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Теорема Пифагора помогла фанатам «МЮ» вскрыть ошибку судьи. Он просчитался со стенкой на 1,5 метра 🤓

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Футбол = математика.

«МЮ» в среду упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» в добавленное время – пропустил после шикарного штрафного Мишеля Олисе (1:1). Красивый мяч, который привел к критике главного арбитра.

Фанаты «МЮ» высчитали ошибку судей при постановке стенки

Болельщик «МЮ» с ником distantapplause разместил расчеты на реддите и собрал 787 плюсов (неплохо для страницы «МЮ»). Вот детали. 

Есть положение мяча, есть положение стенки. Как легко высчитать правильную длину? Превратить изображение в прямоугольный треугольник, где гипотенуза – и есть расстояние от мяча до стенки.

• С помощью графики была посчитана примерная длина двух катетов.

• Зная их длину, с помощью теоремы Пифагора легко узнать, насколько велика гипотенуза.

• В данном случае ее длина равнялась 11,7 ярда – на таком расстоянии от стенки установили мяч.

• 11,7 ярда – это почти 10,7 метра. По правилам стенка должна стоять на расстоянии 9,15 м. Если расчеты верны, то главный арбитр матча Роберт Джонс отодвинул стенку «МЮ» на полтора метра ближе к воротам, чем требовалось.

Лучший комментарий на реддите к этой теме: «Никогда не думал, что увижу, как теорему Пифагора используют в футболе».

«МЮ» недавно пострадал от такого же момента

Меньше месяца прошло с тех пор, как на сторону «МЮ» в точно таком же эпизоде встала PGMOL (организация, отвечающая за назначения арбитров). В ноябре в первой игре «Астон Виллы» под руководством Унаи Эмери со штрафного отличился Люка Динь. Кристиан Эриксен сигнализировал Энтони Тэйлору, что стенка стоит дальше положенного места, но не убедил его. Руководитель PGMOL Джон Мосс согласился, что судья ошибся.

После удара Диня счет стал 2:0, а в итоге «Астон Вилла» победила 3:1.

Что говорят правила: все игроки соперника при штрафном или свободном ударе должны находиться на расстоянии не менее 9,15 м от мяча до тех пор, пока он не вошел в игру. Это расстояние арбитр измеряет самостоятельно.

Если штрафной назначается недалеко от боковой линии (хотя это и не случай Олисе), то помочь главному судье и проконтролировать расстояние в 9,15 м может его помощник. Грубые ошибки при измерении расстояний, как это было на первом в истории чемпионате мира, уже исключены, но оплошности иногда случаются.

Автор красивого гола даже не стал праздновать

Да, мяч Олисе не стал победным, но все равно было чему порадоваться – команда ушла от поражения в самом конце, да еще и удалось забить топ-клубу. Олисе не разбалован таким – до этого дня забивал в АПЛ лишь трижды – «Вест Хэму» (два) и «Лестеру».

Но нет, забив «МЮ», 21-летний полузащитник «Кристал Пэлас» скромно побрел по полю. Очень сдержанная реакция.

Да и в объятиях не было никаких эмоций.

Олисе раньше занимался в академиях «Арсенала», «Челси» и «Ман Сити», а во взрослых клубах играл за «Рединг» и «Кристал Пэлас» (а еще за молодежку сборной Франции). The Athletic рассказывал о спокойных празднованиях Олисе. Вот цитата защитника Рединга Тома Макинтайра:

«Это странно, что, забивая голы, он иногда не праздновал их. Играет в два касания с тренером, выигрывает балл – кричит и празднует. Забивает гол перед домашней трибуной – стоит себе и все. Мы так и не поняли, почему это происходит, а он никогда не объяснял. Просто он другой, особый игрок».

В этом сезоне Олисе уже забивал на 90+, победный гол в ворота «Вест Хэма». И дал гениальное интервью Palace TV:

– Расскажите нам об этом.

– О чем, о голе? Уилф мне отпасовал, удар – и гол.

– Каким было чувство, когда мяч влетел в ворота?

– Хорошим.

Об игре и команде Олисе предпочел рассказать больше. Но эмоции от победного гола на поле точно были:

«Некоторые люди не очень его понимают, – говорит Макинтайр. – Он может с утра очень мягко пожать руку, а иногда вообще проигнорировать и не поздороваться. Но он совсем не плохой парень – классный, если с ним поговорить».

Еще Макинтайр рассказывал: «Он как-то отписался от всех нас в соцсетях. Знаю, что ему нравится рэпер Lil Uzi Vert и еще несколько подобных – а они тоже отписываются от всех. Думаю, он хотел быть похожим на них».

И все же сдержанная реакция Олисе на гол в ворота «МЮ» смутила фанатов в соцсетях. Один из них припомнил цитату Марио Балотелли: «Почему я не праздную голы? Потому что футбол – моя работа. Почтальон же не скачет и не хлопает в ладоши после каждого разнесенного письма».

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; REUTERS/Peter Cziborra

18 комментариев

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Eden Hazard
Ответ 2ran
Намного важнее теорема боули-петросяна под названием 4-4-3
От теоремы Боули просто поржали, и некоторые ржут до сих пор. И не более)
А судейства матчей с МЮ по закону Уэбба принесли Юнайтед несколько осязаемых внутренних кубков. Так что Уэбб гораздо более фундаментальная личность в АПЛ.
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Eden Hazard
Или я тупой, или ближе нельзя чем эти метры? Вратарь может вообще стенку убрать. Нет никакого строгого указания, кроме как нельзя ставить ближе 9,15. Не за воротами же поставил. Ну и Пифагор свою теорему на песке чертил палочкой,там погрешностей не было,, а не на глаз по картинке вымерял. Бессмысленная затея короче.
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Роман Марченко
Ответ MUthebest
До спрея додумались. Когда-нибудь додумаются использовать дальномер, раз у них с геометрией проблемы
можно спрей на нитку длины 9 м к поясу привязать и крутить вокруг места нарушения, пока стенку выстраивают. а после тем же спреем и пометить, если вообще не синхронизировать процессы
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ManchesteR
Ответ Кокич
А что тут удивительного? Сам старик Пифагор всегда топил за МЮ.
Этот коммент, как неопровержимое докозательство того, что уровень юмора на спортсе в разы привосходит оный реддита.
0
-1
-1
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Maori_nz
Надо как в американском футболе на бровке держать веревку-цепь эталон 9 метров. Назначили штрафной, помощники выбежали - отмерили точно и все довольны
+1
0
+1
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пернатый
в Англии иногда не меньшая дичь, чем у нас. Ну надо же, высчитали расстояние, на метр дальше стенка, виноват судья, блаблабла. А то, что в правилах написано - НЕ МЕНЕЕ 9.15 м? По формальному признаку ошибки судьи нет. Конечно, никто специально ставить на 11-12 м стенку не будет, но этот фактор только необъективный болельщик может считать причиной поражения.
+3
-1
+2
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Павел Светлов
Ответ igls54
Попробуй-ка, забив гол, складывать в уме сумму квадратов катетов и при этом ещё и радоваться
и корень еще извлечь
+1
0
+1
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Mark Renton
Ответ Garikus89
В том-то и прикол, что длину катетов он получил примерно. И при таких приблизительных подсчетах метр - вполне нормальная погрешность)
Спасибо, что разъяснили ситуацию.
0
0
0
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igls54
Попробуй-ка, забив гол, складывать в уме сумму квадратов катетов и при этом ещё и радоваться
+7
0
+7
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Garikus89
В том-то и прикол, что длину катетов он получил примерно. И при таких приблизительных подсчетах метр - вполне нормальная погрешность)
+12
-1
+11
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Ronny92
Ответ Кокич
А что тут удивительного? Сам старик Пифагор всегда топил за МЮ.
И лично основал Манчестер на островах, чеужтут
0
0
0
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DolJun
Ответ 2ran
Намного важнее теорема боули-петросяна под названием 4-4-3
извини, не хотел задеть
+3
-3
0
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garp
не ’теорема Пифагора’, а ’Евклидова метрика’, если быть точнее
0
-2
-2
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Dmitriy6354
Кажись математичка правду всегда говорит))))) 🤭🤭🤭🤔
0
0
0
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2ran
Ответ DolJun
а то, что гол бруну в матче против сити был забит честно, фанам мю помогла доказать аксиома уэбба-клаттенбурга
Намного важнее теорема боули-петросяна под названием 4-4-3
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
А что тут удивительного? Сам старик Пифагор всегда топил за МЮ.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MUthebest
До спрея додумались. Когда-нибудь додумаются использовать дальномер, раз у них с геометрией проблемы
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
а то, что гол бруну в матче против сити был забит честно, фанам мю помогла доказать аксиома уэбба-клаттенбурга
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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