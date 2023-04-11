В прошлом году не спал после вылета из ЛЧ.

Перед матчем с «Манчестер Сити» Томас Тухель признался, что сегодня спал так себе – так плотно думал над планом против команды Пепа Гвардиолы.

«Сегодня утром я проснулся очень рано. Уснуть не получилось, поэтому я пошел на тренировочную базу и думал, что мы с командой можем сделать».

Для тренера «Баварии» сон – очень важная тема в интервью. Томас часто связывал качество отдыха с успехами или неудачами команды. Вот несколько примеров.

😵‍💫 Тухель плохо спит после тяжелых поражений

После поражения от «Реала» в 1/4 финала прошлогодней Лиги чемпионов Тухель сильно загнался. Он за ночь дважды пересмотрел игру – анализировал ошибки. Естественно, не выспался.

«Я пересмотрел матч, когда пришел домой. И потом еще раз посреди ночи. На следующее утро – уже на базе – я снова посмотрел игру и снова разозлился.

Ночью мне потребовалось очень много шоколада, чтобы снова просмотреть матч. Это не очень хорошо: ты записываешь минуты, а потом понимаешь, что их все больше и больше. В какой-то момент ты проматываешь игру на двойной скорости, чтобы это быстрее закончилось. Иногда надо остановиться, пройтись до кухни и успокоиться».

😵‍💫 Томас плохо спит, когда не решены трансферные дела

Прошлым летом немецкий тренер плохо спал из-за трансферных дел «Челси». Работа с Тоддом Боули – дело не из простых. Тухель влиял на многое, многое держал под контролем. И спал меньше, чем хотелось.

«Дело сдвинулось с мертвой точки, но это заняло время. Это стоило мне свободного времени и часов сна. Но наконец-то все сдвинулось с мертвой точки. И это важно».

С момента интервью до увольнения оставалось меньше месяца.

😵‍💫 Томас плохо спит, когда не решены трансферные дела-2

Летом 2019-го Тухель еще работал в «Пари Сен-Жермен». Тогда шли разговоры об уходе Неймара в «Реал» или «Барсу». Вот короткий комментарий тренера по поводу возможного трансфера бразильца.

«Если Неймар уйдет, то я совсем перестану спать».

Неймар не ушел, сон Тухеля был спасен, команда вышла в финал ЛЧ.

😵‍💫 Томас плохо спит, когда на носу матч против Пепа

Кстати, о финалах Лиги чемпионов. Тухель признавался, что перед решающим матчем сезона-2020/21 тоже спал не очень. Но тогда это не помешало победить.

«Не факт, что ночью перед финалом удастся поспать. Тренер просыпается уже уставшим, с мыслями о решениях, составе, что показать, что не показать, когда провести тренировку. Обычно я хорошо дремлю после обеда, а потом просыпаюсь – и тогда уже нервничаю».

То есть сейчас тренер просто повторяет тот процесс подготовки к «Сити»?

😴 Тухель хорошо спит, когда лидеры здоровы

Рецепт хорошего сна.

«Важно иметь в составе таких игроков как Сесар Аспиликуэта и Нголо Канте. Они позаботятся о том, чтобы матч закончился победой – у них есть опыт и они приложат максимум усилий.

Они дают команде то, что нельзя заменить разговорами, видеоанализом, ничем другим. Я рад, что они в хорошей форме. Благодаря этому тренер может ночью спать спокойно».

😴 Тухель хорошо спит, когда побегает

Об этом тренер сказал в интервью – привычка бегать перед сном появилась еще в Дортмунде.

«Иногда после полуночи я выхожу побегать. «Выпотеть» весь негатив. Это помогает мне лучше спать, когда я прихожу домой пробегавшись. Я начал делать это в Дортмунде. Независимо от результата матча, я потом выходил на пробежку после полуночи, а потом в сауну».

Помогает не всегда, но чаще всего после пробежки немецкий тренер спит крепче. Еще один залог спокойного сна – не читать соцсети. Это же Томас советует и футболистам.

😴 Тухель хорошо спит, когда много работает

В первую неделю в «Баварии» расписание Тухеля, по словам самого тренера, выглядело так: «Работа, еда, сон, повторяем». Никаких проблем в таком графике у Томаса не было – он же трудоголик. И это сработало – с «Боруссией» разобрались без особых проблем.

***

Надеемся, что после игры с «Манчестер Сити» Тухеля не будет мучать бессонница.

Фото: globallookpress.com/Martin Rickett; Gettyimages.ru/Lintao Zhang