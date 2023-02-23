Ассист дня: пяточка Гюндогана. Здесь интеллект, изящество и ловкость
Просто подарок Марезу.
До 27-й минуты «РБ Лейпциг» и «Сити» не удивляли: хозяева встречали низким блоком и полагались на контратаки, а гости владели мячом и искали момент в позиционных. Правда, ничего реально опасного не получалось.
А дальше все изменила ошибка. И неординарная красота.
«Лейпциг» пытался начать атаку, но она постоянно захлебывалась, и мяч возвращался назад. Шлагер получил его от кипера в опорной зоне и сделал поперечный пас партнеру, но криво – Грилиш подобрал и рванул к воротам Бласвиха.
Увидел забегание Мареза и выложил ему на ход. Правда, в той же зоне уже открылся Гюндоган. Он находился спиной к воротам, сзади опекал защитник.
Казалось, даже немного тупиковая ситуация, но Илкай элегантно выкрутился. Поняв, что находящийся лицом к воротам Марез может выскочить один на один, Гюндоган изловчился и протолкнул мяч дальше пяткой. Рияд действительно оказался прямо перед кипером.
Дальше – просто: четкий удар в угол. 1:0.
Идеальное решение. Правда же?
Только сохранить победу «Сити» не удалось. Во втором тайме «РБ Лейпциг» отыгрался благодаря голу Йошки Гвардиола.
Все решится в Манчестере.
Хроника матча в нашем онлайне
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
- Предупреждение:
- Хенрихс (90).
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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