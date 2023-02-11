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У Головина гол «ПСЖ»! «Монако» разбил прижатый травмами и вирусом «Париж»

Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
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Александр Головин Александр Головин
Футбол Футбол

«Монако» обыграл «ПСЖ» в главном матче французского тура – 3:1. 

Большие проблемы «Парижа» проговорим чуть ниже, а на старте давайте порадуемся за Александра Головина – россиянин открыл счет, забив в чемпионате уже 5-й гол. 

Вот детали голевой комбинации.

Юссуф Фофана красиво перебросил юного защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу на фланге и протолкнул мяч в штрафную.

Виссам Бен-Йеддер откликнулся, но пробить не получилось.

В итоге мяч достался Головину, и он не упустил шанс.

За сезон у Головина – пас и гол в матчах с «ПСЖ»

Еще в первом тайме Бен-Йеддер сделал дубль, но нам хочется лишний раз отметить Головина. Тем более он действительно хорош – вот целая пачка доказательств.

• Александр отметился результативными действиями в двух матчах с «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 – в августе он отдал голевую передачу. Всего у Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «Парижем». Больше он забивал тольку «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).

• У российского полузащитника 2 гола и 3 ассиста после паузы на ЧМ-2022. Если брать весь сезон Лиги 1, то Александр оформил 5+6 в 21 матче.

Это уже заход на самый результативный сезон в «Монако». Пока что лучшим для Головина по цифрам был сезон-2020/21 с 5 голами и 9 ассистами. Все остальные сезоны не переваливали за 7 результативных действий.

• Прямо сейчас Головин с 5 голами – четвертый бомбардир «Монако» во всех турнирах. Больше только у тройки профильных нападающих. Плюс Александр – второй ассистент с 7 голевыми передачами, впереди лишь Кайо Энрике (8).

 

«ПСЖ» страдает от травм: не было Месси, Рамоса и Мбаппе. Еще в команде и правда вирус

Оправдание «Парижа» – команду Кристофа Гальтье накрыла жуткая эпидемия травм.

«ПСЖ» не досчитался многих звезд: из-за травм не было Месси, Мбаппе и Верратти. Плюс парижане пострадали из-за кишечного вируса: некоторые футболисты жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость.

В результате на поле было несколько неопытных игроков: в защите сыграли Эль-Шадая Битшиа (17-летний парень из академии) и Тимоте Пембеле (20 лет, вернулся из аренды в «Бордо»). В центре поля появился 16-летний Уоррен Заир-Эмери – еще один воспитанник клуба, на его счету единственный гол парижан. А Мбаппе заменил 20-летний Юго Экитик – хоть и заметен в этом сезоне (7 игр в старте), но все равно только осваивается. 

Перед матчем Гальтье подтвердил, что вирус циркулирует по команде, очередного игрока вырвало за 20 минут до общения тренера с журналистами.

Монако – ПСЖ 3:1 (3:1, 0:0)
Дата проведения
11 февраля, 19.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Головин, 2:0 – 18 Бен-Йеддер, 2:1 – 39 Заир-Эмери, 3:1 – 45 Бен-Йеддер.
МонакоНюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 80), Камара (Матазо, 90), Фофана, Бен-Сегир (Минамино, 72), Бен-Йеддер (Эмболо, 72), Диатта.
ПСЖДоннарумма, Пембеле (Хакими, 66), Данилу Перейра (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46), Бернат, Солер, Витинья (Кимпембе, 80), Заир-Эмери, Неймар, Экитик (Хусни, 80).
Предупреждение:
Хакими (71).

Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция. Возможно, не сыграет Мбаппе, хотя «Бавария не верит

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

17 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ ProLL
Ну он говорил, что в Италию не хочет, чемпионат ему не нравится. Правда, это было еще до перехода в Монако. А в Дортмунд очень сомнительно, что он перейдёт - во-первых, это действительно шило на мыло, в футбольном плане этот переход ничего не даст, клубы примерно одного уровня, да, в Дортмунде шикарные болельщики, но на игру его это врядле серьезно повлияет. Во-вторых, Монако только в прошлом сезоне понял, какой тренировочный процесс подходит Головину, тренер высказывался перед сезоном, что они разобрались, почему у Головина было столько травм, поменяли подход к тренировкам и результат мы видим в этом сезоне - Головин снова, как и было в ЦСКА, может играть по 90 минут, иногда и по 2 раза в неделю и один из лучших по пробегу, просто шикарно отрабатывает в обороне. И сейчас рисковать тем, что опять ему не подойдёт тренировочный процесс в новом клубе и пойдут травмы, Саша врядле будет ради Дортмунда. В третьих, банально Монако захочет продать Головина дороже, чем купил, там ценник будет в районе полтинника и крайне сомнительно, что Дортмунд столько даст.
Ну насколько известно у Александра контракт заканчивается в 2024 году. То есть за 20-30 они его отдадут, если Головин сам запросит трансфер. По этому они либо его продлят, либо он все же уйдет этим летом. 50 за него никто не предложит, а терять его свободным агентом будет плохо для Монако. Лучше отпустить и выйти в 0 или с небольшой потерей.
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Dan Kennedy
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
Все же у Боруссия > Монако. Что та, что другая команда возможности к титулам имеют одинаковые(кубок зацепить можно), но первые стабильно в ЛЧ, фанатов у Боруссии явно больше, атмосфера на домашнем стадионе круче. Выбирая между этими клубами, то Дортмунд предпочтительнее.

Англия - а нужен ли он кому-то в топ 7(считаем еще Ньюкасл)? Не, перспектива неплохая, но играть реже будет, если кто-то возьмет. Остальные английские клубы лишь деньгами заманить могут. В Италии его трансфер просто не потянут финансово. А если потянут, то лучший вариант Наполи и конкурировать с Зелинским, Ангисса и Лаботкой. Не прям топ конкуренты, но будет непросто. У Интера своих проблем полно(того же Шкририара продлить не смогли), им форварда надо будет покупать. В Милане и Юве бардак и проблемы, пусть и разные. Рома, Лацио и Аталанта как по мне слабее Дортмунда. Вот где в Италии для него варианты? Нету их по сути.
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KingOfTheDivan
Ответ Никита Самарин
ПСЖ конечно попал в затруднительное положение, они и близко не демонстрируют тот футбол, который у них был в начале сезона, а тем временем на следующей неделе игра с Баварией.
Там состав смешной вышел совсем
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KingOfTheDivan
Ответ Андрей Жуков
Ну вроде прошлый раз писали про динамичные, качественные скриншоты гола и вот опять.
Ну тут ещё и гол, что на скриншотах не понять, но на ютубе все есть, если хочется посмотреть
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ProLL
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
Ну он говорил, что в Италию не хочет, чемпионат ему не нравится. Правда, это было еще до перехода в Монако. А в Дортмунд очень сомнительно, что он перейдёт - во-первых, это действительно шило на мыло, в футбольном плане этот переход ничего не даст, клубы примерно одного уровня, да, в Дортмунде шикарные болельщики, но на игру его это врядле серьезно повлияет. Во-вторых, Монако только в прошлом сезоне понял, какой тренировочный процесс подходит Головину, тренер высказывался перед сезоном, что они разобрались, почему у Головина было столько травм, поменяли подход к тренировкам и результат мы видим в этом сезоне - Головин снова, как и было в ЦСКА, может играть по 90 минут, иногда и по 2 раза в неделю и один из лучших по пробегу, просто шикарно отрабатывает в обороне. И сейчас рисковать тем, что опять ему не подойдёт тренировочный процесс в новом клубе и пойдут травмы, Саша врядле будет ради Дортмунда. В третьих, банально Монако захочет продать Головина дороже, чем купил, там ценник будет в районе полтинника и крайне сомнительно, что Дортмунд столько даст.
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Посторонним В
Так сложно научить футболистов и сотрудников регулярно мыть руки и устроить уборку с хлоркой во всех клубных помещениях?
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kotopandych
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
А зачем он клубам которые борются за трофеи? Монако вполне его уровень, дергаться смысла нет.
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-2
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Dzh SG
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
в апл не надо там из росс пашпорта мозги ему будут делать
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Алексей Александрович
Нужно уходить в БД, в топ клуб не позовут БД это вышка,могут конечно в середняк АПЛ но там тяжело будет после французского чемпионата,так что только Боруссия это хоть и маленький шаг но все-же вперед
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Junkey
Ответ tfs
Очень хочется на посмотреть на Головина в Боруссии Д!
Хочется увидеть скриншоты голов Головина за Боруссию
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Shuller18
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
А стоит ли в принципе менять Монако? Крутой город, солидный контракт, Саня уже полностью адаптировался, на хорошем счету, стабильно играет, мб не стоит за журавлем гнаться? Для российского футболиста Монако это уже круто
+1
-1
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ Levis501
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
Ну ты сравнил Монако который постоянно не может в группу ЛЧ выйти и Боруссию которая в последние годы Топ-2 в Германии и как правило в 1/8 ЛЧ стабильно играет и проходит дальше
+2
-1
+1
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Никита Самарин
ПСЖ конечно попал в затруднительное положение, они и близко не демонстрируют тот футбол, который у них был в начале сезона, а тем временем на следующей неделе игра с Баварией.
0
0
0
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Роман
Получше любого игрока ПСЖ смотрелся.
0
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Андрей Жуков
Ну вроде прошлый раз писали про динамичные, качественные скриншоты гола и вот опять.
+7
0
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Levis501
Ответ tfs
Очень хочется на посмотреть на Головина в Боруссии Д!
Как будто шило на мыло. Понятно Боруссия хороша. Но все же головину 26 и следующий контракт это должен быть пиковый, лучшая часть карьеры. Хочется увидеть его в клубе который борется за трофеи. В Италию например ему бы поехать или в апл, кому там нужны игроки его позиции. Явно он на карандаше много у кого, играет стабильно, один из лучших, только что травмы бывают частенько, но все же играет больше чем лечится.
+17
-3
+14
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tfs
Очень хочется на посмотреть на Головина в Боруссии Д!
+19
-2
+17
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