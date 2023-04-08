В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭
Да-да, 30 против 29.
«Ман Сити» разгромил «Саутгемптон» в 30-м туре АПЛ (4:1), а Холанд повеселился как следует, оформив дубль.
Его второй гол – неимоверная красота 😍 Любуемся акробатикой
Первый гол Холанд оформил в конце первого тайма – забил головой после подачи Кевина де Брюйне. А на 68-й положил второй, просто шедевральный. Джек Грилиш рванул по левому флангу и забросил на дальний угол вратарской, где Холанд пробил в падении через себя. Мяч отскочил от газона и влетел в угол ворот «Саутгемптона».
Через минуту Эрлинг ушел на замену при счете 3:0: вместо него выскочил Хулиан Альварес. После этого «Ман Сити» отличился лишь однажды: Альварес реализовал пенальти (4:1).
Холанд близок к рекорду Коула и Ширера
• Эрлинг Холанд забивает 4 матча подряд. И в них у форварда аж 11 голов («Кристал Пэлас», пента-трик «Лейпцигу», хет-трик «Бернли» и теперь дубль «Саутгемптону»). Всего у норвежца 44 мяча в 38 встречах за «Ман Сити» в сезоне.
• В АПЛ норвежец наколотил уже 30 голов. На них Эрлингу понадобилось всего 27 матчей, до рекорда лишь 4 мяча. Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», сезон-1994/95). Правда, они забивали, когда в главной лиге проводили 42 матча за сезон. В эпоху 38 матчей рекорд удерживает Мохамед Салах – 32 гола в сезоне-2017/18.
• Забавный факт: теперь у Холанда больше голов в чемпионате, чем, например, у «Челси» и «Валенсии» (по 29). Впечатляет!
• После победы «Ман Сити» набрал 67 очков и расположился в пяти баллах от «Арсенала». Борьба за чемпионство разгорается.
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 0:1 – 45 Холанд, 0:2 – 58 Грилиш, 0:3 – 68 Холанд, 1:3 – 72 Мара, 1:4 – 75, пенальти Альварес.
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Саутгемптон –
Базуну, Беднарек, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 61), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 80), Мэйтленд-Найлз, Алькарас (Дженепо, 69), Сулемана (Мара, 69), Уолкотт (Перро, 80).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке (Серхио Гомес, 81), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 56), Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри (Филлипс, 81), Марез (Бернарду Силва, 56), Холанд (Альварес, 69).
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
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