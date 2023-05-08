16 комментариев

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У Головина супергол – в девять из-за штрафной! Побил личный рекорд и догнал Месси

Монако Монако
Александр Головин Александр Головин
лига 1 Франция лига 1 Франция
Филипп Клеман
Футбол Футбол

Укладывает издали.

Александр Головин снова забил за «Монако» – пострадал «Анжер». Россиянин открыл счет на 45-й минуте: Вандерсон (не один игравших в России) покатил вдоль линии штрафной, а Головин ударил в касание и попал точно в девятку. Без шансов для кипера Поля Бернардони.

Во втором тайме команды забили по голу – закончили 2:1.

• Это восьмой гол Головина в сезоне – лучший показатель в карьере. В чемпионате он забивал максимум пять – и в ЦСКА, и в «Монако».

• Гол «Анжеру» стал четвертым из-за штрафной в этом сезоне – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (у шестерых по четыре гола).  Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами... с Лео Месси. Достойная компания.

«Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», – прокомментировал Александр для «СЭ».

Французское издание L’Equipe поставило Головину самую высокую оценку среди игроков двух команд – 7. «Россиянин постепенно возвращается на свой лучший уровень после тяжелой физической нагрузки. Он был очень заметен в первом тайме и забил великолепный гол ударом с двадцати метров, который привел его команду к победе», – так описывают игру Александра.

• В этом сезоне у Головина уже 15 (8+7) результативных действий – личный рекорд. Среди футболистов «Монако» больше только у Виссама Бен-Йеддера (17+5), который пропустил матч из-за дисциплинарного наказания – опоздал на тренировку.

• Россиянин забил дважды в трех последних матчах, а в если брать пять – в них 2+1. Сезон для Александра лучший в карьере не только по очевидным показателям: еще важно, что Головин провел 31 матч, у него 73 минуты на поле в среднем, он действительно стал ключевым игроком «Монако» при Филиппе Клемане.

Правда, его агент Александр Клюев смотрит иначе. «Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане, – говорил он несколько дней назад «Чемпионату». – Он никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам».

Тренер Клеман доволен: «В последние несколько недель Головин находился не в лучшей физической форме из-за болезни. Сегодня он оставил всего себя на поле, в раздевалке Александр был без сил. Сыграл прекрасно, показав высокий уровень».

Все больше поводов гордиться!

Анжер – Монако 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
7 мая, 14.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Головин, 0:2 – 60 Боаду, 1:2 – 64 Сима.
АнжерБернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Бенталеб, Менди (Юну, 46), Абделли (Ульд-Халед, 88), Тиуб (Думбия, 70), Калумба (Шабанович, 70), Ньян, Баойя (Сима, 46).
МонакоНюбель, Вандерсон (Диоп, 78), Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Диатта (Фолланд, 88), Фофана, Матазо (Камара, 63), Минамино (Бен-Сегир, 78), Головин (Якобс, 88), Боаду.
Предупреждения:
Дисаси (55), Камара (77), Валери (85), Ньян (89), Бенталеб (90).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Baptiste Autissier; East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

16 комментариев

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Ice Bolt
Саня не перестаёт радовать.
Многие говорят, что пора в топ-клуб, но мне кажется Монако отличное место, чтобы играть в основе, держать себя в тонусе, да и кто бы отказался жить и проводить свободное время в Монте-Карло?)))
Главное без травм, а трудолюбие и мотивация у Саши есть!
+43
-8
+35
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Тюменский медвежонок
Ответ Ice Bolt
Саня не перестаёт радовать. Многие говорят, что пора в топ-клуб, но мне кажется Монако отличное место, чтобы играть в основе, держать себя в тонусе, да и кто бы отказался жить и проводить свободное время в Монте-Карло?))) Главное без травм, а трудолюбие и мотивация у Саши есть!
что за чушь вы пишите? после каждой такой победы вы начинаете писать однотипные сообщения, где вы были когда Монако два тура подряд сливал разгромно и в сухую? Монако это команда без перспектив, команда без характера и амбиций, 0 шансов каждый год на чемпионство, 0 шансов хоть за какой то трофей зацепиться, Головин сейчас в расцвете сил, какой фиг ему лучшие годы тратить на "это"? когда он находясь в такой форме спокойно бы мог играть в той же Боруссии Дортмунд, у которых хоть какая-то борьба за титулы есть, хотя бы видимость делают в отличие от Монако
+25
-13
+12
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Vladco
Ответ Тюменский медвежонок
что за чушь вы пишите? после каждой такой победы вы начинаете писать однотипные сообщения, где вы были когда Монако два тура подряд сливал разгромно и в сухую? Монако это команда без перспектив, команда без характера и амбиций, 0 шансов каждый год на чемпионство, 0 шансов хоть за какой то трофей зацепиться, Головин сейчас в расцвете сил, какой фиг ему лучшие годы тратить на "это"? когда он находясь в такой форме спокойно бы мог играть в той же Боруссии Дортмунд, у которых хоть какая-то борьба за титулы есть, хотя бы видимость делают в отличие от Монако
Учитывая, все тобой перечисленные критерии назови Хотя-бы пяток команд в чемпионате Франции им соответствующие за исключением ПСЖ?! То- то же, не пыхти вхолостую. Каждый петушок должен знать свой шесток в лиге.
+15
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+10
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DaimonD
Саня красавчик! 👍🏻
+5
-2
+3
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Barry_Cadny
Хорошо забил. Как Рац французам на ЧМ 1986.
+3
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jonnysilverhand01
Красивый гол !
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Ivan Ivanov
Как Билялетдинов Портсмуту, один в один
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jonnysilverhand01
Ответ Александр Белов
Ему нечего делать в Боруссии Дортмунд, там интенсивнейший футбол и высокая конкуренция, ему подойдёт Ла Лига, Сериал или ПСЖ.
А кто в Бундеслиге играет не в интенсивный футбол ?)
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antonio banderas
Саня хорош.
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Владимир Лапин
Головин молодец! А вот спортс .... увольте уже всех своих редакторов - в тексте полно ошибок.
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jonnysilverhand01
Ответ Metalloid
Да всё просто, предел мечтаний этих людей мифическое Монте-Карло ) А по факту Головин и игрок Монако, ну нет у него уровня топа, ему реально некуда переходить. За него заломят 50-60 лямов, это уже не потянет условный Брайтон и Валенсия, топы или околотопы, а из них я не вижу претендентов. Как и ему место, травматичный и не выносливый игрок, условный Атлетико не потянет, Боруссия не лучше монако, подошла бы Севилья, но она беднее и не сильнее. Он в клетке, реально, и пока не повысит уровень игры в ней и останется.
Условная Валенсия ? Ты вообще футбол смотришь в этом сезоне или нет ?
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Николай Иванов
Ответ Тюменский медвежонок
что за чушь вы пишите? после каждой такой победы вы начинаете писать однотипные сообщения, где вы были когда Монако два тура подряд сливал разгромно и в сухую? Монако это команда без перспектив, команда без характера и амбиций, 0 шансов каждый год на чемпионство, 0 шансов хоть за какой то трофей зацепиться, Головин сейчас в расцвете сил, какой фиг ему лучшие годы тратить на "это"? когда он находясь в такой форме спокойно бы мог играть в той же Боруссии Дортмунд, у которых хоть какая-то борьба за титулы есть, хотя бы видимость делают в отличие от Монако
Примеры Шевченко, Фабрегаса, Коутиньо ничему не учат? Были топами, могли стать легендами своих клубов. Рванули за мечтой... И?
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