У Головина гол «ПСЖ»! «Монако» разбил прижатый травмами и вирусом «Париж»
«Монако» обыграл «ПСЖ» в главном матче французского тура – 3:1.
Большие проблемы «Парижа» проговорим чуть ниже, а на старте давайте порадуемся за Александра Головина – россиянин открыл счет, забив в чемпионате уже 5-й гол.
Вот детали голевой комбинации.
Юссуф Фофана красиво перебросил юного защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу на фланге и протолкнул мяч в штрафную.
Виссам Бен-Йеддер откликнулся, но пробить не получилось.
В итоге мяч достался Головину, и он не упустил шанс.
За сезон у Головина – пас и гол в матчах с «ПСЖ»
Еще в первом тайме Бен-Йеддер сделал дубль, но нам хочется лишний раз отметить Головина. Тем более он действительно хорош – вот целая пачка доказательств.
• Александр отметился результативными действиями в двух матчах с «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 – в августе он отдал голевую передачу. Всего у Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «Парижем». Больше он забивал тольку «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).
• У российского полузащитника 2 гола и 3 ассиста после паузы на ЧМ-2022. Если брать весь сезон Лиги 1, то Александр оформил 5+6 в 21 матче.
Это уже заход на самый результативный сезон в «Монако». Пока что лучшим для Головина по цифрам был сезон-2020/21 с 5 голами и 9 ассистами. Все остальные сезоны не переваливали за 7 результативных действий.
• Прямо сейчас Головин с 5 голами – четвертый бомбардир «Монако» во всех турнирах. Больше только у тройки профильных нападающих. Плюс Александр – второй ассистент с 7 голевыми передачами, впереди лишь Кайо Энрике (8).
«ПСЖ» страдает от травм: не было Месси, Рамоса и Мбаппе. Еще в команде и правда вирус
Оправдание «Парижа» – команду Кристофа Гальтье накрыла жуткая эпидемия травм.
«ПСЖ» не досчитался многих звезд: из-за травм не было Месси, Мбаппе и Верратти. Плюс парижане пострадали из-за кишечного вируса: некоторые футболисты жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость.
В результате на поле было несколько неопытных игроков: в защите сыграли Эль-Шадая Битшиа (17-летний парень из академии) и Тимоте Пембеле (20 лет, вернулся из аренды в «Бордо»). В центре поля появился 16-летний Уоррен Заир-Эмери – еще один воспитанник клуба, на его счету единственный гол парижан. А Мбаппе заменил 20-летний Юго Экитик – хоть и заметен в этом сезоне (7 игр в старте), но все равно только осваивается.
Перед матчем Гальтье подтвердил, что вирус циркулирует по команде, очередного игрока вырвало за 20 минут до общения тренера с журналистами.
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.00, «Луи II»
- Голы:
- 1:0 – 4 Головин, 2:0 – 18 Бен-Йеддер, 2:1 – 39 Заир-Эмери, 3:1 – 45 Бен-Йеддер.
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Монако –
Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 80), Камара (Матазо, 90), Фофана, Бен-Сегир (Минамино, 72), Бен-Йеддер (Эмболо, 72), Диатта.
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ПСЖ –
Доннарумма, Пембеле (Хакими, 66), Данилу Перейра (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46), Бернат, Солер, Витинья (Кимпембе, 80), Заир-Эмери, Неймар, Экитик (Хусни, 80).
- Предупреждение:
- Хакими (71).
Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция. Возможно, не сыграет Мбаппе, хотя «Бавария не верит
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Англия - а нужен ли он кому-то в топ 7(считаем еще Ньюкасл)? Не, перспектива неплохая, но играть реже будет, если кто-то возьмет. Остальные английские клубы лишь деньгами заманить могут. В Италии его трансфер просто не потянут финансово. А если потянут, то лучший вариант Наполи и конкурировать с Зелинским, Ангисса и Лаботкой. Не прям топ конкуренты, но будет непросто. У Интера своих проблем полно(того же Шкририара продлить не смогли), им форварда надо будет покупать. В Милане и Юве бардак и проблемы, пусть и разные. Рома, Лацио и Аталанта как по мне слабее Дортмунда. Вот где в Италии для него варианты? Нету их по сути.