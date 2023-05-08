16 комментариев

Укладывает издали.

Александр Головин снова забил за «Монако» – пострадал «Анжер». Россиянин открыл счет на 45-й минуте: Вандерсон (не один игравших в России) покатил вдоль линии штрафной, а Головин ударил в касание и попал точно в девятку. Без шансов для кипера Поля Бернардони.

Во втором тайме команды забили по голу – закончили 2:1.

• Это восьмой гол Головина в сезоне – лучший показатель в карьере . В чемпионате он забивал максимум пять – и в ЦСКА, и в «Монако».

• Гол «Анжеру» стал четвертым из-за штрафной в этом сезоне – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (у шестерых по четыре гола). Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами... с Лео Месси . Достойная компания.

«Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», – прокомментировал Александр для «СЭ».

Французское издание L’Equipe поставило Головину самую высокую оценку среди игроков двух команд – 7. «Россиянин постепенно возвращается на свой лучший уровень после тяжелой физической нагрузки. Он был очень заметен в первом тайме и забил великолепный гол ударом с двадцати метров, который привел его команду к победе», – так описывают игру Александра.

• В этом сезоне у Головина уже 15 (8+7) результативных действий – личный рекорд . Среди футболистов «Монако» больше только у Виссама Бен-Йеддера (17+5), который пропустил матч из-за дисциплинарного наказания – опоздал на тренировку.

• Россиянин забил дважды в трех последних матчах, а в если брать пять – в них 2+1. Сезон для Александра лучший в карьере не только по очевидным показателям: еще важно, что Головин провел 31 матч, у него 73 минуты на поле в среднем, он действительно стал ключевым игроком «Монако» при Филиппе Клемане.

Правда, его агент Александр Клюев смотрит иначе. «Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане, – говорил он несколько дней назад «Чемпионату». – Он никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам».

Тренер Клеман доволен: «В последние несколько недель Головин находился не в лучшей физической форме из-за болезни. Сегодня он оставил всего себя на поле, в раздевалке Александр был без сил. Сыграл прекрасно, показав высокий уровень».

Все больше поводов гордиться!

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Baptiste Autissier; East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP