Пенальти в ворота «МЮ» – справедливо или сурово?
Момент Бруну и Алекса Бальде.
В самом звездном матче четверга «Барселона» быстро повела на «Олд Траффорд» – на 18-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Пенальти заработал Алекс Бальде – защитника «Барсы» в штрафной за руку прихватил Бруну Фернандеш, после чего Бальде упал. Судья Клеман Тюрпен без раздумий указал на точку.
Игроки «Ман Юнайтед» были категорически уверены, что контакт не тянул на пенальти. В этом их поддержали болельщики.
Вот видео момента – на ваш взгляд, судья поступил верно или эпизод закончился слишком сурово для «Юнайтед»?
Пенальти не совсем уверенно, но все же реализовал Левандовски. Для поляка это 25-й гол в 30 матчах за «Барселону» и 12-й сезон подряд с 25+ голами.
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 18, пенальти Левандовски, 1:1 – 47 Фред.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Антони, 46), Рэшфорд, Санчо.
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто, Левандовски, Рафинья.
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (60), Кессиэ (60).
Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson
Был ли пенальти?
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