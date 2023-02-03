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С форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли подозрения в изнасиловании и угрозе убийством его девушке Хэрриет Робсон, выдвинутые год назад.

В четверг полиция Большого Манчестера сообщила, что больше Гринвуд ни в чем таком не обвиняется.

«Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022-го, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию», – сообщила полиция.

Важно понимать: дело перестали рассматривать не потому, что Гринвуда признали невиновным, никаких указаний на это нет . Судя по всему, стороны достигли досудебного соглашения.

• В полиции Большого Манчестера рассказали, что дело остановили, поскольку ключевые свидетели отозвали свои показания, а также появились новые материалы. Какие – не уточняется. Королевская прокуратура оценила ситуацию и остановила процесс.

• Отец девушки Алан Робсон с самого начала был против эскалации конфликта. Например, когда Хэрриет выложила в соцсети фото побоев, он заявил: «Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, она это сделала, но было уже поздно. Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть».

• Представители Гринвуда пока ситуацию не комментировали. А вот в «МЮ» заявили: клуб проведет внутреннее расследование. И до тех пор, пока оно не завершится, футболист к тренировкам не вернется . Это важное уточнение, до которого обязательно стоило дочитать в ключевой новости о Гринвуде. С точки зрения самого Мэйсона, естественно, отзыв обвинений – важнейшее событие, но для «Юнайтед» это, судя по всему, мало что меняет.

Клубу важна не формальная, а фактическая сторона: даже если официального расследования и наказания нет, «МЮ» намерен прояснить ситуацию внутри – нетрудно предположить, что если преступление действительно было, просто Гринвуд сумел договориться с жертвой, клуб все равно не пойдет навстречу игроку.

У Гринвуда контракт с «МЮ» до 2025 года – вероятно, Эрику тен Хагу как игрок он бы пригодился. Однако в таком щепетильном вопросе, влияющем на репутацию клубного бренда, первоначально решение по результатам внутреннего расследования будет принимать руководство.

Что была за история? Напоминаем главное

Ключевые события:

• В январе полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании Хэрриет Робсон. Сначала «Юнайтед» отреагировал осторожно, но позже отстранил Мэйсона от тренировок и игр на неопределенный срок.

• Хэрриет подкрепляла обвинение доказательствами. Через пару дней она выложила в сторис жуткие фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом девушка выложила аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. Он очень грубо принуждал Хэрриет к сексу.

• Чуть позже девушка удалила сторис и всю информацию о себе из аккаунта, но позже восстановила несколько фото. Выяснилось, что Хэрриет и Мэйсон расстались за несколько месяцев до этого – подписчики заметили, что футболист и девушка удалили все совместные фото и отписались друг от друга. Отец девушки Алан Робсон говорил Daily Mail, что телефон его дочери взломали, но издание быстро удалило эту информацию и подтверждения ей не нашлось.

Через несколько дней англичанина арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством, а 2 февраля выпустили под залог на время расследования. Оно шло до сих пор – и Гринвуд почти год вообще не играет в футбол.

• В октябре Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой – Хэрриет. Отпустили только под залог. Его обещали судить еще осенью, но до этого дело так и не дошло.

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley, Laurence Griffiths