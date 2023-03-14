59 комментариев

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней
Новый формат.
Образ будущего ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, прорисовывается все четче. Журналист New York Times Тарик Панжа и инсайдеры The Athletic утверждают, что в ФИФА окончательно определили новый формат – его утвердят 16 марта на конгрессе федерации в Кигали, столице Руанды.
Что за формат?
О том, что на турнире-2026 выступят 48 команд, знаем давно. А вот более продвинутые детали об устройстве ЧМ.
• 12 групп по четыре команды. Первые две сборные из каждой четверки сразу выйдут в плей-офф, к ним присоединятся восемь лучших команд с третьих мест.
• Сыграют суммарно 104 матча – на 40 больше, чем в прежнем формате. Сроки расширят до 39 дней: турнир из 64 матчей обычно укладывался в 31-32 дня, ЧМ-2022 вообще утрамбовали в 28. Отпуск игроков после клубного сезона сделают 16-дневным – это больше, чем перед Катаром, но все же меньше привычного по прежним турнирам.
В ноябре-декабре 2022-го главной сложностью было вписать турнир в непривычный слот, теперь понадобится лишняя неделя в летнем календаре.
А были еще варианты?
ФИФА давно считала, что 32 команды – слишком мало, оставлять все как есть точно не собирались. Но рассматривали еще два формата устройства ЧМ-2026.
• 16 групп по три команды. Его считали даже более предпочтительным, но отказались из-за риска получить в третьем туре матчи команд, которых будет устраивать один и тот же результат – с тремя сборными в группе вероятность существенно выше. ФИФА думала о сериях пенальти уже на групповом этапе – чтобы снизить шансы на равенство очков и ужать простор для договорных матчей. Но риски сомнения перевесили.
• Два мини-турнира по 24 команды. Задумывали, что в каждом соберут по шесть групп с четырьмя командами, в плей-офф выходили бы по формуле Евро (первые два места из каждой группы + четыре лучших команды с третьих мест), победители мини-турниров встречались бы в главном финале. Но такого все-таки не ждем.
Как места распределят по континентам?
С общим ростом числа команд вырастет и представительство всех континентальных конфедераций.
Азия: 8 сборных (+4 к прошлой квоте).
Африка: 9 (+4).
Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: 6 (+3).
Европа: 16 (+3).
Южная Америка: 6 (+2).
Океания: 1 (+0,5, было только право сыграть стыки).
Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.
Если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022, состав турнира мог быть таким (46 команд без учета стыков):
Африка: Камерун, Марокко, Сенегал, Гана, Тунис (отобрались) + ДР Конго, Египет, Мали, Нигерия (могли отобраться при увеличенных квотах).
Азия: Австралия, Иран, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея + Ирак, ОАЭ.
Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: Канада, Коста-Рика, Мексика, США + Ямайка, Панама.
Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Испания, Швейцария, Польша, Португалия, Уэльс + Северная Македония, Швеция, Украина.
Океания: Новая Зеландия.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай + Перу, Чили.
Назвали все стадионы ЧМ-2026. Фото-прогулка по 16 аренам самого масштабного турнира в истории
Среди стадионов ЧМ-2026 – арена у подножия горы. Там просто выдающийся вид!
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ryan Pierse
Странно, что не 64 команды сразу
Но вообще им пора с КОНКАКАФ объединять отбор.
Второй аргумент вообще комментировать не буду, видимо, просмотр матчей любимых команд вызывает у тебя неприятные ощущения
Тоже свой плюс есть, просто квоты я бы перераспределил больше отдал бы европе и юж америке
а еще и интерес в группах будет дял всех команд , даже с 0 очками после двух игр.
Надо тогда как в регби: вышедшие на предыдущем ЧМ из группы команды автоматически квалифицируются на следующий ЧМ.
собственно, красноречиво говорит о том, что это будут за чемпионаты. Италия и Норвегия мимо, зато Мали, ОАЭ и Панама - добро пожаловать. Честно говоря, такой футбол нам не нужен.
А насчет проходов по пенальти это история любого ЧМ, теоретически Македония может и весь турнир отстоять на 0-0, как какая-нибудь Греция, тут вопрос уже к футбольнмм правилам, а не к формату турнира