Вы это видели?
Блог

❌ «Ливерпуль» рано вылетел и из Кубка Англии. Осталась только ЛЧ

Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Юрген Клопп Юрген Клопп
Тарик Лэмпти Тарик Лэмпти
Брайтон Брайтон
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Кубок Англии Кубок Англии
Каору Митома Каору Митома
Льюис Данк Льюис Данк
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Футбол Футбол

Сезон почти потерян.

«Ливерпуль» вылетел из 1/16 Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2). Еще один грустный эпизод пока очень неудачного сезона.

Хотя «Ливерпуль» даже забил первым, это сделал Харви Эллиотт – после передачи Мохамеда Салаха с близкого расстояния прошил вратаря «Брайтона» Джейсона Стила.

Ближе к концу первого тайма «Брайтон» вернулся в игру. После плохого розыгрыша углового мяч оказался перед в штрафной, но Тарик Лэмпти не растерялся и в касание дал сильный залп. На пути оказался защитник Льюис Данк, от ноги которого мяч и нырнул в ворота.

Почти весь второй тайм обе команды молчали. Зато уже в компенсированное время Каору Митома сотворил шедевр. После розыгрыша углового Первис Эступиньян мягко накинул на японца, который был на дальней штанге. Митома двумя касаниями аккуратно подработал мяч, а затем из вратарской сильно пробил верхом. Обманул игроков «Ливерпуля» неожиданным приемом мяча. У Алиссона не было шансов вытащить.

 

«Брайтон» по ходу матча был гораздо острее: 2,12-0,97 по xG, 13-8 по ударам, 6-2 по ударам в створ – кажется, вполне справедливый результат. Команда Роберто Де Дзерби вообще выглядит максимально неудобным соперником для Клоппа: за семь последних игр «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» лишь раз – в марте 2022 года. Начиная с ноября 2020-го, мерсисайдцы трижды сыграли вничью и трижды уступили.

«Ливерпуль», что с результатами?

Команду Клоппа по-прежнему чудовищно штормит. В 2023 году пока лишь одна победа в шести матчах.

И на дистанции тоже все печально

🤯 В АПЛ команда Клоппа идет на 9-м месте с 10 очками отставанием от зоны ЛЧ. Например, до зоны вылета примерно столько же – 12. В последних трех матчах АПЛ одна ничья и два поражения. 

🤯 Вылет из Кубка лиги случился сразу после ЧМ-2022: «Манчестер Сити» прошел «Ливерпуль» 3:2 в 1/8 финала.

🤯 Вылет из Кубка Англии – 1:2 с «Брайтоном» уже в 1/16 финала.

❓ЛЧ – единственный шанс «Ливерпуля» на спасение сезона. Но там легко точно не будет: уже в 1/8 финала ждет на мадридский «Реал», который в прошлом году взял главный евротрофей.

«Ливерпуль» переживает. Клопп настраивается на борьбу за ЛЧ

После проигрыша «Брайтону» защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выдал длинный монолог с рефлексией. 

«Это очень большое разочарование для нас. Был хороший кубковый матч, ровный до самого конца с хорошими моментами. Мы были лучше готовы, чем две недели назад, создали моменты, были более компактны, но в итоге вылетели из Кубка Англии.

Этот сезон не слишком хорош, мы надеялись в новом году начать с чистого листа, но этого не произошло. В АПЛ мы недостаточно хороши, и теперь мы вылетели из обоих кубков. Нельзя указать на одну какую-то причину, все сложнее. Можно сказать, что у нас нет былой уверенности перед воротами соперника, а в обороне мы действуем слишком открыто», – сказал защитник «Ливерпуля» в эфире ITV.

Клопп еще до вылета из Кубка лиги говорил, что главная цель на остаток сезона – Лига чемпионов: «Мы по-прежнему играем не блестяще, но мы будем бороться за Лигу чемпионов. Если мы остаемся в борьбе за ЛЧ, сезон остается нормальным».

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein; Gettyimages.ru/Mike Hewitt

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биограф Венгера
Ответ bat90
Но после того сезона они чуть не оформили "квадрупл": отстали всего на очко от МанСити в АПЛ и финал ЛЧ против Реала
да - потому что был идеальный сезон без травм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
Ответ I.A.N.Dobermaniac
Какая Лига Чемпионов? Реал на ходу больмень, а Ливерпуль хромает на обе ноги. Задача на сезон - попасть хоть в Лигу Европы, даже за путевку в ЛЧ будет невероятно сложно зацепиться, если не произойдет чуда
Если по потерянным считать до зоны ЛЧ 7 очей, только если победы пойдут, шанс цепляться за ЛЧ есть, без зоны ЛЧ, про Биллингема, Мбаппе и тд можно забыть, Ливерпуль сам не понимая загнал себя в такую за........цу, что даже мне стремно, если сраный Ньюкасл будет в лч, а не Ливерпуль (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
фсг срочно нужен коут и гой, которого можно нагреть, иначе усиления полузащиты не будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bat90
Ответ Биограф Венгера
Звоночек был уже в сезоне 20/21 но Клопп с командой тогда совершили чудо и ворвались в зону ЛЧ и достойно сыграли в Реалом в 1/4. Руководство просто приняли за должное и в итоге таки подставили команду.
Но после того сезона они чуть не оформили "квадрупл": отстали всего на очко от МанСити в АПЛ и финал ЛЧ против Реала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биограф Венгера
Звоночек был уже в сезоне 20/21 но Клопп с командой тогда совершили чудо и ворвались в зону ЛЧ и достойно сыграли в Реалом в 1/4. Руководство просто приняли за должное и в итоге таки подставили команду.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Назло Американским жмотам возьмём ЛЧ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
I.A.N.Dobermaniac
Какая Лига Чемпионов? Реал на ходу больмень, а Ливерпуль хромает на обе ноги. Задача на сезон - попасть хоть в Лигу Европы, даже за путевку в ЛЧ будет невероятно сложно зацепиться, если не произойдет чуда
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadiay
Понятно, что проблемы с травмами. Мне больше непонятно, какие цели преследует ФСГ? Налицо большие проблемы, не придпринимают ничего, ещё и Клопп пытается сделать вид, что все замечательно. Кого они обманывают?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football poet
Мда…Ливерпулю и Клоппу срочно нужна глобальная перезагрузка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анвар Масимов
В марте вообще ничего не останется. Лишь борьба за путевку в ЛК
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий