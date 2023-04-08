Да-да, 30 против 29.

«Ман Сити» разгромил «Саутгемптон» в 30-м туре АПЛ (4:1), а Холанд повеселился как следует, оформив дубль.

Его второй гол – неимоверная красота 😍 Любуемся акробатикой

Первый гол Холанд оформил в конце первого тайма – забил головой после подачи Кевина де Брюйне. А на 68-й положил второй, просто шедевральный. Джек Грилиш рванул по левому флангу и забросил на дальний угол вратарской, где Холанд пробил в падении через себя. Мяч отскочил от газона и влетел в угол ворот «Саутгемптона».

Через минуту Эрлинг ушел на замену при счете 3:0: вместо него выскочил Хулиан Альварес. После этого «Ман Сити» отличился лишь однажды: Альварес реализовал пенальти (4:1).

Холанд близок к рекорду Коула и Ширера

• Эрлинг Холанд забивает 4 матча подряд. И в них у форварда аж 11 голов («Кристал Пэлас», пента-трик «Лейпцигу», хет-трик «Бернли» и теперь дубль «Саутгемптону»). Всего у норвежца 44 мяча в 38 встречах за «Ман Сити» в сезоне.

• В АПЛ норвежец наколотил уже 30 голов. На них Эрлингу понадобилось всего 27 матчей, до рекорда лишь 4 мяча. Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», сезон-1994/95). Правда, они забивали, когда в главной лиге проводили 42 матча за сезон. В эпоху 38 матчей рекорд удерживает Мохамед Салах – 32 гола в сезоне-2017/18.

• Забавный факт: теперь у Холанда больше голов в чемпионате, чем, например, у «Челси» и «Валенсии» (по 29). Впечатляет!

• После победы «Ман Сити» набрал 67 очков и расположился в пяти баллах от «Арсенала». Борьба за чемпионство разгорается.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt