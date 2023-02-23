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Ассист дня: пяточка Гюндогана. Здесь интеллект, изящество и ловкость

Манчестер Сити Манчестер Сити
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Рияд Марез Рияд Марез
Джек Грилиш Джек Грилиш
Футбол Футбол

Просто подарок Марезу.

До 27-й минуты «РБ Лейпциг» и «Сити» не удивляли: хозяева встречали низким блоком и полагались на контратаки, а гости владели мячом и искали момент в позиционных. Правда, ничего реально опасного не получалось.

А дальше все изменила ошибка. И неординарная красота.

«Лейпциг» пытался начать атаку, но она постоянно захлебывалась, и мяч возвращался назад. Шлагер получил его от кипера в опорной зоне и сделал поперечный пас партнеру, но криво – Грилиш подобрал и рванул к воротам Бласвиха.

Увидел забегание Мареза и выложил ему на ход. Правда, в той же зоне уже открылся Гюндоган. Он находился спиной к воротам, сзади опекал защитник.

Казалось, даже немного тупиковая ситуация, но Илкай элегантно выкрутился. Поняв, что находящийся лицом к воротам Марез может выскочить один на один, Гюндоган изловчился и протолкнул мяч дальше пяткой. Рияд действительно оказался прямо перед кипером. 

Дальше – просто: четкий удар в угол. 1:0.

Идеальное решение. Правда же?

Только сохранить победу «Сити» не удалось. Во втором тайме «РБ Лейпциг» отыгрался благодаря голу Йошки Гвардиола. 

Все решится в Манчестере. 

Хроника матча в нашем онлайне

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Марез, 1:1 – 70 Гвардиол.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
Предупреждение:
Хенрихс (90).

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

5 комментариев

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badaboom
сразу видно авторов, заставших "веселые картинки")
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igls54
В итоге Гвардиол умыл Гвардиолу.
+1
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Trash Talking
Реально ожидал увидеть какую-то красоту вроде первого гола Ливерпуля вчера, а получилось какое-то случайное касание в толкучке, где толком ничего не видно.
0
-4
-4
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Adore
пяточка Гюндогана, дуга Роналду. Старый добрый, ламповый спортс ))
+1
-4
-3
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Hunt13
высосали из .....!ну какая там пяточка. так получилось. Гюндоган пытается, его толкают, мяч у обоих прокатывается между ног. чудо пас
+1
-3
-2
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