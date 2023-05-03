13 комментариев

У них взаимная симпатия.

«Голден Стэйт» крупно обыграли «Лейкерс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (127:100). Дрэймонд Грин набрал 11 очков, сделал 11 подборов и 9 передач. А вот что этому предшествовало.

Грин – «Атлетико», Гризманн – «Голден Стэйт»

На успешную игру Грин приехал в майке футбольного мадридского «Атлетико».

И с фамилией Антуана Гризманна на спине.

Клуб до этого в твиттере обратился к «Голден Стэйт», написав: «До встречи летом в The Bay», то есть в Сан-Франциско, где живут «ГСВ».

И приложил видеоролик, в котором Гризманн готовится к матчу в майке Грина.

Скорее всего, это было перед игрой против «Кадиса», в которой «Атлетико» выиграл 5:1, а француз уже к 27-й минуте оформил дубль.

Кстати, на игре «Голден Стэйт» и «Лейкерс» были игроки «Барселоны» Педри и Эрик Гарсия. 2 мая они вместе победили «Осасуну» и улетели на баскетбол.

«Голден Стэйт» ждет в гости «Атлетико» летом

«Гриз великолепен, он играл на высоком уровне долгое время. Мы пару раз встречались, он просто невероятен. С нетерпением жду встречи здесь летом», – сказал Грин после игры.

Они обязательно увидятся. 5 августа в Сан-Франциско сыграют «Атлетико» и «Севилья». Товарищеский матч состоится за неделю до старта чемпионата Испании-2023/24. Помимо них свой матч проведут «Реал Сосьедад» и «Бетис», а за несколько дней до этого «Атлетико» и «Реал Сосьедад» встретятся в мексиканском Монтеррее, а «Бетис» и «Севилья» – в Гвадалахаре.

Поездка будет далеко не первой. Например, в 2014-м «Атлетико» уже ездил в тур в Сан-Франциско. Тогда – с игроками женской команды по хоккею на траве. Президент «Атлетико» Энрике Сересо назвал этот опыт потрясающим. В конце июня «Атлетико» устроит в Сан-Франциско лагерь для детей по цене в $449 за несколько дней.

Гризманн – давний фанат НБА

Француз, давно известно, много смотрит НБА.

Часто ездит на игры.

А еще празднует голы в стиле баскетболистов и, кажется, любит баскетбольную лигу больше футбольной.

«Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе», – говорит Антуан.

Его часто можно было увидеть обменивающимся футболками с баскетболистами. Вместе с ними он также записывал различные видео. Кумир – Деррик Роуз. Шесть лет назад Гризманн шутил, что покинет «Атлетико» только ради перехода в «Нью-Йорк Никс» к Роузу. Хотя и перебрался через пару лет в «Барселону».

А пока он вдохновляет «Голден Стэйт» на защиту титула.

Фото: Twitter/warriors; Instagram/antogriezmann