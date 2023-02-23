Просто подарок Марезу.

До 27-й минуты «РБ Лейпциг» и «Сити» не удивляли: хозяева встречали низким блоком и полагались на контратаки, а гости владели мячом и искали момент в позиционных. Правда, ничего реально опасного не получалось.

А дальше все изменила ошибка. И неординарная красота.

«Лейпциг» пытался начать атаку, но она постоянно захлебывалась, и мяч возвращался назад. Шлагер получил его от кипера в опорной зоне и сделал поперечный пас партнеру, но криво – Грилиш подобрал и рванул к воротам Бласвиха.

Увидел забегание Мареза и выложил ему на ход. Правда, в той же зоне уже открылся Гюндоган. Он находился спиной к воротам, сзади опекал защитник.

Казалось, даже немного тупиковая ситуация, но Илкай элегантно выкрутился. Поняв, что находящийся лицом к воротам Марез может выскочить один на один, Гюндоган изловчился и протолкнул мяч дальше пяткой. Рияд действительно оказался прямо перед кипером.

Дальше – просто: четкий удар в угол. 1:0.

Идеальное решение. Правда же?

Только сохранить победу «Сити» не удалось. Во втором тайме «РБ Лейпциг» отыгрался благодаря голу Йошки Гвардиола.

Все решится в Манчестере.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse