38 комментариев

Последняя команда АПЛ – «Саутгемптон» – вмешалась в чемпионскую гонку.

В середине второго тайма казалось, что этот «Арсенал» заканчивает чемпионскую гонку еще до такой важной и ожидаемой встречи с «Манчестер Сити». Вместо того, чтобы продолжить спасение после двух быстро пропущенных (в том числе на 27-й секунде после дикой ошибки Аарона Рэмсдейла), лондонцы получили от последней команды АПЛ еще.

Не уследили в своей вратарской за этой последовательностью двойных фамилий «Саутгемптона»: Уорд-Проуз подал угловой, Белла-Кочап выиграл верх и переправил чуть дальше, а Чалета-Цар замкнул головой в пустые, его упустил мотиватор Александр Зинченко.

Тут были бы слова о том, что «Арсенал» конца апреля – совсем не то даже по сравнению со своей мартовской версией, которая вытаскивала матч на 90+7 против «Борнмута» после пропущенного на 10-й секунде. Но все же признаки большой команды на месте.

«Арсенал» все-таки ушел от поражения.

На 88-й минуте Мартин Эдегор, капитан, шикарно закрутил в дальний нижний угол.

На 90-й Букайо Сака добил после нескольких отскоков в штрафной.

Конечно, это все еще потеря двух очков, в контексте чемпионской гонки – и с учетом того, что играли против 20-го места – все еще провал, но стиль спасения и сам факт такого камбэка на последних минутах все же значит многое .

• Да, «Арсенал» потерял очки третий тур подряд. Против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» в гостях упустили преимущество в два мяча. Теперь, наоборот, дома отыграли два.

• Удивительно, но у «Арсенала» всего три сухих матча на «Эмирейтс» в этой АПЛ. Меньше на ноль дома сыграл как раз только «Саутгемптон» (всего 1).

• Кстати, «Саутгемптон» – первая команда в истории, начавшая тур на последнем месте в АПЛ и забившая три гола лидеру.

Какой расклад в чемпионской гонке АПЛ?

«Арсенал» впереди на пять очков, у «Сити» – два матча в запасе. То есть пока отрыв, но по потерянным очкам команда Пепа Гвардиолы уже впереди .

Эти два лишних матча – с «Брайтоном» и «Вест Хэмом», хорошие шансы собрать все.

Тут легко сравнить календари по сложности.

Главное – следующий матч. 26 апреля «Арсенал» и «Сити» играют между собой в Манчестере.

После потери очков с «Саутгемптоном» лондонцам нужна только победа, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Shaun Botterill