+2
-2
0
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Я всех их сделал
В 2009 Юве дома тоже не проигрывал в ЛЕ, Фулхэму на выезде влетели, а до того ничья с Аяксом была. Последний раз в Кубке УЕФА дома проигрывали ещё Олимпиакосу в 1999, и то матч не в Турине был а в Палермо, 1-2 проиграли после выездных 3-1 и прошли дальше
+1
-1
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AERN
Севилья обречена выиграть этот турнир. Если у Бенфики проклятье не побеждать в финалах, то у этих проклятье только победы за второй по значимости еврокубок.
+1
-1
0
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PolarBear
Кто бы знал, как надоела эта Севилья в Лиге Европы.
+1
-1
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dmitryGoose
Спасибо Сандро, который играя ЦЗ несется в штрафную, чего даже фланговый защитник на должен делать
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