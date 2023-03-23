16 комментариев

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Египетский судья посмотрел повтор на смартфоне – альтернатива ВАР! Правда, теперь забанен

Суэц Цемент
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Футбол Футбол

В египетской лиге арбитр придумал бюджетный вариант технологии ВАР, но старания не оценили – теперь вообще неизвестно, когда он будет судить

А произошло вот что.

Судья отменил гол, посмотрев повтор на телефоне

В Египте есть свой «Аль-Наср» – играет во второй по силе лиге страны и в таблице идет в зоне вылета. Несколько дней назад он поехал в гости к середняку турнира – клубу «Суэц».

Ситуация: «Аль-Наср» проигрывает 1:2 в конце матча и забивает гол. Возможно, рукой. Распознать по видео в твиттере – непросто.

Судья Мохаммед Фарук тут же оказывается в плотном кольце из игроков «Суэца». Он и сам не уверен, что гол был чистым, но ВАР во втором египетском дивизионе нет.

Что сделал Фарук? Взял телефон у болельщика (по другим данным, свой собственный) и посмотрел на нем повтор.

А затем – отменил гол, зафиксировав игру рукой. Дальше к матчу добавил 15 минут, в течение которых «Суэц» забил третий гол и выиграл 3:1.

Фарук покидал поле в сопровождении полиции. Теперь уже игроки «Аль-Насра» его прессовали, а официальные лица грозились подать в суд.

Судья отстранен, но переигровки не будет

Судейскому комитету Египетской футбольной ассоциации креатив Фарука не понравился – судью отстранили на неопределенный срок, а инцидент будет расследован.

Кстати, комитет возглавляет португалец Витор Мелу Перейра, который полгода проработал на посту главы департамента судейства РФС – покинул его в марте 2022 года. В Египте с момента его назначения пока не прошло и месяца, а сменил он Марка Клаттенбурга.

«Аль-Наср» в соцсетях назвал произошедшее скандалом.

«Мы были удивлены поступком Фарука, – заявил представитель клуба. – Такого не было в истории ни египетского, ни международного футбола». «Суэц» же в своем видеоотчете о матче вообще не отобразил этот эпизод.

По слухам матч хотели переиграть в соответствии с регламентом. Но один из египетских журналистов в интервью elbaladtv.net это опроверг:

• Нет, матч не будет переигран, потому что судья в своем отчете отметил, что он вообще этот гол не засчитывал (на видео в твиттере тоже сложно распознать движение рукой на центр) и даже увидел игру рукой.

• Также из отчета судьи: один из тех людей, которые его окружили, посоветовал посмотреть повтор на телефоне. Как он в итоге и сделал.

• Ассоциация примет отчет судьи, так что результат игры останется прежним, а обе команды будут оштрафованы (вероятно, за поведение).

• Мнение журналиста: судейский наблюдатель и сам судья согласовали формулировки отчета так, чтобы его приняла ассоциация. Он также считает, что реф рассказал не всю правду. 

Главный вопрос: надолго ли дисквалифицирован судья Фарук.

Фото: кадры трансляции; kingfut.com

16 комментариев

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Dooomer
Ответ дамир дугаров
Так рука то была или нет??
Это кого надо рука была
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Michael Boldyrev
Ответ Ivan Petrov
У нас в начале 2000 тоже какой то судья , не помню фамилию ,повтор в камеру смотрел
Иванов в матче Анжи-Ростов (1/2 финала Кубка России).
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Michael Boldyrev
Ответ Adeen
Молодой Челентано смотрит, как отсняли эпизод?
Нет, это Россия 2003 год. Иванов отличился в полуфинале Кубка России Анжи - Ростов.
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Adeen
Ответ Laziale67
ВАР до того, как это стало мейнстримом https://www.sports.ru/dynamic_images/post/303/593/3/share/18f17f_no_logo_no_text.jpg
Молодой Челентано смотрит, как отсняли эпизод?
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Adeen
Ответ Алексѣй Пестовъ
Человек хотел принять правильное решение, а его за это отстранили
Блин, чувак, ну правила же есть. Регламент есть. Если нельзя – значит нельзя. Выкручивайся, но не нарушай. У тебя работа такая.
+1
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Ivan Petrov
У нас в начале 2000 тоже какой то судья , не помню фамилию ,повтор в камеру смотрел
0
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Laziale67
ВАР до того, как это стало мейнстримом
https://www.sports.ru/dynamic_images/post/303/593/3/share/18f17f_no_logo_no_text.jpg
+1
0
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Алексѣй Пестовъ
Человек хотел принять правильное решение, а его за это отстранили
+10
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Пыщь-Пышь
Судья в телефоне проверял не гол, а СМСки из банка:)
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viktorpavlov70
Такого не было в истории мирового футбола? Ха-ха. Российский судья Иванов ехидно улыбнулся в сторонке.
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Tpy6kaMerlina
Ответ cmorblr
Египетская сила
Сила смартфона
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TaR
Всем известно что инициатива делает с инициатором
0
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cmorblr
Египетская сила
+5
0
+5
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soldat2212
Он хотя бы задался целью выяснить правду. А не как наши скоморохи карманные
+29
-2
+27
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Тиджани Бабангида
Египтяне не удивляют. Лишь заставляют улыбнуться
+1
-1
0
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дамир дугаров
Так рука то была или нет??
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-1
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