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Пенальти в ворота «МЮ» – справедливо или сурово?

Барселона Барселона
Клеман Тюрпен
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Алекс Бальде Алекс Бальде
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
судьи судьи
Футбол Футбол

Момент Бруну и Алекса Бальде.

В самом звездном матче четверга «Барселона» быстро повела на «Олд Траффорд» – на 18-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти. 

Пенальти заработал Алекс Бальде – защитника «Барсы» в штрафной за руку прихватил Бруну Фернандеш, после чего Бальде упал. Судья Клеман Тюрпен без раздумий указал на точку.

Игроки «Ман Юнайтед» были категорически уверены, что контакт не тянул на пенальти. В этом их поддержали болельщики.

Вот видео момента – на ваш взгляд, судья поступил верно или эпизод закончился слишком сурово для «Юнайтед»?

Пенальти не совсем уверенно, но все же реализовал Левандовски. Для поляка это 25-й гол в 30 матчах за «Барселону» и 12-й сезон подряд с 25+ голами. 

Манчестер Юнайтед Англия – Барселона Испания 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18, пенальти Левандовски, 1:1 – 47 Фред.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Антони, 46), Рэшфорд, Санчо.
Барселонатер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто, Левандовски, Рафинья.
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (60), Кессиэ (60).

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson

Был ли пенальти?
270 голосов
Да
50%
Барселона
Нет
50%
Манчестер Юнайтед

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ten Hag
Не очевидный пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Не могу в очередной раз не восхитится актерским мастерством игрока Барселоны. Им бы любительский театр организовать и драмы ставить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фархад Султанбаев
Ответ Манул Манулов
Как всегда, купленый барсой судья)))
Барселона реалный футбол когда играет все жизнь судия его сторону как 12 игрок
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Как всегда, купленый барсой судья)))
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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