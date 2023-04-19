40 комментариев

Снова в топ-4.

«Ювентусу» вернули 15 очков чемпионате Италии, которые в январе сняли из-за дела о фиктивном приросте капитала. Еще днем туринский клуб шел на восьмом месте в девяти очках зоны ЛЧ. Но к вечеру команда Макса Аллегри вернулась в топ-3.

Правда, это еще не конец – примерно через месяц будет понятно, попадет ли «Юве» в ЛЧ или нет.

Возвращение очков пока временное

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринцев на снятие очков. Но предстоит новое разбирательство: федеральный апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) еще должен провести повторное рассмотрение дела и вынести окончательный вердикт.

Если вы запутались: сначала футбольная инстанция утвердила снятие очков, клуб пошел в вышестоящую инстанцию, которая утвердила правомерность апелляции. Но это еще не все: журналист Джованни Альбанесе сообщает, что у FIGC есть месяц на пересмотр дела, так что мы только в конце сезона узнаем, будет ли «Юве» в ЛЧ.

Что касается руководства «Юве», то апелляции Павела Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано приняты, а Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини отклонены. Спортивный директор «Тоттенхэма» все еще отстранен от работы, но англичане будут обжаловать бан в ФИФА.

Ранее Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Напомните, а что за дело?

«Юве» проходил по четырем статьям. Все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

Если коротко: прокуратура не оценила фирменные туринские обмены и предположительно чересчур высокие цены – благодаря им Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывали в бюджете моментально, но убытки от покупок раскидывались на несколько лет, делясь на срок контракта игрока.

Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду. Клуб просто тратил больше, чем зарабатывал – но сделал вид, что все обстоит иначе. Яркий пример – странный обмен Пьянич🔄Артур с «Барсой».

Обвинители предполагают, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы. Роналду готов судиться за 19 млн евро, которые якобы положены ему по тайному ковидному соглашению.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В туринцев не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, и клуб тогда полностью оправдали. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.

Зато в январе суд Федерации футбола Италии все же согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы.

Возвращение очков «Юве» – плохая новость для «Интера»

«Ювентус» вернулся в зону ЛЧ – теперь команда Аллегри третья. «Наполи» уже не догнать, но до идущего вторым «Лацио» всего два очка. На три от «Юве» отстает «Рома», на шесть – «Милан».

Сильно осложнились дела для «Интера»: команда Симоне Индзаги и так выпала из зоны ЛЧ, а теперь и вовсе отстает от четвертого места на 5 очков (до пересчета «Юве» было 2).

«Гонка за ЛЧ – невозможно трудная вещь, – грустил Аллегри в марте после снятия очков. – Тем не менее, мы уже набрали 50 очков. Мы должны продолжать. Попасть в Лигу чемпионов при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три».

И вот «Юве» снова в зоне ЛЧ, хотя форма не впечатляет: потерпели два поражения подряд в Серии А от «Сассуоло» и «Лацио», а в первом полуфинале Кубка Италии сыграли вничью с «Интером». Зато в ЛЕ есть победа над «Спортингом», а Аллегри говорил, что турнир очень важен – из-за шанса попасть в ЛЧ.

Похоже, теперь есть страховка.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Paolo Bruno