13 комментариев

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Футболка Гризманна – талисман Дрэймонда Грина. Пришел в ней, чтобы победить «Лейкерс»

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У них взаимная симпатия.

«Голден Стэйт» крупно обыграли «Лейкерс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (127:100). Дрэймонд Грин набрал 11 очков, сделал 11 подборов и 9 передач. А вот что этому предшествовало.

Грин – «Атлетико», Гризманн – «Голден Стэйт»

На успешную игру Грин приехал в майке футбольного мадридского «Атлетико». 

И с фамилией Антуана Гризманна на спине.

Клуб до этого в твиттере обратился к «Голден Стэйт», написав: «До встречи летом в The Bay», то есть в Сан-Франциско, где живут «ГСВ».

И приложил видеоролик, в котором Гризманн готовится к матчу в майке Грина.

Скорее всего, это было перед игрой против «Кадиса», в которой «Атлетико» выиграл 5:1, а француз уже к 27-й минуте оформил дубль.

Кстати, на игре «Голден Стэйт» и «Лейкерс» были игроки «Барселоны» Педри и Эрик Гарсия. 2 мая они вместе победили «Осасуну» и улетели на баскетбол.

«Голден Стэйт» ждет в гости «Атлетико» летом

«Гриз великолепен, он играл на высоком уровне долгое время. Мы пару раз встречались, он просто невероятен. С нетерпением жду встречи здесь летом», – сказал Грин после игры.

Они обязательно увидятся. 5 августа в Сан-Франциско сыграют «Атлетико» и «Севилья». Товарищеский матч состоится за неделю до старта чемпионата Испании-2023/24. Помимо них свой матч проведут «Реал Сосьедад» и «Бетис», а за несколько дней до этого «Атлетико» и «Реал Сосьедад» встретятся в мексиканском Монтеррее, а «Бетис» и «Севилья» – в Гвадалахаре.

Поездка будет далеко не первой. Например, в 2014-м «Атлетико» уже ездил в тур в Сан-Франциско. Тогда – с игроками женской команды по хоккею на траве. Президент «Атлетико» Энрике Сересо назвал этот опыт потрясающим. В конце июня «Атлетико» устроит в Сан-Франциско лагерь для детей по цене в $449 за несколько дней.

Гризманн – давний фанат НБА

Француз, давно известно, много смотрит НБА.

Часто ездит на игры. 

А еще празднует голы в стиле баскетболистов и, кажется, любит баскетбольную лигу больше футбольной.

«Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе», – говорит Антуан.

Его часто можно было увидеть обменивающимся футболками с баскетболистами. Вместе с ними он также записывал различные видео. Кумир – Деррик Роуз. Шесть лет назад Гризманн шутил, что покинет «Атлетико» только ради перехода в «Нью-Йорк Никс» к Роузу. Хотя и перебрался через пару лет в «Барселону».

А пока он вдохновляет «Голден Стэйт» на защиту титула.

Гризманн – большой фанат НБА. 8-й номер в «Атлетико» взял в честь Кобе Брайанта, праздновал голы в стиле Леброна и безумно любит Роуза

Фото: Twitter/warriors; Instagram/antogriezmann

13 комментариев

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Temp Account
Добавте девушек в купальниках колеров Атлетико и Голоден Стэйт, а то нечитабельно совсем..
+24
0
+24
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Abdulla
Без этого фото статья про его любовь к НБА не будет полной :)
https://e3.365dm.com/17/12/2048x1152/skynews-antoine-griezmann_4185743.jpg
+13
0
+13
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Cash_flow
Это крутые парни, даже можно при желании найти что-то общее в их игре.
На ЧМ Гриз поразил тем, что он был абсолютно везде, успевая пахать в обороне и при этом созидать впереди. Грин в Голден Стэйт тоже выполняет роль ключевого оллэраунд игрока
+9
0
+9
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Maturmalai
Ответ Алексей Дрожжин
в случае, когда речь о Гризманне, непонятно, "взаимная симпатия" это в прямом смысле или нет
Ну так есть же фото, где Гриз в майке Грина. Зачем ему надевать майку игрока, к которому он не испытывает симпатии?
+5
0
+5
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moshunter44
The Bay - это скорее область залива Сан-Франциско (The Bay Area). Но уж точно никак не пролив
+3
0
+3
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ispomca
Когда Франция выиграла ЧМ по футболу, Гризманн бухой на камеру говорил - Я люблю Деррика Роуза
+2
0
+2
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skreamer
Глоры!
+1
0
+1
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Александр Данилов
Ответ Cash_flow
Это крутые парни, даже можно при желании найти что-то общее в их игре. На ЧМ Гриз поразил тем, что он был абсолютно везде, успевая пахать в обороне и при этом созидать впереди. Грин в Голден Стэйт тоже выполняет роль ключевого оллэраунд игрока
Да. В общем-то похожи парни. Высокий спортивный интеллект, не самые высокие парни в своих видах спорта(я ростом с Гриззи, а это 1,76, но и Дрэй для бывшего центра 1,98 это совсем не гигант), но цепкие и благодаря тому же интеллекту(а Антуан еще и без массы) эти вещи нивелируют, в частности в защите. Прекрасные игроки(как к человеку к Грину уже меньше уважения, но в Атлетико Мадрид он бы к Симеоне, как сын родной пришелся ко двору:он на таких мазафакерах титулы себе выиграл да и сам такой же буйный😂) в прекрасных командах
+1
0
+1
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Эль Иберико
Хороший коллаб. В том числе с женской командой Атлетико по хоккею на траве 😁
0
0
0
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терминатор киборгов
Ответ Abdulla
Без этого фото статья про его любовь к НБА не будет полной :) https://e3.365dm.com/17/12/2048x1152/skynews-antoine-griezmann_4185743.jpg
уахахаха
0
0
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