Капитан «Зволле» Брам ван Полен в 37 лет продлил контракт еще на год – следующий сезон станет для него 17-м в клубе. Целых 17 лет в одном месте – уже великая история. Но Брам сделал этот момент еще легендарнее. Шикарная история из второй лиги Нидерландов.

Ван Полен попросил «Зволле» включить в контракт уникальный пункт, по которому каждый владелец клубного абонемента может получить бесплатную кружку пива прямо на стадионе. На «Зволле» ходят в среднем по 13 тысяч человек за матч. Маленький 14-тысячный стадиончик «Мак Парк» заполняется регулярно: средняя посещаемость за этот сезон – 13 294. «Зволле» в лиге уступает по этому показателю только клубу НАК из Бреды, но у него и арена вмещает на пять тысяч человек больше.

Счастливые фанаты уже получили специальные монетки – их можно менять на бокал пива. Хотя кто-то наверняка ее оставит как прекрасный сувенир, подаренный любимым капитаном.

«Я могу рассказать вам целую историю, почему я продлил контракт, но все и так знают, что для меня «Зволле» – лучший клуб из всех, – признавался в любви Брам. – Пока я чувствую себя готовым, хочу продолжать работать ради этой прекрасной команды. Мы все хотим поиграть в Эредивизи. Надеюсь быть полезным в следующем сезоне. Я старался, чтобы в новом контракте было что-то игривое, ведь я хочу поблагодарить фанатов. Вы всегда нас поддерживаете, спасибо вам. Жду вас в эту пятницу!»

Технический директор Марсель Будестейн в восторге: «Фантастическая новость, что Брэм останется с нами еще на год. Мне не нужно объяснять людям в Зволле и окрестностях, насколько важен Брэм для нашего клуба».

Брам ван Полен не впервые вносит в контракт необычные пункты

Ван Полен родился в Нейкерке, вышел из академии «Витесса», но ни разу за клуб не сыграл. В 2007-м парня подобрал «Зволле», где голландец сразу закрепился в основе. Так с тех пор выступал именно здесь – скоро покорится и 500-й матч. По количеству игр за этот клуб в истории он занимает второе место.

Брам – правый защитник, вместе со «Зволле» успел пошуметь на всю Голландию. В сезоне-2013/14 скромный клуб взял Кубок Нидерландов, в финале разгромив «Аякс» Франка де Бура 5:1 – пятый мяч забил именно ван Полен.

Уже через час счастливый капитан поднимал трофей!

Пиво – не первый уникальный пункт, который Брам просит добавить в контракт. Это уже стало его фишкой. Каждое продление контракта игроком – целая история. Что было за последние годы: небольшой отпуск с семьей, ужин в шикарном ресторане и даже просьба подарить его жене машину «Пежо». Но таким подходом он еще больше расположил к себе фанатов – никакой роскоши: выходные он проводил в голландском парке отдыха, ужин состоялся в местном отеле, а «Пежо» был с пробегом в 90 тысяч километров.

Зачем все это нужно? Он рассказывал ESPN: «Это заставляет клуб быть чуть более креативным. Как ужин в ресторане для семьи или поездка куда-нибудь на выходные. Со спонсорами о многом можно договориться».

И о пункте про пиво: «Я думал об этом несколько лет. Предполагаю, что это будет мой последний сезон в профессиональном футболе. Я просто хотел отблагодарить болельщиков. Не думаю, что мне требуется дополнительно располагать к себе людей в Зволле. Это просто способ сказать «спасибо».

Конечно, фанаты оценили жест.

Если идея с пивом еще какое-то время обсуждалась внутри клуба, то дискуссии о новом контракте, по словам ван Полена, вообще заняли не более десяти секунд: «Было примерно так: «Еще на год?» – «Да, еще на год» – «Те же условия?» – «Да, те же».

Разве не красавец?

А как «Зволле» оказался сезоном ниже: ужасный первый круг в прошлом сезоне не исправил даже крутой рывок. Но в следующем сезоне точно будет в элите

В сезоне-2020/21 «Зволле» финишировал 13-м с комфортным запасом в 15 очков от зоны прямого вылета и в восемь – от стыков, а вот в следующем закончил чемпионат на самом дне. «Зволле» забил меньше всех и побеждал реже остальных.

Правда, тогда команда дала фанатам легкую надежду. После тотальной безнадеги (6 очков в 18 матчах) клуб во главе с новым тренером Дирком Шредером мощно прибавил – всего восемь команд финишный 16-матчевый отрезок лучше «Зволле». За четыре тура до конца он даже выскочил из опасной зоны, но дальше набрал лишь одно очко. Слишком много было утеряно в начале сезона. И вылетел.

Сейчас в его возвращении уже никто не сомневается. За шесть туров до конца «Зволле» впереди зоны плей-офф на 13 очков и уверенно лидирует в лиге – выиграл 23 матча из 32, наколотил 85 голов (в марте так вообще грохнул 13:0 «Ден Босх»). Теоретически он мог еще в прошлые выходные оформить выход, но уступил в гостях «Эйндховену» 2:4.

Почему бы тогда не сделать это дома? При победе над «Телстаром» и осечке клуба «Алмере Сити», с которым идет борьба за Эредивизи, «Зволле» оформит продвижение уже в середине апреля. А еще изящнее будет выйти после победы над самим «Алмере» – их матч пройдет 21 апреля.

Фото: eastnews.ru/Pro Shots Photo Agency/Sipa USA