40 комментариев

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано
Снова в топ-4.
«Ювентусу» вернули 15 очков чемпионате Италии, которые в январе сняли из-за дела о фиктивном приросте капитала. Еще днем туринский клуб шел на восьмом месте в девяти очках зоны ЛЧ. Но к вечеру команда Макса Аллегри вернулась в топ-3.
Правда, это еще не конец – примерно через месяц будет понятно, попадет ли «Юве» в ЛЧ или нет.
Возвращение очков пока временное
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринцев на снятие очков. Но предстоит новое разбирательство: федеральный апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) еще должен провести повторное рассмотрение дела и вынести окончательный вердикт.
Если вы запутались: сначала футбольная инстанция утвердила снятие очков, клуб пошел в вышестоящую инстанцию, которая утвердила правомерность апелляции. Но это еще не все: журналист Джованни Альбанесе сообщает, что у FIGC есть месяц на пересмотр дела, так что мы только в конце сезона узнаем, будет ли «Юве» в ЛЧ.
Что касается руководства «Юве», то апелляции Павела Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано приняты, а Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини отклонены. Спортивный директор «Тоттенхэма» все еще отстранен от работы, но англичане будут обжаловать бан в ФИФА.
Ранее Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Напомните, а что за дело?
«Юве» проходил по четырем статьям. Все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.
Если коротко: прокуратура не оценила фирменные туринские обмены и предположительно чересчур высокие цены – благодаря им Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывали в бюджете моментально, но убытки от покупок раскидывались на несколько лет, делясь на срок контракта игрока.
Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду. Клуб просто тратил больше, чем зарабатывал – но сделал вид, что все обстоит иначе. Яркий пример – странный обмен Пьянич🔄Артур с «Барсой».
Обвинители предполагают, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы. Роналду готов судиться за 19 млн евро, которые якобы положены ему по тайному ковидному соглашению.
«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В туринцев не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, и клуб тогда полностью оправдали. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.
Зато в январе суд Федерации футбола Италии все же согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы.
Возвращение очков «Юве» – плохая новость для «Интера»
«Ювентус» вернулся в зону ЛЧ – теперь команда Аллегри третья. «Наполи» уже не догнать, но до идущего вторым «Лацио» всего два очка. На три от «Юве» отстает «Рома», на шесть – «Милан».
Сильно осложнились дела для «Интера»: команда Симоне Индзаги и так выпала из зоны ЛЧ, а теперь и вовсе отстает от четвертого места на 5 очков (до пересчета «Юве» было 2).
«Гонка за ЛЧ – невозможно трудная вещь, – грустил Аллегри в марте после снятия очков. – Тем не менее, мы уже набрали 50 очков. Мы должны продолжать. Попасть в Лигу чемпионов при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три».
И вот «Юве» снова в зоне ЛЧ, хотя форма не впечатляет: потерпели два поражения подряд в Серии А от «Сассуоло» и «Лацио», а в первом полуфинале Кубка Италии сыграли вничью с «Интером». Зато в ЛЕ есть победа над «Спортингом», а Аллегри говорил, что турнир очень важен – из-за шанса попасть в ЛЧ.
Похоже, теперь есть страховка.
Прокурор потребовал ареста Аньелли и всех денег «Ювентуса» из-за финансовых махинаций. Чем все кончится?
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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Paolo Bruno
По ходу сезона?
Ну выдвините вы -15 на следующий сезон, заодно и все апелляции со всех сторон пройдут и клубы смогут планировать свои бюджеты.
А вот будет в апелляции -9 допустим. А Юве еще играть с МИЛАНОМ и Интер рядом, которые в 1/2 ЛЧ так-то. (мб и Юве в полуфинале ЛЕ будет, через 2 часа узнаем)
И вот как они должны играть?
Забавно, что нынешние полуфиналы ЛЧ прямо сейчас выглядят так:
второе место АПЛ против второго места Ла Лиги
пятое место Серии А против шестого места серии А
Это идеальное описание игры, где: «-15 очков, +15 очков»
Вне сомнений, что Юве сумеет "организовать" судейские разборки так, что будут посланы куда-подальше такие заинтересованные клубы как Лацио-Милан-Интер-Рома-Аталанта... А уж футбольным судьям матчей этих команд будет полное раздолье по части получения бабла...
Странно