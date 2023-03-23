16 комментариев

В египетской лиге арбитр придумал бюджетный вариант технологии ВАР, но старания не оценили – теперь вообще неизвестно, когда он будет судить

А произошло вот что.

Судья отменил гол, посмотрев повтор на телефоне

В Египте есть свой «Аль-Наср» – играет во второй по силе лиге страны и в таблице идет в зоне вылета. Несколько дней назад он поехал в гости к середняку турнира – клубу «Суэц».

Ситуация: «Аль-Наср» проигрывает 1:2 в конце матча и забивает гол. Возможно, рукой. Распознать по видео в твиттере – непросто.

Судья Мохаммед Фарук тут же оказывается в плотном кольце из игроков «Суэца». Он и сам не уверен, что гол был чистым, но ВАР во втором египетском дивизионе нет.

Что сделал Фарук? Взял телефон у болельщика (по другим данным, свой собственный) и посмотрел на нем повтор.

А затем – отменил гол, зафиксировав игру рукой. Дальше к матчу добавил 15 минут, в течение которых «Суэц» забил третий гол и выиграл 3:1.

Фарук покидал поле в сопровождении полиции. Теперь уже игроки «Аль-Насра» его прессовали, а официальные лица грозились подать в суд.

Судья отстранен, но переигровки не будет

Судейскому комитету Египетской футбольной ассоциации креатив Фарука не понравился – судью отстранили на неопределенный срок, а инцидент будет расследован.

Кстати, комитет возглавляет португалец Витор Мелу Перейра, который полгода проработал на посту главы департамента судейства РФС – покинул его в марте 2022 года. В Египте с момента его назначения пока не прошло и месяца, а сменил он Марка Клаттенбурга.

«Аль-Наср» в соцсетях назвал произошедшее скандалом.

«Мы были удивлены поступком Фарука, – заявил представитель клуба. – Такого не было в истории ни египетского, ни международного футбола». «Суэц» же в своем видеоотчете о матче вообще не отобразил этот эпизод.

По слухам матч хотели переиграть в соответствии с регламентом. Но один из египетских журналистов в интервью elbaladtv.net это опроверг:

• Нет, матч не будет переигран, потому что судья в своем отчете отметил, что он вообще этот гол не засчитывал (на видео в твиттере тоже сложно распознать движение рукой на центр) и даже увидел игру рукой.

• Также из отчета судьи: один из тех людей, которые его окружили, посоветовал посмотреть повтор на телефоне. Как он в итоге и сделал.

• Ассоциация примет отчет судьи, так что результат игры останется прежним, а обе команды будут оштрафованы (вероятно, за поведение).

• Мнение журналиста: судейский наблюдатель и сам судья согласовали формулировки отчета так, чтобы его приняла ассоциация. Он также считает, что реф рассказал не всю правду.

Главный вопрос: надолго ли дисквалифицирован судья Фарук.

Фото: кадры трансляции; kingfut.com