17 комментариев

Заскочили на первое место.

В пятом английском дивизионе (Национальной лиге) невероятная развязка – за выход в профессиональный футбол (это первые четыре уровня английской пирамиды, верхушка – АПЛ) борются старейший клуб мира «Ноттс Каунти» и валлийский «Рексхэм», которым владеют актер Райан Рейнольдс и режиссер/продюсер Роб МакЭлхенни (он же – звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно»).

Перед 43-м туром у «Рексхэма» и «Ноттс Кауни» было по 100 очков, из-за разницы мячей выше в таблице был английский клуб. Но тут команды зарубились очно, устроив шоу.

«Ноттс Каунти» забил первым, потом пропустил два, но сумел отыграться. И все же «Рексхэм» забил третий – 3:2! И до 97-й минуты успешно держался – пока защитники не организовали пенальти в свои ворота.

Тут в дело вступил сорокалетний кипер «Рексхэма» Бен Фостер. Да-да, тот самый, который еще недавно играл в АПЛ за «Уотфорд» и снимал видеоблог с матчей.

Фостер отразил пенальти – и позволил команде вырваться на первое место, да еще и обогнать прямого конкурента. Потрясающий момент даже для такого опытного вратаря.

Почему важно занять первое место? Только чемпион из лиги напрямую идет выше, четыре другие команды бьются в плей-офф за еще одну путевку. У того же «Рексхэма», который вылетел в пятый дивизион 12 лет назад, было пять попыток пробраться обратно, но все закончились неудачно. Теперь шансы высоки как никогда.

«Кажется, у меня больше нет сердца, оно буквально выпрыгнуло из груди во время этого матча, – делился эмоциями счастливый Рейнольдс. – Это было не похоже ни на что, что я видел в своей жизни. Когда я доберусь до Бена Фостера, придется включить его в список травмированных, потому что я так крепко его обниму, что сломаю ему ребра».

Спойлер: не сломал!

Рейнольдс и Фостер встретились в подтрибунке, действительно крепко обнялись (но ребра остались целы), а потом актер выдал спич: «Ты, сукин сын! Что это вообще было? Ты слишком старый для этого!»

«Ты просто прыгаешь и надеешься на лучшее, – так Фостер описал свой сэйв. – Если угадываешь и подставляешь руку, то хотелось бы думать, что делаешь сэйв. Это нон-лига, у нас в каждом туре 10 тысяч человек на трибунах... 4500 болельщиков ездили в Галифакс на прошлой неделе, а мы ужасно играли, поэтому нам нужна была эта важная победа. Но нужно отдать должное «Ноттс Каунти», это был очень классный матч с учетом тех, в которых я играл».

Ну и да, «Рексхэмом» владеет актер, сыгравший Дедпула! Рейнольдс и его приятель МакЭлхенни купили клуб в 2021 году – для этого им пришлось пообщаться с трастом болельщиков и заверить, что ничего в клубе менять не будут, но хотят вернуть его в профессиональный футбол. А вместе с голливудскими звездами пришли деньги: на футболках «Рексхэма» теперь рекламируются TikTok и Expedia, а его матчи показывают на BT Sport – одном из главных спортивных каналов Британии.

Фото: East News/MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Nation.Cymru