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В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Да-да, 30 против 29.

«Ман Сити» разгромил «Саутгемптон» в 30-м туре АПЛ (4:1), а Холанд повеселился как следует, оформив дубль.

Его второй гол – неимоверная красота 😍 Любуемся акробатикой 

Первый гол Холанд оформил в конце первого тайма – забил головой после подачи Кевина де Брюйне. А на 68-й положил второй, просто шедевральный. Джек Грилиш рванул по левому флангу и забросил на дальний угол вратарской, где Холанд пробил в падении через себя. Мяч отскочил от газона и влетел в угол ворот «Саутгемптона». 

Через минуту Эрлинг ушел на замену при счете 3:0: вместо него выскочил Хулиан Альварес. После этого «Ман Сити» отличился лишь однажды: Альварес реализовал пенальти (4:1). 

Холанд близок к рекорду Коула и Ширера

• Эрлинг Холанд забивает 4 матча подряд. И в них у форварда аж 11 голов («Кристал Пэлас», пента-трик «Лейпцигу», хет-трик «Бернли» и теперь дубль «Саутгемптону»). Всего у норвежца 44 мяча в 38 встречах за «Ман Сити» в сезоне.

• В АПЛ норвежец наколотил уже 30 голов. На них Эрлингу понадобилось всего 27 матчей, до рекорда лишь 4 мяча. Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», сезон-1994/95). Правда, они забивали, когда в главной лиге проводили 42 матча за сезон. В эпоху 38 матчей рекорд удерживает Мохамед Салах – 32 гола в сезоне-2017/18.

• Забавный факт: теперь у Холанда больше голов в чемпионате, чем, например, у «Челси» и «Валенсии» (по 29). Впечатляет!

• После победы «Ман Сити» набрал 67 очков и расположился в пяти баллах от «Арсенала». Борьба за чемпионство разгорается.

Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Холанд, 0:2 – 58 Грилиш, 0:3 – 68 Холанд, 1:3 – 72 Мара, 1:4 – 75, пенальти Альварес.
СаутгемптонБазуну, Беднарек, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 61), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 80), Мэйтленд-Найлз, Алькарас (Дженепо, 69), Сулемана (Мара, 69), Уолкотт (Перро, 80).
Манчестер СитиЭдерсон, Аке (Серхио Гомес, 81), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 56), Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри (Филлипс, 81), Марез (Бернарду Силва, 56), Холанд (Альварес, 69).
Предупреждения:
Стоунз (36), Холанд (56).

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

4 комментария

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TravenS
Ответ Generalend
Пеп верен себе, заменяет Холланда, когда тот может покорить очередной рекорд :))
Уж лучше пусть Пеп будет верен себе, чем Холланд с очередной травмой, особенно перед лч
+2
0
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Артем Дроздов
Любуемся скриншотами) Можно было по больше фоточек выложить и при быстрой промотке вниз - получилось бы видео)
+4
-1
+3
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Generalend
Пеп верен себе, заменяет Холланда, когда тот может покорить очередной рекорд :))
+4
0
+4
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Антон Танцев
Эту машину не остановить. В нужном месте в нужное время парень оказался. Новые рекорды не за горами!
+3
-1
+2
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