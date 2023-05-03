13 комментариев

Футболка Гризманна – талисман Дрэймонда Грина. Пришел в ней, чтобы победить «Лейкерс»
У них взаимная симпатия.
«Голден Стэйт» крупно обыграли «Лейкерс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (127:100). Дрэймонд Грин набрал 11 очков, сделал 11 подборов и 9 передач. А вот что этому предшествовало.
Грин – «Атлетико», Гризманн – «Голден Стэйт»
На успешную игру Грин приехал в майке футбольного мадридского «Атлетико».
И с фамилией Антуана Гризманна на спине.
Клуб до этого в твиттере обратился к «Голден Стэйт», написав: «До встречи летом в The Bay», то есть в Сан-Франциско, где живут «ГСВ».
И приложил видеоролик, в котором Гризманн готовится к матчу в майке Грина.
Скорее всего, это было перед игрой против «Кадиса», в которой «Атлетико» выиграл 5:1, а француз уже к 27-й минуте оформил дубль.
Кстати, на игре «Голден Стэйт» и «Лейкерс» были игроки «Барселоны» Педри и Эрик Гарсия. 2 мая они вместе победили «Осасуну» и улетели на баскетбол.
«Голден Стэйт» ждет в гости «Атлетико» летом
«Гриз великолепен, он играл на высоком уровне долгое время. Мы пару раз встречались, он просто невероятен. С нетерпением жду встречи здесь летом», – сказал Грин после игры.
Они обязательно увидятся. 5 августа в Сан-Франциско сыграют «Атлетико» и «Севилья». Товарищеский матч состоится за неделю до старта чемпионата Испании-2023/24. Помимо них свой матч проведут «Реал Сосьедад» и «Бетис», а за несколько дней до этого «Атлетико» и «Реал Сосьедад» встретятся в мексиканском Монтеррее, а «Бетис» и «Севилья» – в Гвадалахаре.
Поездка будет далеко не первой. Например, в 2014-м «Атлетико» уже ездил в тур в Сан-Франциско. Тогда – с игроками женской команды по хоккею на траве. Президент «Атлетико» Энрике Сересо назвал этот опыт потрясающим. В конце июня «Атлетико» устроит в Сан-Франциско лагерь для детей по цене в $449 за несколько дней.
Гризманн – давний фанат НБА
Француз, давно известно, много смотрит НБА.
Часто ездит на игры.
А еще празднует голы в стиле баскетболистов и, кажется, любит баскетбольную лигу больше футбольной.
«Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе», – говорит Антуан.
Его часто можно было увидеть обменивающимся футболками с баскетболистами. Вместе с ними он также записывал различные видео. Кумир – Деррик Роуз. Шесть лет назад Гризманн шутил, что покинет «Атлетико» только ради перехода в «Нью-Йорк Никс» к Роузу. Хотя и перебрался через пару лет в «Барселону».
А пока он вдохновляет «Голден Стэйт» на защиту титула.
Гризманн – большой фанат НБА. 8-й номер в «Атлетико» взял в честь Кобе Брайанта, праздновал голы в стиле Леброна и безумно любит Роуза
Фото: Twitter/warriors; Instagram/antogriezmann
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На ЧМ Гриз поразил тем, что он был абсолютно везде, успевая пахать в обороне и при этом созидать впереди. Грин в Голден Стэйт тоже выполняет роль ключевого оллэраунд игрока