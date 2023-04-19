38 комментариев

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«Арсенал» отдал «Сити» лидерство по потерянным! Хотя героически отыгрался с 1:3 после 88-й минуты

Саутгемптон Саутгемптон
Букайо Сака Букайо Сака
Арсенал Арсенал
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Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Футбол Футбол

Последняя команда АПЛ – «Саутгемптон» – вмешалась в чемпионскую гонку.

В середине второго тайма казалось, что этот «Арсенал» заканчивает чемпионскую гонку еще до такой важной и ожидаемой встречи с «Манчестер Сити». Вместо того, чтобы продолжить спасение после двух быстро пропущенных (в том числе на 27-й секунде после дикой ошибки Аарона Рэмсдейла), лондонцы получили от последней команды АПЛ еще.

Не уследили в своей вратарской за этой последовательностью двойных фамилий «Саутгемптона»: Уорд-Проуз подал угловой, Белла-Кочап выиграл верх и переправил чуть дальше, а Чалета-Цар замкнул головой в пустые, его упустил мотиватор Александр Зинченко.

Тут были бы слова о том, что «Арсенал» конца апреля – совсем не то даже по сравнению со своей мартовской версией, которая вытаскивала матч на 90+7 против «Борнмута» после пропущенного на 10-й секунде. Но все же признаки большой команды на месте.

«Арсенал» все-таки ушел от поражения.

На 88-й минуте Мартин Эдегор, капитан, шикарно закрутил в дальний нижний угол.

На 90-й Букайо Сака добил после нескольких отскоков в штрафной.

Конечно, это все еще потеря двух очков, в контексте чемпионской гонки – и с учетом того, что играли против 20-го места – все еще провал, но стиль спасения и сам факт такого камбэка на последних минутах все же значит многое.

• Да, «Арсенал» потерял очки третий тур подряд. Против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» в гостях упустили преимущество в два мяча. Теперь, наоборот, дома отыграли два.

• Удивительно, но у «Арсенала» всего три сухих матча на «Эмирейтс» в этой АПЛ. Меньше на ноль дома сыграл как раз только «Саутгемптон» (всего 1).

• Кстати, «Саутгемптон» – первая команда в истории, начавшая тур на последнем месте в АПЛ и забившая три гола лидеру.

Какой расклад в чемпионской гонке АПЛ?

«Арсенал» впереди на пять очков, у «Сити» – два матча в запасе. То есть пока отрыв, но по потерянным очкам команда Пепа Гвардиолы уже впереди.

Эти два лишних матча – с «Брайтоном» и «Вест Хэмом», хорошие шансы собрать все.

Тут легко сравнить календари по сложности.

Главное – следующий матч. 26 апреля «Арсенал» и «Сити» играют между собой в Манчестере.

После потери очков с «Саутгемптоном» лондонцам нужна только победа, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией.

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Боль «Арсенала» после камбэка. Этих 3:3 мало для чемпионской гонки

Арсенал – Саутгемптон 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Алькарас, 0:2 – 14 Уолкотт, 1:2 – 20 Мартинелли, 1:3 – 66 Чалета-Цар, 2:3 – 88 Эдегор, 3:3 – 90 Сака.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 72), Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Троссард, 57), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус.
СаутгемптонБазуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 86), Алькарас (Войнович, 46), Уолкотт (Сулемана, 77), Армстронг (Онуачу, 77).
Предупреждения:
Алькарас (27), Перро (32), Уокер-Питерс (42), Зинченко (45), Армстронг (76), Диалло (90).

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Shaun Botterill

«Арсенал» упустит титул?
3710 голосов
Да, «Сити» не отдаст
79%
Манчестер Сити
Нет, «Арсенал» выживет
21%
Арсенал

38 комментариев

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Сади Самедов
Ответ Илья Николаев
Ну что я могу сказать, Арсенал вроде как не перенасыщен играми в ЛЧ, у него был ахгромный шанс, но они им не воспользовались.По факту Сити сильнее, но Лестер же дотерпел тогда.
у Лестера в конкурентах был мега неудачник Тоттенхэм и хромающий на обе ноги Арсенал, поэтому и дотерпели, а тут роботы Пепа, которые сметают всех уже 10 матчей, играя с большим запасом
+34
-3
+31
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bevooch
Ответ Aydin Mmdv
эта история просто в очередной раз показывает, что бывают хорошие тренеры (коим Артэта, безусловно, является), а бывают победители.
75 очков за 32 тура у Арсенала - великолепный результат для любой команды. Проблема в другом - Пеп за шесть лет в АПЛ ни разу по итогам сезона ниже планки в два очка за матч не опускался. Ну и сейчас Арсеналу может помочь только чудо уже.
+27
-2
+25
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Алексей Муравьёв
Арсенал - болельщикам: - Извините нас, но мы опять все просрали!!!
+23
-6
+17
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jonnysilverhand01
Смотрю на это все и понимаю, как же команды не хотят возвращаться в сумасшествие под названием Чемпионшип, нас ждёт интереснейшая концовка дамы и господа, не только в чемпионской гонке, но и на дне таблицы ! Всем командам удачи 👍🏻
+13
0
+13
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Jhon Jhon
Ответ Aydin Mmdv
эта история просто в очередной раз показывает, что бывают хорошие тренеры (коим Артэта, безусловно, является), а бывают победители.
Ну да, разницы же в финансах тут нету, подумаешь у сити 2 состава из топ игроков, а у Арсенала даже скамейки нету, что и сыграло ключевую роль в конце сезона...
+18
-6
+12
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Илья Николаев
Ну что я могу сказать, Арсенал вроде как не перенасыщен играми в ЛЧ, у него был ахгромный шанс, но они им не воспользовались.По факту Сити сильнее, но Лестер же дотерпел тогда.
+11
-3
+8
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Jlaw
Ответ Garre Garre
У сити шейхи из года в год закладывали в бюджет на трансферы по 300-400 млн, как с ними конкурировать? Фейр плей банально покупается теме же шейхами, кстати недавний скандал похоже уже замяли , а шарлатан тупо сидит на золотой жиле. Как можно вообще за них болеть
Ну вы сами упустили чемпионство сливая середнякам. Теперь пошел поиск виноватых...
+4
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+3
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iegord
Сезон Арсенала очень похож на Ливерпуль 2013/14. Молодая команда, которая на кураже, характере (и Суаресе) лидировала весь сезон, и также растеряла преимущество за несколько матчей а концовке, отдав чемпионство все тому же Сити
+3
-1
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Alexei Sericov
Ньюкасл в гостях, не говоря уже о Сити - думаю шансов у Арсенала уже практически нет. Но моё внимание и уважение они однозначно завоевали.
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iegord
Ответ Новый Орлеан
Абсолютно не похож. Тогда не было такого монстра, как Сити и Ливерпуль позорно слил своё чемпионство из-за тренера-физрука. Кстати этот физрук похожим образом заваливал концовки сезона с Лестером, когда они одной ногой в заветной четвёрке были.
Никакой принципиальной разницы между этими сезонами нет. Сити тогда набрал 86 очков. Сейчас наберет максимум 94 если выиграет все 8 матчей. 1-2 осечки и будет точно такой же результат по очкам. Точно так же, как и тогда, Сити терял очки в первой половине чемпионата, а во второй выиграл почти все. Ливерпуль/Арсенал, наоборот, сильно стартовали, но в концовке не смогли дожать. События развиваются очень похожим образом
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Universal1000
Ответ Илья Николаев
Ну что я могу сказать, Арсенал вроде как не перенасыщен играми в ЛЧ, у него был ахгромный шанс, но они им не воспользовались.По факту Сити сильнее, но Лестер же дотерпел тогда.
Лестер набрал 81 очко. Арсенал может набрать до сих пор аж 93 математически.) И уж точно больше того Лестера.

Просто в чемпионате, где работает Пеп никакой Лестер никогда ничего не дотерпит.
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Blue Monster
Ответ Сади Самедов
у Лестера в конкурентах был мега неудачник Тоттенхэм и хромающий на обе ноги Арсенал, поэтому и дотерпели, а тут роботы Пепа, которые сметают всех уже 10 матчей, играя с большим запасом
Но и Лестер не Арсенал
+2
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Alesha Kv
Ответ Jhon Jhon
Ну да, разницы же в финансах тут нету, подумаешь у сити 2 состава из топ игроков, а у Арсенала даже скамейки нету, что и сыграло ключевую роль в конце сезона...
Два состава из топ игроков по типу Аканджи и Аке, неплохо
не отрицаю ваши слова, но забавно)
+3
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Nick
Ответ bevooch
75 очков за 32 тура у Арсенала - великолепный результат для любой команды. Проблема в другом - Пеп за шесть лет в АПЛ ни разу по итогам сезона ниже планки в два очка за матч не опускался. Ну и сейчас Арсеналу может помочь только чудо уже.
Ну нет.
Чудо - это когда ты зависишь от других. А "Арсенал" пока ещё зависит только от своих результатов.
Другое дело, что шансы выиграть всё оставшееся - минимальные.
+1
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Юрий Чехов
Определенно характер у команды есть, приятно смотреть на этот Арсенал! Сити конечно сильнее, но надеюсь, что Арсенал побороться еще
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Darmenius
Ответ Jhon Jhon
Ну да, разницы же в финансах тут нету, подумаешь у сити 2 состава из топ игроков, а у Арсенала даже скамейки нету, что и сыграло ключевую роль в конце сезона...
Еще какие аргументы? 😉
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Benner
Ответ Jhon Jhon
Ну да, разницы же в финансах тут нету, подумаешь у сити 2 состава из топ игроков, а у Арсенала даже скамейки нету, что и сыграло ключевую роль в конце сезона...
Где у Сити 2 состава, сказочник?
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Mr@k
Та хватит этих раскладах уже, все ясно было в принципе после ничьи с Ливерпулем
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Рашпель793
Произошла классика ФМ. Команда с первого места еле ноги унесла после встречи с командой с последнего места.
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Новый Орлеан
Ответ iegord
Сезон Арсенала очень похож на Ливерпуль 2013/14. Молодая команда, которая на кураже, характере (и Суаресе) лидировала весь сезон, и также растеряла преимущество за несколько матчей а концовке, отдав чемпионство все тому же Сити
Абсолютно не похож. Тогда не было такого монстра, как Сити и Ливерпуль позорно слил своё чемпионство из-за тренера-физрука. Кстати этот физрук похожим образом заваливал концовки сезона с Лестером, когда они одной ногой в заветной четвёрке были.
+1
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Skywalkker
Глядя на календари, где то на севере Лондона пошёл дождь!
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Ответ LaffyTaffy
У Арсенала три следующие подряд игры : Сити в гостях, Челси дома, Ньюкасл в гостях . Это 0 шансов на титул
А потом Брайтон. Даже забавно, что из этой четверки самым простым кажется Челси. Но это будет уже после игры с Сити
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Vermont Bulatkin
Гайд:
Деклассируем доминаю своими руками.
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Men77
Ответ Kanonir152
Нужно свести все тату с арсеналом и найти новую любимую команду. Это позорище какое-то
действительно, в кои то веки борются за чемпионство, позорники, тьфу на них
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