16 комментариев

Египетский судья посмотрел повтор на смартфоне – альтернатива ВАР! Правда, теперь забанен
В египетской лиге арбитр придумал бюджетный вариант технологии ВАР, но старания не оценили – теперь вообще неизвестно, когда он будет судить
А произошло вот что.
Судья отменил гол, посмотрев повтор на телефоне
В Египте есть свой «Аль-Наср» – играет во второй по силе лиге страны и в таблице идет в зоне вылета. Несколько дней назад он поехал в гости к середняку турнира – клубу «Суэц».
Ситуация: «Аль-Наср» проигрывает 1:2 в конце матча и забивает гол. Возможно, рукой. Распознать по видео в твиттере – непросто.
Судья Мохаммед Фарук тут же оказывается в плотном кольце из игроков «Суэца». Он и сам не уверен, что гол был чистым, но ВАР во втором египетском дивизионе нет.
Что сделал Фарук? Взял телефон у болельщика (по другим данным, свой собственный) и посмотрел на нем повтор.
А затем – отменил гол, зафиксировав игру рукой. Дальше к матчу добавил 15 минут, в течение которых «Суэц» забил третий гол и выиграл 3:1.
Фарук покидал поле в сопровождении полиции. Теперь уже игроки «Аль-Насра» его прессовали, а официальные лица грозились подать в суд.
Судья отстранен, но переигровки не будет
Судейскому комитету Египетской футбольной ассоциации креатив Фарука не понравился – судью отстранили на неопределенный срок, а инцидент будет расследован.
Кстати, комитет возглавляет португалец Витор Мелу Перейра, который полгода проработал на посту главы департамента судейства РФС – покинул его в марте 2022 года. В Египте с момента его назначения пока не прошло и месяца, а сменил он Марка Клаттенбурга.
«Аль-Наср» в соцсетях назвал произошедшее скандалом.
«Мы были удивлены поступком Фарука, – заявил представитель клуба. – Такого не было в истории ни египетского, ни международного футбола». «Суэц» же в своем видеоотчете о матче вообще не отобразил этот эпизод.
По слухам матч хотели переиграть в соответствии с регламентом. Но один из египетских журналистов в интервью elbaladtv.net это опроверг:
• Нет, матч не будет переигран, потому что судья в своем отчете отметил, что он вообще этот гол не засчитывал (на видео в твиттере тоже сложно распознать движение рукой на центр) и даже увидел игру рукой.
• Также из отчета судьи: один из тех людей, которые его окружили, посоветовал посмотреть повтор на телефоне. Как он в итоге и сделал.
• Ассоциация примет отчет судьи, так что результат игры останется прежним, а обе команды будут оштрафованы (вероятно, за поведение).
• Мнение журналиста: судейский наблюдатель и сам судья согласовали формулировки отчета так, чтобы его приняла ассоциация. Он также считает, что реф рассказал не всю правду.
Главный вопрос: надолго ли дисквалифицирован судья Фарук.
Фото: кадры трансляции; kingfut.com
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