59 комментариев

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Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

ЧМ-2026
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Новый формат.

Образ будущего ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, прорисовывается все четче. Журналист New York Times Тарик Панжа и инсайдеры The Athletic утверждают, что в ФИФА окончательно определили новый формат – его утвердят 16 марта на конгрессе федерации в Кигали, столице Руанды.

Что за формат?

О том, что на турнире-2026 выступят 48 команд, знаем давно. А вот более продвинутые детали об устройстве ЧМ.

• 12 групп по четыре команды. Первые две сборные из каждой четверки сразу выйдут в плей-офф, к ним присоединятся восемь лучших команд с третьих мест.

• Сыграют суммарно 104 матча – на 40 больше, чем в прежнем формате. Сроки расширят до 39 дней: турнир из 64 матчей обычно укладывался в 31-32 дня, ЧМ-2022 вообще утрамбовали в 28. Отпуск игроков после клубного сезона сделают 16-дневным – это больше, чем перед Катаром, но все же меньше привычного по прежним турнирам.

В ноябре-декабре 2022-го главной сложностью было вписать турнир в непривычный слот, теперь понадобится лишняя неделя в летнем календаре.

А были еще варианты?

ФИФА давно считала, что 32 команды – слишком мало, оставлять все как есть точно не собирались. Но рассматривали еще два формата устройства ЧМ-2026.  

• 16 групп по три команды. Его считали даже более предпочтительным, но отказались из-за риска получить в третьем туре матчи команд, которых будет устраивать один и тот же результат – с тремя сборными в группе вероятность существенно выше. ФИФА думала о сериях пенальти уже на групповом этапе – чтобы снизить шансы на равенство очков и ужать простор для договорных матчей. Но риски сомнения перевесили. 

• Два мини-турнира по 24 команды. Задумывали, что в каждом соберут по шесть групп с четырьмя командами, в плей-офф выходили бы по формуле Евро (первые два места из каждой группы + четыре лучших команды с третьих мест), победители мини-турниров встречались бы в главном финале. Но такого все-таки не ждем.

Как места распределят по континентам?

С общим ростом числа команд вырастет и представительство всех континентальных конфедераций. 

Азия: 8 сборных (+4 к прошлой квоте).

Африка: 9 (+4).

Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: 6 (+3).

Европа: 16 (+3).

Южная Америка: 6 (+2).

Океания: 1 (+0,5, было только право сыграть стыки).

Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.

Если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022, состав турнира мог быть таким (46 команд без учета стыков):

Африка: Камерун, Марокко, Сенегал, Гана, Тунис (отобрались) + ДР Конго, Египет, Мали, Нигерия (могли отобраться при увеличенных квотах).

Азия: Австралия, Иран, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея + Ирак, ОАЭ.

Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: Канада, Коста-Рика, Мексика, США + Ямайка, Панама.

Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Испания, Швейцария, Польша, Португалия, Уэльс + Северная Македония, Швеция, Украина.

Океания: Новая Зеландия.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай + Перу, Чили.

Назвали все стадионы ЧМ-2026. Фото-прогулка по 16 аренам самого масштабного турнира в истории

Среди стадионов ЧМ-2026 – арена у подножия горы. Там просто выдающийся вид!

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ryan Pierse

59 комментариев

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Vitalijus Bilevicius
Ответ Nottingham Forecast
На ЧМ2018 были Португалия-Испания, Англия-Бельгия и Аргентина-Хорватия. Это всё с группы. Слушай, ты туповат что-то для разговора. Да ещё и ботами себе плюсы и мне минусы ставишь. Настолько убого, что даже мой коммент с вопросом "Подводные камни?" минуснул. Так что давай заканчивать беседу. Я здесь только с людьми общаюсь, с остальными формами жизни стараюсь не пересекаться, сорян.
по чесноку, то Англия-Бельгия это не игра была, а г***о. вывеска только что топовая
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igorrado@yandex.ru
Ну, и кал
Странно, что не 64 команды сразу
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Мерседес-Бендзь
У наших хорошие шансы выйти из группы.
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Vitalijus Bilevicius
Ответ DanielCarvalho
Даже на ЧМ 2022 были откровенные пассажиры в лице Катара например. Плевать, что они были хозяева турнира, на ЧМ 2026 таких слабых команд будет минимум 8-10. Хочется смотреть на сильнейших игроков а не на непонятных африканских ноунеймов. Футбол катится в бездну безвозвратно.
весь прикол в том, что эти так называемые африканские ноунеймы попадут на ЧМ вовсе не за счет сильнейших игроков. Сильнейшие игроки как были на ЧМ так и останутся. Вопрос единственный: что тебе мешает на них смотреть и дальше?
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Nottingham Forecast
Ответ Acuity Gaming
У тебя паранойя. Но не буду мешать тебе ретироваться, удачи
Ты от накрутки не отвлекайся, биомусор ничтожный. На подсобной ветке в материалах, где никто почти не сидит, твои говновросы сразу с двумя плюсиками выпрыгивают. Думаешь, ты тут первый такой убогий?) Полсайта такой грязи. Видимо, это единственное, что составляет смысл твоей никчёмной жизни. Плюсики на сайтике от самого себя)
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-1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ 113k
Так одни должны еще пройти отбор, что не получится)))
это во первых, а во вторых, они по рейтингу не попадут в одну группу. так что все это обыкновенный вой на болотах без всяких объективных контраргументов
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Overkiller
Ответ Topper_Harley_SPB
следующий этап - отборочные матчи отменяются, все команды мира сразу принимают участие в чемпионате мира, чтобы никому не было обидно. Победители групп выходят в "финал 48", где их опять делят на группы и т.д. ))
Главное забыли - место в медальной тройке одной из африканских команд гарантировано заранее )
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idemidov
Ответ Madcomposer
Не понимаю смысла тогда отбора в той же ЮА. По-хорошему, тогда надо реформировать отбор, иначе какой смысл в этом-полутоварищеском турнире, где из 10 команд пройдут 6? Надо тогда как в регби: вышедшие на предыдущем ЧМ из группы команды автоматически квалифицируются на следующий ЧМ.
В КОНМЕБОЛ есть ещё как минимум солидные Колумбия и Парагвай.
Но вообще им пора с КОНКАКАФ объединять отбор.
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Acuity Gaming
Ответ арт П
Падение уровня футбола,потребуется еще больше времени на просмотр матчей 3 любимвх команд и тд.
Уровень никуда не денется, Катары как играли плохо, так и будут играть плохо, просто это будет происходить в отдельной области (в 2026 в США, Канаде и Мексике) и с соперниками с разных континентов.
Второй аргумент вообще комментировать не буду, видимо, просмотр матчей любимых команд вызывает у тебя неприятные ощущения
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Макс Эрдниев
Ответ Андрей Арсентьев
Да, если в формате с 32 командами откровенно слабыми было 5-8 сборных, то в формате с 48 почти половина участников будут низкого уровня.
Зато как бывает обидно когда каждый чм пропускает несколько топовых и несколько симпатичных сборных
Тоже свой плюс есть, просто квоты я бы перераспределил больше отдал бы европе и юж америке
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арт П
Ответ Acuity Gaming
Тебе это не будет стоить ничего
Падение уровня футбола,потребуется еще больше времени на просмотр матчей 3 любимвх команд и тд.
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upuckuH
Америкосы четко под себя расширили ЧМ, заработают бабла на 40 играх больше чем предыдущие ) и на 11 днях туристов !)
а еще и интерес в группах будет дял всех команд , даже с 0 очками после двух игр.
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Acuity Gaming
Ответ арт П
Согласен,но стоит ли оно того?
Тебе это не будет стоить ничего
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Acuity Gaming
Ответ Nottingham Forecast
На ЧМ2018 были Португалия-Испания, Англия-Бельгия и Аргентина-Хорватия. Это всё с группы. Слушай, ты туповат что-то для разговора. Да ещё и ботами себе плюсы и мне минусы ставишь. Настолько убого, что даже мой коммент с вопросом "Подводные камни?" минуснул. Так что давай заканчивать беседу. Я здесь только с людьми общаюсь, с остальными формами жизни стараюсь не пересекаться, сорян.
У тебя паранойя. Но не буду мешать тебе ретироваться, удачи
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Бобынин
Ну посмотрим что получится.
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арт П
Ответ Acuity Gaming
Простому любителю футбола и 32 команды слишком много, я бы, например, вообще смотрел чемпионат мира с 16 командами. А для любителей футбола из того самого Катара и подобных "маленьких футбольных стран" расширение только в плюс
Согласен,но стоит ли оно того?
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Madcomposer
Не понимаю смысла тогда отбора в той же ЮА. По-хорошему, тогда надо реформировать отбор, иначе какой смысл в этом-полутоварищеском турнире, где из 10 команд пройдут 6?
Надо тогда как в регби: вышедшие на предыдущем ЧМ из группы команды автоматически квалифицируются на следующий ЧМ.
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Phoebe
Ответ Drimfox
Зато как весело будет бить рекорды по голам на ЧМ, обесценивая их...
Рост футбола и интереса к нему важнее, чем рекорды. Можно бесконечно жить прошлым, но важнее сегодня и сейчас + будущее. Рекорды никуда не денутся. Легендарных будут помнить и с 48 командами.
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borasco
С одной стороны логично, уменьшать время на подготовку к турниру за счет увеличения количества сборных. Зачем гонять товарняки, когда можно эти матчи под сосусом ЧМ продавать. Но с другой стороны, проходных матчей будет больше, обесценятся достижения по забитым голам, многие начнут ЧМ смотреть только с плейофф. В целом, мне нравиться подобный формат, так как дает шанс попасть на ЧМ средним командам, которым часто не хватало самой малости для попадания на турнир
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Nottingham Forecast
Ответ Acuity Gaming
Топовые матчи группового этапа? Да их и в 2022 году не было (кроме Германии - Испании). Единственное, что изменится, так это то, что условная Германия не поедет домой как на этом чемпионате, а пройдет в плей-офф, что нейтральному зрителю гораздо интересней, чем их вылет. Авось соберутся на плей-офф и покажут футбол по своему статусу. А насчет проходов по пенальти это история любого ЧМ, теоретически Македония может и весь турнир отстоять на 0-0, как какая-нибудь Греция, тут вопрос уже к футбольнмм правилам, а не к формату турнира
На ЧМ2018 были Португалия-Испания, Англия-Бельгия и Аргентина-Хорватия. Это всё с группы. Слушай, ты туповат что-то для разговора. Да ещё и ботами себе плюсы и мне минусы ставишь. Настолько убого, что даже мой коммент с вопросом "Подводные камни?" минуснул. Так что давай заканчивать беседу. Я здесь только с людьми общаюсь, с остальными формами жизни стараюсь не пересекаться, сорян.
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uchiyamada
>>Если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022, состав турнира мог быть таким (46 команд без учета стыков)

собственно, красноречиво говорит о том, что это будут за чемпионаты. Италия и Норвегия мимо, зато Мали, ОАЭ и Панама - добро пожаловать. Честно говоря, такой футбол нам не нужен.
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Phoebe
Ответ 113k
Так одни должны еще пройти отбор, что не получится)))
Как знать. У не топовых сборных в стыках может случиться, что угодно)
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filippa
только 1 вопрос нахрена?
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Gestor_36
когда нибудь будут играть круглосуточно все 211 федераций- участники фифа в круговой турнир, нормальная заруба будет ))
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Acuity Gaming
Ответ Nottingham Forecast
Так раньше было всё это же + топовые матчи группового этапа, которых теперь точно не будет. В плей-офф таких игр тоже станет меньше, т.к. чисто математически увеличивается вероятность, что какая-нибудь Северная Македония встанет всей командой живым щитом у ворот против гранда и прочухается в следущий раунд по пенальти, чтоб там 1:8 отлететь.
Топовые матчи группового этапа? Да их и в 2022 году не было (кроме Германии - Испании). Единственное, что изменится, так это то, что условная Германия не поедет домой как на этом чемпионате, а пройдет в плей-офф, что нейтральному зрителю гораздо интересней, чем их вылет. Авось соберутся на плей-офф и покажут футбол по своему статусу.
А насчет проходов по пенальти это история любого ЧМ, теоретически Македония может и весь турнир отстоять на 0-0, как какая-нибудь Греция, тут вопрос уже к футбольнмм правилам, а не к формату турнира
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