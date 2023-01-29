❌ «Ливерпуль» рано вылетел и из Кубка Англии. Осталась только ЛЧ

Сезон почти потерян.

«Ливерпуль» вылетел из 1/16 Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2). Еще один грустный эпизод пока очень неудачного сезона.

Хотя «Ливерпуль» даже забил первым, это сделал Харви Эллиотт – после передачи Мохамеда Салаха с близкого расстояния прошил вратаря «Брайтона» Джейсона Стила.

Ближе к концу первого тайма «Брайтон» вернулся в игру. После плохого розыгрыша углового мяч оказался перед в штрафной, но Тарик Лэмпти не растерялся и в касание дал сильный залп. На пути оказался защитник Льюис Данк, от ноги которого мяч и нырнул в ворота.

Почти весь второй тайм обе команды молчали. Зато уже в компенсированное время Каору Митома сотворил шедевр. После розыгрыша углового Первис Эступиньян мягко накинул на японца, который был на дальней штанге. Митома двумя касаниями аккуратно подработал мяч, а затем из вратарской сильно пробил верхом. Обманул игроков «Ливерпуля» неожиданным приемом мяча. У Алиссона не было шансов вытащить.

«Брайтон» по ходу матча был гораздо острее: 2,12-0,97 по xG, 13-8 по ударам, 6-2 по ударам в створ – кажется, вполне справедливый результат. Команда Роберто Де Дзерби вообще выглядит максимально неудобным соперником для Клоппа: за семь последних игр «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» лишь раз – в марте 2022 года. Начиная с ноября 2020-го, мерсисайдцы трижды сыграли вничью и трижды уступили.

«Ливерпуль», что с результатами?

Команду Клоппа по-прежнему чудовищно штормит. В 2023 году пока лишь одна победа в шести матчах.

И на дистанции тоже все печально

🤯 В АПЛ команда Клоппа идет на 9-м месте с 10 очками отставанием от зоны ЛЧ. Например, до зоны вылета примерно столько же – 12. В последних трех матчах АПЛ одна ничья и два поражения.

🤯 Вылет из Кубка лиги случился сразу после ЧМ-2022: «Манчестер Сити» прошел «Ливерпуль» 3:2 в 1/8 финала.

🤯 Вылет из Кубка Англии – 1:2 с «Брайтоном» уже в 1/16 финала.

❓ЛЧ – единственный шанс «Ливерпуля» на спасение сезона. Но там легко точно не будет: уже в 1/8 финала ждет на мадридский «Реал», который в прошлом году взял главный евротрофей.

«Ливерпуль» переживает. Клопп настраивается на борьбу за ЛЧ

После проигрыша «Брайтону» защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выдал длинный монолог с рефлексией.

«Это очень большое разочарование для нас. Был хороший кубковый матч, ровный до самого конца с хорошими моментами. Мы были лучше готовы, чем две недели назад, создали моменты, были более компактны, но в итоге вылетели из Кубка Англии.

Этот сезон не слишком хорош, мы надеялись в новом году начать с чистого листа, но этого не произошло . В АПЛ мы недостаточно хороши, и теперь мы вылетели из обоих кубков. Нельзя указать на одну какую-то причину, все сложнее. Можно сказать, что у нас нет былой уверенности перед воротами соперника, а в обороне мы действуем слишком открыто», – сказал защитник «Ливерпуля» в эфире ITV.

Клопп еще до вылета из Кубка лиги говорил, что главная цель на остаток сезона – Лига чемпионов: «Мы по-прежнему играем не блестяще, но мы будем бороться за Лигу чемпионов. Если мы остаемся в борьбе за ЛЧ, сезон остается нормальным».

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein; Gettyimages.ru/Mike Hewitt