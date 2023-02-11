У Головина гол «ПСЖ»! «Монако» разбил прижатый травмами и вирусом «Париж»

«Монако» обыграл «ПСЖ» в главном матче французского тура – 3:1.

Большие проблемы «Парижа» проговорим чуть ниже, а на старте давайте порадуемся за Александра Головина – россиянин открыл счет, забив в чемпионате уже 5-й гол.

Вот детали голевой комбинации.

Юссуф Фофана красиво перебросил юного защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу на фланге и протолкнул мяч в штрафную.

Виссам Бен-Йеддер откликнулся, но пробить не получилось.

В итоге мяч достался Головину, и он не упустил шанс.

За сезон у Головина – пас и гол в матчах с «ПСЖ»

Еще в первом тайме Бен-Йеддер сделал дубль, но нам хочется лишний раз отметить Головина. Тем более он действительно хорош – вот целая пачка доказательств.

• Александр отметился результативными действиями в двух матчах с «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 – в августе он отдал голевую передачу. Всего у Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «Парижем». Больше он забивал тольку «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).

• У российского полузащитника 2 гола и 3 ассиста после паузы на ЧМ-2022. Если брать весь сезон Лиги 1, то Александр оформил 5+6 в 21 матче.

Это уже заход на самый результативный сезон в «Монако». Пока что лучшим для Головина по цифрам был сезон-2020/21 с 5 голами и 9 ассистами. Все остальные сезоны не переваливали за 7 результативных действий.

• Прямо сейчас Головин с 5 голами – четвертый бомбардир «Монако» во всех турнирах. Больше только у тройки профильных нападающих. Плюс Александр – второй ассистент с 7 голевыми передачами, впереди лишь Кайо Энрике (8).

«ПСЖ» страдает от травм: не было Месси, Рамоса и Мбаппе. Еще в команде и правда вирус

Оправдание «Парижа» – команду Кристофа Гальтье накрыла жуткая эпидемия травм.

«ПСЖ» не досчитался многих звезд: из-за травм не было Месси, Мбаппе и Верратти. Плюс парижане пострадали из-за кишечного вируса: некоторые футболисты жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость.

В результате на поле было несколько неопытных игроков: в защите сыграли Эль-Шадая Битшиа (17-летний парень из академии) и Тимоте Пембеле (20 лет, вернулся из аренды в «Бордо»). В центре поля появился 16-летний Уоррен Заир-Эмери – еще один воспитанник клуба, на его счету единственный гол парижан. А Мбаппе заменил 20-летний Юго Экитик – хоть и заметен в этом сезоне (7 игр в старте), но все равно только осваивается.

Перед матчем Гальтье подтвердил, что вирус циркулирует по команде, очередного игрока вырвало за 20 минут до общения тренера с журналистами.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard