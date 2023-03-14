59 комментариев

Новый формат.

Образ будущего ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, прорисовывается все четче. Журналист New York Times Тарик Панжа и инсайдеры The Athletic утверждают, что в ФИФА окончательно определили новый формат – его утвердят 16 марта на конгрессе федерации в Кигали, столице Руанды.

Что за формат?

О том, что на турнире-2026 выступят 48 команд, знаем давно. А вот более продвинутые детали об устройстве ЧМ.

• 12 групп по четыре команды. Первые две сборные из каждой четверки сразу выйдут в плей-офф, к ним присоединятся восемь лучших команд с третьих мест.

• Сыграют суммарно 104 матча – на 40 больше, чем в прежнем формате. Сроки расширят до 39 дней: турнир из 64 матчей обычно укладывался в 31-32 дня, ЧМ-2022 вообще утрамбовали в 28. Отпуск игроков после клубного сезона сделают 16-дневным – это больше, чем перед Катаром, но все же меньше привычного по прежним турнирам.

В ноябре-декабре 2022-го главной сложностью было вписать турнир в непривычный слот, теперь понадобится лишняя неделя в летнем календаре.

А были еще варианты?

ФИФА давно считала, что 32 команды – слишком мало, оставлять все как есть точно не собирались. Но рассматривали еще два формата устройства ЧМ-2026.

• 16 групп по три команды. Его считали даже более предпочтительным, но отказались из-за риска получить в третьем туре матчи команд, которых будет устраивать один и тот же результат – с тремя сборными в группе вероятность существенно выше. ФИФА думала о сериях пенальти уже на групповом этапе – чтобы снизить шансы на равенство очков и ужать простор для договорных матчей. Но риски сомнения перевесили.

• Два мини-турнира по 24 команды. Задумывали, что в каждом соберут по шесть групп с четырьмя командами, в плей-офф выходили бы по формуле Евро (первые два места из каждой группы + четыре лучших команды с третьих мест), победители мини-турниров встречались бы в главном финале. Но такого все-таки не ждем.

Как места распределят по континентам?

С общим ростом числа команд вырастет и представительство всех континентальных конфедераций.

Азия: 8 сборных (+4 к прошлой квоте).

Африка: 9 (+4).

Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: 6 (+3).

Европа: 16 (+3).

Южная Америка: 6 (+2).

Океания: 1 (+0,5, было только право сыграть стыки).

Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.

Если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022, состав турнира мог быть таким (46 команд без учета стыков):

Африка: Камерун, Марокко, Сенегал, Гана, Тунис (отобрались) + ДР Конго, Египет, Мали, Нигерия (могли отобраться при увеличенных квотах).

Азия: Австралия, Иран, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея + Ирак, ОАЭ.

Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: Канада, Коста-Рика, Мексика, США + Ямайка, Панама.

Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Испания, Швейцария, Польша, Португалия, Уэльс + Северная Македония, Швеция, Украина.

Океания: Новая Зеландия.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай + Перу, Чили.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ryan Pierse