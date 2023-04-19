38 комментариев

«Арсенал» отдал «Сити» лидерство по потерянным! Хотя героически отыгрался с 1:3 после 88-й минуты
Последняя команда АПЛ – «Саутгемптон» – вмешалась в чемпионскую гонку.
В середине второго тайма казалось, что этот «Арсенал» заканчивает чемпионскую гонку еще до такой важной и ожидаемой встречи с «Манчестер Сити». Вместо того, чтобы продолжить спасение после двух быстро пропущенных (в том числе на 27-й секунде после дикой ошибки Аарона Рэмсдейла), лондонцы получили от последней команды АПЛ еще.
Не уследили в своей вратарской за этой последовательностью двойных фамилий «Саутгемптона»: Уорд-Проуз подал угловой, Белла-Кочап выиграл верх и переправил чуть дальше, а Чалета-Цар замкнул головой в пустые, его упустил мотиватор Александр Зинченко.
Тут были бы слова о том, что «Арсенал» конца апреля – совсем не то даже по сравнению со своей мартовской версией, которая вытаскивала матч на 90+7 против «Борнмута» после пропущенного на 10-й секунде. Но все же признаки большой команды на месте.
«Арсенал» все-таки ушел от поражения.
На 88-й минуте Мартин Эдегор, капитан, шикарно закрутил в дальний нижний угол.
На 90-й Букайо Сака добил после нескольких отскоков в штрафной.
Конечно, это все еще потеря двух очков, в контексте чемпионской гонки – и с учетом того, что играли против 20-го места – все еще провал, но стиль спасения и сам факт такого камбэка на последних минутах все же значит многое.
• Да, «Арсенал» потерял очки третий тур подряд. Против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» в гостях упустили преимущество в два мяча. Теперь, наоборот, дома отыграли два.
• Удивительно, но у «Арсенала» всего три сухих матча на «Эмирейтс» в этой АПЛ. Меньше на ноль дома сыграл как раз только «Саутгемптон» (всего 1).
• Кстати, «Саутгемптон» – первая команда в истории, начавшая тур на последнем месте в АПЛ и забившая три гола лидеру.
Какой расклад в чемпионской гонке АПЛ?
«Арсенал» впереди на пять очков, у «Сити» – два матча в запасе. То есть пока отрыв, но по потерянным очкам команда Пепа Гвардиолы уже впереди.
Эти два лишних матча – с «Брайтоном» и «Вест Хэмом», хорошие шансы собрать все.
Тут легко сравнить календари по сложности.
Главное – следующий матч. 26 апреля «Арсенал» и «Сити» играют между собой в Манчестере.
После потери очков с «Саутгемптоном» лондонцам нужна только победа, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией.
Все обновления в чемпионской гонке – тут. Сохраните себе ссылку
Боль «Арсенала» после камбэка. Этих 3:3 мало для чемпионской гонки
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 1 Алькарас, 0:2 – 14 Уолкотт, 1:2 – 20 Мартинелли, 1:3 – 66 Чалета-Цар, 2:3 – 88 Эдегор, 3:3 – 90 Сака.
-
Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 72), Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Троссард, 57), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус.
-
Саутгемптон –
Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 86), Алькарас (Войнович, 46), Уолкотт (Сулемана, 77), Армстронг (Онуачу, 77).
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Shaun Botterill
Просто в чемпионате, где работает Пеп никакой Лестер никогда ничего не дотерпит.
не отрицаю ваши слова, но забавно)
Чудо - это когда ты зависишь от других. А "Арсенал" пока ещё зависит только от своих результатов.
Другое дело, что шансы выиграть всё оставшееся - минимальные.
Деклассируем доминаю своими руками.