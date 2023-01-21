Теорема Пифагора помогла фанатам «МЮ» вскрыть ошибку судьи. Он просчитался со стенкой на 1,5 метра 🤓

Футбол = математика.

«МЮ» в среду упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» в добавленное время – пропустил после шикарного штрафного Мишеля Олисе (1:1). Красивый мяч, который привел к критике главного арбитра.

Фанаты «МЮ» высчитали ошибку судей при постановке стенки

Болельщик «МЮ» с ником distantapplause разместил расчеты на реддите и собрал 787 плюсов (неплохо для страницы «МЮ»). Вот детали.

Есть положение мяча, есть положение стенки. Как легко высчитать правильную длину? Превратить изображение в прямоугольный треугольник, где гипотенуза – и есть расстояние от мяча до стенки.

• С помощью графики была посчитана примерная длина двух катетов.

• Зная их длину, с помощью теоремы Пифагора легко узнать, насколько велика гипотенуза.

• В данном случае ее длина равнялась 11,7 ярда – на таком расстоянии от стенки установили мяч.

• 11,7 ярда – это почти 10,7 метра. По правилам стенка должна стоять на расстоянии 9,15 м. Если расчеты верны, то главный арбитр матча Роберт Джонс отодвинул стенку «МЮ» на полтора метра ближе к воротам, чем требовалось.

Лучший комментарий на реддите к этой теме: «Никогда не думал, что увижу, как теорему Пифагора используют в футболе».

«МЮ» недавно пострадал от такого же момента

Меньше месяца прошло с тех пор, как на сторону «МЮ» в точно таком же эпизоде встала PGMOL (организация, отвечающая за назначения арбитров). В ноябре в первой игре «Астон Виллы» под руководством Унаи Эмери со штрафного отличился Люка Динь. Кристиан Эриксен сигнализировал Энтони Тэйлору, что стенка стоит дальше положенного места, но не убедил его. Руководитель PGMOL Джон Мосс согласился, что судья ошибся.

После удара Диня счет стал 2:0, а в итоге «Астон Вилла» победила 3:1.

Что говорят правила: все игроки соперника при штрафном или свободном ударе должны находиться на расстоянии не менее 9,15 м от мяча до тех пор, пока он не вошел в игру. Это расстояние арбитр измеряет самостоятельно.

Если штрафной назначается недалеко от боковой линии (хотя это и не случай Олисе), то помочь главному судье и проконтролировать расстояние в 9,15 м может его помощник. Грубые ошибки при измерении расстояний, как это было на первом в истории чемпионате мира, уже исключены, но оплошности иногда случаются.

Автор красивого гола даже не стал праздновать

Да, мяч Олисе не стал победным, но все равно было чему порадоваться – команда ушла от поражения в самом конце, да еще и удалось забить топ-клубу. Олисе не разбалован таким – до этого дня забивал в АПЛ лишь трижды – «Вест Хэму» (два) и «Лестеру».

Но нет, забив «МЮ», 21-летний полузащитник «Кристал Пэлас» скромно побрел по полю. Очень сдержанная реакция.

Да и в объятиях не было никаких эмоций.

Олисе раньше занимался в академиях «Арсенала», «Челси» и «Ман Сити», а во взрослых клубах играл за «Рединг» и «Кристал Пэлас» (а еще за молодежку сборной Франции). The Athletic рассказывал о спокойных празднованиях Олисе. Вот цитата защитника Рединга Тома Макинтайра:

«Это странно, что, забивая голы, он иногда не праздновал их. Играет в два касания с тренером, выигрывает балл – кричит и празднует. Забивает гол перед домашней трибуной – стоит себе и все. Мы так и не поняли, почему это происходит, а он никогда не объяснял. Просто он другой, особый игрок».

В этом сезоне Олисе уже забивал на 90+, победный гол в ворота «Вест Хэма». И дал гениальное интервью Palace TV:

– Расскажите нам об этом.

– О чем, о голе? Уилф мне отпасовал, удар – и гол.

– Каким было чувство, когда мяч влетел в ворота?

– Хорошим.

Об игре и команде Олисе предпочел рассказать больше. Но эмоции от победного гола на поле точно были:

«Некоторые люди не очень его понимают, – говорит Макинтайр. – Он может с утра очень мягко пожать руку, а иногда вообще проигнорировать и не поздороваться. Но он совсем не плохой парень – классный, если с ним поговорить».

Еще Макинтайр рассказывал: «Он как-то отписался от всех нас в соцсетях. Знаю, что ему нравится рэпер Lil Uzi Vert и еще несколько подобных – а они тоже отписываются от всех. Думаю, он хотел быть похожим на них».

И все же сдержанная реакция Олисе на гол в ворота «МЮ» смутила фанатов в соцсетях. Один из них припомнил цитату Марио Балотелли: «Почему я не праздную голы? Потому что футбол – моя работа. Почтальон же не скачет и не хлопает в ладоши после каждого разнесенного письма».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; REUTERS/Peter Cziborra