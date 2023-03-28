В середине марта в чемпионате Аргентины проводили дерби Ла-Платы («Химнасия» принимала «Эстудиантес»), и странности начались еще за пару дней до матча.

Сначала кто-то рассыпал соль у стадиона, а потом и у скамейки гостей

«Химнасия» играет на стареньком стадионе «Хуан Кармело Серильо» (вмещает 25 тысяч зрителей), который в следующем году отметит столетие. Накануне игры персонал обнаружил длинную дорожку из соли вокруг стадиона. Как раз перед тренировкой и пресс-конференцией «Химнасии».

Тренер «Химнасии» Себастьян Ромеро, когда узнал об этом, улыбнулся и сказал: «Не знаю, кто разбросал соль, но я бы сказал ему, что она очень дорого стоит».

Этим не ограничилось. Через два дня состоялся сам матч, но начало задержали. Почему? Главный тренер «Эстудиантеса» обнаружил рассыпанную соль у своей скамейки. А болельщики на стадионе не могли понять, почему никто из гостей не хочет садиться.

В общем, начали игру только после того, как убрали всю соль, да еще и пришлось дополнительно настраивать камеры и ВАР – их загораживали фанаты.

Сработало? Да! «Химнасия» выиграла впервые за 13 лет

Казалось, убрали соль – и все будет нормально для фаворита, которым был «Эстудиантес»: он повел уже на четвертой минуте благодаря голу ветерана Мауро Боселли (экс-форвард «Уигана», «Дженоа» и «Палермо») с паса Пабло Пьятти. Еще примерно через полчаса со скамейки выгнали Ромеро – вероятно, его нервы были натянуты трюком с солью до матча.

Гости выиграли первый тайм, но пропустили через 11 минут после начала второго. А в конце все решил пенальти в пользу «Химнасии» – мощным ударом в верхний угол его реализовал Кристиан Таррагона. Хозяева победили 2:1 и устроили праздник прямо на поле.

В чемпионате последний раз «Химнасия» обыгрывала «Эстудиантес» в феврале 2010 года – тогда ей уступила команда Хуана Себастьяна Верона, Клементе Родригеса и Энцо Переса, которую возглавлял Алехандро Сабелья. С тех пор прошло 16 матчей без побед. Но 17-го не случилось – серия прервалась.

Что не так с солью?

Давнее суеверие: рассыпал соль – будет ссора или неудача. Рассыпанная соль вокруг стадиона может означать очищение от плохой энергии – по крайней мере, так размышляют аргентинские медиа. При этом соль у скамейки соперника – по аналогии с солью на пороге – для наведения порчи.

Свежий пример аргентинской суеверности – отказ президента Альберто Фернандеса ехать на финал ЧМ-2022. Хотя он и объяснил, что не хочет мешать спорт и политику, местные медиа уверены, что это было именно суеверие. На ЧМ-1990 Аргентина в присутствии президента сенсационно проиграла Камеруну, а сейчас в 2022-м экс-президент Маурисио Макри вживую увидел поражение от Саудовской Аравии.

Правда, на финале Макри тоже был.