Момент Бруну и Алекса Бальде.

В самом звездном матче четверга «Барселона» быстро повела на «Олд Траффорд» – на 18-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Пенальти заработал Алекс Бальде – защитника «Барсы» в штрафной за руку прихватил Бруну Фернандеш, после чего Бальде упал. Судья Клеман Тюрпен без раздумий указал на точку.

Игроки «Ман Юнайтед» были категорически уверены, что контакт не тянул на пенальти. В этом их поддержали болельщики.

Вот видео момента – на ваш взгляд, судья поступил верно или эпизод закончился слишком сурово для «Юнайтед»?

Пенальти не совсем уверенно, но все же реализовал Левандовски. Для поляка это 25-й гол в 30 матчах за «Барселону» и 12-й сезон подряд с 25+ голами.

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson