17 комментариев

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«Рексхэм» Райана Рейнольдса устроил Голливуд: 97-я минута с прямым конкурентом, пенальти... и сэйв 40-летнего Бена Фостера!

Д5 Англия Д5 Англия
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс
Рексхэм Рексхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
Бен Фостер Бен Фостер
Футбол Футбол

Заскочили на первое место.

В пятом английском дивизионе (Национальной лиге) невероятная развязка – за выход в профессиональный футбол (это первые четыре уровня английской пирамиды, верхушка – АПЛ) борются старейший клуб мира «Ноттс Каунти» и валлийский «Рексхэм», которым владеют актер Райан Рейнольдс и режиссер/продюсер Роб МакЭлхенни (он же – звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно»).

Перед 43-м туром у «Рексхэма» и «Ноттс Кауни» было по 100 очков, из-за разницы мячей выше в таблице был английский клуб. Но тут команды зарубились очно, устроив шоу.

«Ноттс Каунти» забил первым, потом пропустил два, но сумел отыграться. И все же «Рексхэм» забил третий – 3:2! И до 97-й минуты успешно держался – пока защитники не организовали пенальти в свои ворота.

Тут в дело вступил сорокалетний кипер «Рексхэма» Бен Фостер. Да-да, тот самый, который еще недавно играл в АПЛ за «Уотфорд» и снимал видеоблог с матчей.

Ютуб-канал вратаря Бена Фостера – самое яркое футбольное медиа 2020-го. Снимает матчи на гоупро, едет на стадион на велике и много говорит о кетчупе

Фостер отразил пенальти – и позволил команде вырваться на первое место, да еще и обогнать прямого конкурента. Потрясающий момент даже для такого опытного вратаря. 

Почему важно занять первое место? Только чемпион из лиги напрямую идет выше, четыре другие команды бьются в плей-офф за еще одну путевку. У того же «Рексхэма», который вылетел в пятый дивизион 12 лет назад, было пять попыток пробраться обратно, но все закончились неудачно. Теперь шансы высоки как никогда.

«Кажется, у меня больше нет сердца, оно буквально выпрыгнуло из груди во время этого матча, – делился эмоциями счастливый Рейнольдс. – Это было не похоже ни на что, что я видел в своей жизни. Когда я доберусь до Бена Фостера, придется включить его в список травмированных, потому что я так крепко его обниму, что сломаю ему ребра».

Спойлер: не сломал!

Рейнольдс и Фостер встретились в подтрибунке, действительно крепко обнялись (но ребра остались целы), а потом актер выдал спич: «Ты, сукин сын! Что это вообще было? Ты слишком старый для этого!»

«Ты просто прыгаешь и надеешься на лучшее, – так Фостер описал свой сэйв. – Если угадываешь и подставляешь руку, то хотелось бы думать, что делаешь сэйв. Это нон-лига, у нас в каждом туре 10 тысяч человек на трибунах... 4500 болельщиков ездили в Галифакс на прошлой неделе, а мы ужасно играли, поэтому нам нужна была эта важная победа. Но нужно отдать должное «Ноттс Каунти», это был очень классный матч с учетом тех, в которых я играл».

Ну и да, «Рексхэмом» владеет актер, сыгравший Дедпула! Рейнольдс и его приятель МакЭлхенни купили клуб в 2021 году – для этого им пришлось пообщаться с трастом болельщиков и заверить, что ничего в клубе менять не будут, но хотят вернуть его в профессиональный футбол. А вместе с голливудскими звездами пришли деньги: на футболках «Рексхэма» теперь рекламируются TikTok и Expedia, а его матчи показывают на BT Sport – одном из главных спортивных каналов Британии.

«Рексхэм» из Уэльса – новая звезда английского подземелья. Старый клуб из пятой лиги купили американские актеры и делают медиапроект

Фото: East News/MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Nation.Cymru

17 комментариев

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pyritanza
Ответ Александр Сергеев
10000 человек на матче клубов пятой лиги. У нас в РПЛ сейчас столько не ходит на половину (если не больше) команд. Грустно за наш футбол, конечно, но какая же классная атмосфера на трибунах даже в нон-лиге. Хочется когда-нибудь оказаться там, среди всех этих олдскульных болел
А без fan id, представь, сколько у них там беспорядков: младенцы жгут фаеры и устраивают поножовщину, женщины и беременные пенсионеры устраивают драки и беспорядки. Ужос)
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Иван Лазович
Вот это атмосфера! Кайф!
Ну и слишком много дают бороться, как мне показалось по нарезке, много фолов не свистнули
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Antuanych
Вот уж кого точно не ожидаешь увидеть во главе маленького английского клуба, так это канадского актера из Голливуда! ))
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Александр Сергеев
Ответ Metalloid
Конечно трансляция классного уровня, но футбол дворовый, судья просто слепой, первые 2 момента и толчок в штрафной, игра рукой вратаря за пределами штрафной, это пздц. Кстати, я играл за Рексхэм в фм какой-то и и читал тогда про него. У них классная база, лучшая в Уэльсе, построили её давно, конечно, но там часто базируются даже другие клубы типа Барселоны, а стадион так же считается одним из лучших в Уэльсе, ещё и старейшим, его какой-то крутой университет купил и отреставрировал, короче эти актёры знали какой клуб покупать. Вот только газон там так себе, на нём ещё и регбийный клуб играет.
Даёшь ВАР в нон-лигу!
Футбол Рэксема в первом тайме напомнил Лестер шести-семилетней давности с Джейми Варди - бей-беги на нападающего, а он там что-нибудь придумает
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Александр Сергеев
Ответ CherenkovF
Ну, во-первых, если ты там окажешься это будет просто эпизод, а люди там родились и живут. Это совсем другое. А, во-вторых, это доказывает, что футбол у нас также популярен, как хоккей в Индии. На хрен никому не нужен. Кроме губернаторов и глав гскорпораций.
Согласен, культура боления там развивалась годами, при том она далеко не идеальна (взять хотя бы взаимную неприязнь фанатов Тоттехэма и Арсенала, доходящую до ненависти и мордобоя между болельщиками). Хочется и нам так же (без мордобоя, конечно), но у нас это рубят на корню, как будто бы.
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Metalloid
Конечно трансляция классного уровня, но футбол дворовый, судья просто слепой, первые 2 момента и толчок в штрафной, игра рукой вратаря за пределами штрафной, это пздц. Кстати, я играл за Рексхэм в фм какой-то и и читал тогда про него. У них классная база, лучшая в Уэльсе, построили её давно, конечно, но там часто базируются даже другие клубы типа Барселоны, а стадион так же считается одним из лучших в Уэльсе, ещё и старейшим, его какой-то крутой университет купил и отреставрировал, короче эти актёры знали какой клуб покупать. Вот только газон там так себе, на нём ещё и регбийный клуб играет.
+2
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+2
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RembaXXX
Надеюсь и Ноттс Каунти выйдет, клуб с историей, нечего им в 5й лиге делать.
+1
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CherenkovF
Ответ Александр Сергеев
10000 человек на матче клубов пятой лиги. У нас в РПЛ сейчас столько не ходит на половину (если не больше) команд. Грустно за наш футбол, конечно, но какая же классная атмосфера на трибунах даже в нон-лиге. Хочется когда-нибудь оказаться там, среди всех этих олдскульных болел
Ну, во-первых, если ты там окажешься это будет просто эпизод, а люди там родились и живут. Это совсем другое.
А, во-вторых, это доказывает, что футбол у нас также популярен, как хоккей в Индии. На хрен никому не нужен. Кроме губернаторов и глав гскорпораций.
+2
-1
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BeastI666I
Ответ Александр Сергеев
10000 человек на матче клубов пятой лиги. У нас в РПЛ сейчас столько не ходит на половину (если не больше) команд. Грустно за наш футбол, конечно, но какая же классная атмосфера на трибунах даже в нон-лиге. Хочется когда-нибудь оказаться там, среди всех этих олдскульных болел
это атмосфера свободы! в этом смысл. у нас не только футбол дер ьмо, но и кино
+8
-5
+3
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gljallag
Вроде как вратарь обеими ногами заступил за линию ворот, поэтому нужно было перебивать пеналь …
0
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СержМиранэн
Ответ Александр Сергеев
10000 человек на матче клубов пятой лиги. У нас в РПЛ сейчас столько не ходит на половину (если не больше) команд. Грустно за наш футбол, конечно, но какая же классная атмосфера на трибунах даже в нон-лиге. Хочется когда-нибудь оказаться там, среди всех этих олдскульных болел
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+4
-24
-20
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samvaga
у вратаря и фамилия голливудская, и улыбка 😃 👍
+1
0
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Carver
Ну такое гораздо интереснее, чем бестолковая жвачка про соккер Тед Лассо.
+10
-3
+7
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Руслан Гафаров
еще бы большая драма была бы, если футболисты Ноттс Каунти забили с углового, который на эмоциях им подарил футболист Рексхэма после сейва вратаря
+5
0
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Morning Again
Классная история. Было бы интересно через десяток лет увидеть Рексхэм в АПЛ)
+3
0
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Александр Сергеев
10000 человек на матче клубов пятой лиги. У нас в РПЛ сейчас столько не ходит на половину (если не больше) команд.
Грустно за наш футбол, конечно, но какая же классная атмосфера на трибунах даже в нон-лиге. Хочется когда-нибудь оказаться там, среди всех этих олдскульных болел
+44
0
+44
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Роман
Только Роб МакЭленни актер, сыгравший Рональда МакДональда из "в Филадельфии всегда солнечно" )))
+4
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