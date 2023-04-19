40 комментариев

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«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Снова в топ-4.

«Ювентусу» вернули 15 очков чемпионате Италии, которые в январе сняли из-за дела о фиктивном приросте капитала. Еще днем туринский клуб шел на восьмом месте в девяти очках зоны ЛЧ. Но к вечеру команда Макса Аллегри вернулась в топ-3.

Правда, это еще не конец – примерно через месяц будет понятно, попадет ли «Юве» в ЛЧ или нет. 

Возвращение очков пока временное

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринцев на снятие очков. Но предстоит новое разбирательство: федеральный апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) еще должен провести повторное рассмотрение дела и вынести окончательный вердикт.

Если вы запутались: сначала футбольная инстанция утвердила снятие очков, клуб пошел в вышестоящую инстанцию, которая утвердила правомерность апелляции. Но это еще не все: журналист Джованни Альбанесе сообщает, что у FIGC есть месяц на пересмотр дела, так что мы только в конце сезона узнаем, будет ли «Юве» в ЛЧ. 

Что касается руководства «Юве», то апелляции Павела Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано приняты, а Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини отклонены. Спортивный директор «Тоттенхэма» все еще отстранен от работы, но англичане будут обжаловать бан в ФИФА.

Ранее Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Напомните, а что за дело?

«Юве» проходил по четырем статьям. Все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

Если коротко: прокуратура не оценила фирменные туринские обмены и предположительно чересчур высокие цены – благодаря им Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывали в бюджете моментально, но убытки от покупок раскидывались на несколько лет, делясь на срок контракта игрока.

Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду. Клуб просто тратил больше, чем зарабатывал – но сделал вид, что все обстоит иначе. Яркий пример – странный обмен Пьянич🔄Артур с «Барсой».

Обвинители предполагают, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы. Роналду готов судиться за 19 млн евро, которые якобы положены ему по тайному ковидному соглашению.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В туринцев не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, и клуб тогда полностью оправдали. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.

Зато в январе суд Федерации футбола Италии все же согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы.

Возвращение очков «Юве» – плохая новость для «Интера»

«Ювентус» вернулся в зону ЛЧ – теперь команда Аллегри третья. «Наполи» уже не догнать, но до идущего вторым «Лацио» всего два очка. На три от «Юве» отстает «Рома», на шесть – «Милан». 

Сильно осложнились дела для «Интера»: команда Симоне Индзаги и так выпала из зоны ЛЧ, а теперь и вовсе отстает от четвертого места на 5 очков (до пересчета «Юве» было 2). 

«Гонка за ЛЧ – невозможно трудная вещь, – грустил Аллегри в марте после снятия очков. – Тем не менее, мы уже набрали 50 очков. Мы должны продолжать. Попасть в Лигу чемпионов при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три».

И вот «Юве» снова в зоне ЛЧ, хотя форма не впечатляет: потерпели два поражения подряд в Серии А от «Сассуоло» и «Лацио», а в первом полуфинале Кубка Италии сыграли вничью с «Интером». Зато в ЛЕ есть победа над «Спортингом», а Аллегри говорил, что турнир очень важен – из-за шанса попасть в ЛЧ.

Похоже, теперь есть страховка.

Прокурор потребовал ареста Аньелли и всех денег «Ювентуса» из-за финансовых махинаций. Чем все кончится?

Из-за снятия 15 очков фаны «Ювентуса» угрожали Серии А отписками от ТВ. Это редкая глупость и вредительство

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Paolo Bruno

40 комментариев

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fc_champion
Прямо какой-то прогноз погоды в Турине. В феврале было минус 15, в апреле плюс 15
+96
-1
+95
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dmitryGoose
Ответ Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
Может быть плохо СНИМАТЬ их так?
По ходу сезона?
Ну выдвините вы -15 на следующий сезон, заодно и все апелляции со всех сторон пройдут и клубы смогут планировать свои бюджеты.

А вот будет в апелляции -9 допустим. А Юве еще играть с МИЛАНОМ и Интер рядом, которые в 1/2 ЛЧ так-то. (мб и Юве в полуфинале ЛЕ будет, через 2 часа узнаем)
И вот как они должны играть?
+57
-4
+53
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Roman Dementiev
Ответ Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
А Ювентусу как, норм было играть на дизморали после минус 15? Или "это другое"?
+35
-1
+34
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Нейтральный критик
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Я за то чтобы Юве вернули очки, так справедливее
Комиссия учтет ваш голос. Благодарим за участие.
+26
-2
+24
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Almaz KENZHEBEKOV
Я за то чтобы Юве вернули очки, так справедливее
+15
-5
+10
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Kit244098
Хотелось бы чтобы для Ювентуса все хорошо закончилось. Всё-таки, повторюсь, все должно решаться именно на футбольном поле. А не в тиши кабинетов.
+11
-2
+9
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Alex Legend
Ответ Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
Ага, а игрокам Ювентуса очень просто было играть, особенно первые матчи после снятия очков. Ну и логика, наверняка болельщик Интера.
+8
-1
+7
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El Canibal
За финансы штраф должен быть денежным, за подкуп (например судей, как Барса) - очками, но почему то всё наоборот.
+16
-10
+6
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Jaroslav Prokhorov
Абсолютно не переношу на дух старуху, но искренне рад этому промежуточному успеху: совершенно неспортивное решение прокуратуры. Надеюсь как вернули, так уже и не заберут.
+7
-1
+6
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Адепт Суперлиги
Поздравляю всех homo sapiens с этой победой разумности и справедливости над кучкой вурдалаков, упырей и прочих неаполитанских прокуроров.
+25
-20
+5
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Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
+25
-21
+4
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bevooch
«Гонка за ЛЧ – невозможно трудная вещь».
Забавно, что нынешние полуфиналы ЛЧ прямо сейчас выглядят так:
второе место АПЛ против второго места Ла Лиги
пятое место Серии А против шестого места серии А
+5
-2
+3
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2RIN
Ответ Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
Юве со второго места уронили на 10 это хорошо, а вернули заработанные очки-плохо) вам бы в депутаты, батенька)
+3
0
+3
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Elfanir
Если вернут еще 15 можно будет побороться с Наполи :)
+3
-1
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timerassl
«Юве проходил по четырем статьям. Все нарушения сводятся к одному - игре с цифрами и приросту условного капитала».
Это идеальное описание игры, где: «-15 очков, +15 очков»
+2
0
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deaduser
А точно ваша первая картинка должна называться "до снятия" и "после возвращения"?
+2
0
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garpyz
Опять тема "бухгалтерских уловок". Автор, посмотрите отчетность МЮ, МС, Челси - она есть в открытом доступе - все эту практику учета используют, потому, что она соответствует МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ (IFRS)!!!!! Или давайте теоретизировать сколько стоит Мудрик или Энцо Фернандес.
+3
-1
+2
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Bugy
цирк какой то, отнимать надо уже после окончательного решения, и не во время чемпионата. Отобрали, вернули, там юве три игры подряд проиграл после того, как им минусанули очки, а теоретически могли бороться за скудетто, в тот момент они были недалеко от наполи.
+4
-2
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Dixon010
надеюсь всё-таки Милан и Интер залезут в топ-4, а Юве или Рома пусть через ЛЕ пробиваются
+1
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Барсик91
Это сделали специально сейчас, чтоб милан с Интером ожесточённо зарубились в оставшихся матчах Лч ради путевки на след сезон, особенно в финале лч. Так сказать пинок под зад и доп мотивация!) потому что это будет хохма, два полуфиналиста лч закончат на 5-6 местах в чемпионате ) когда такое было за последние десятилетия ?
+2
-1
+1
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Marduhai
Гниение в еврофутболе процветает и тон этому задают топы. Но если брать скандалы, которые не сходили со страниц СМИ, за последние годы первенствовали ПСЖ, Манчестер Сити и Ювентус, которые умели загнать под шконку федерации своих стран.
Вне сомнений, что Юве сумеет "организовать" судейские разборки так, что будут посланы куда-подальше такие заинтересованные клубы как Лацио-Милан-Интер-Рома-Аталанта... А уж футбольным судьям матчей этих команд будет полное раздолье по части получения бабла...
+3
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Шлёма Презерман
Еще немного, и вернут отобранные из-за Моджи-гейта скудетто.
+1
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Eden Hazard
До сяятия 44 очка, после возвращения 59.
Странно
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Kit244098
Хотелось бы чтобы для Ювентуса все хорошо закончилось. Всё-таки, повторюсь, все должно решаться именно на футбольном поле. А не в тиши кабинетов.
Плюсую
+3
-2
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Никита Филимонов
Ответ Alex Rhea
МБ возвращение очков и справедливо (не знаю подробностей дела), но плохо возвращать их так - соперники играли, отталкиваясь в том числе от турнирного положения, в котором они шли все на одну позицию выше, а Юве сильно отставал. Представьте, если бы Наполи опередил Юве в конце сезона на 14 очков, проиграв в последнем туре, будучи уже немотивированными, а им бах и плюс 15 очков.
Офигенная логика. Представь себе, что тебя несправедливо будут выселять из квартиры. А когда этот процесс остановят, появится вот такой гений и скажет: может это и справедливо, но плохо возвращать тебя в квартиру вот так - может ее себе уже кто-то присмотрел!
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