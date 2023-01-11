Сэйв Буффона в Кубке с «Интером» – величие. В конце января Джиджи исполнится 45!

50-й матч на «Сан-Сиро»!

Годы летят, футбольные герои сменяют друг друга, но одно остается неизменным – Джанлуиджи Буффон продолжает играть на профессиональном уровне. В 1/8 финала Кубка Италии его «Парма» приехала к «Интеру» на «Сан-Сиро» – и легендарный кипер в очередной раз всех приятно удивил.

Джанлуиджи провел на поле весь матч и сделал четыре сэйва. Один из них получился очень впечатляющим – и невероятно важным. Уже в компенсированное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес, который сравнял счет за несколько минут до этого, на фланге обокрал защитника и выкатил Эдину Джеко под ударную позицию. Босниец хорошо пробил, но Буффон эффектно сложился и не позволил мячу пересечь линию.

Напоминаем: в конце января итальянцу исполнится 45!

Матч перешел в дополнительное время, где «Интер» все же дожал «Парму». Произошло это не без участия Буффона: прерывая прострел Федерико Димарко, вратарь выбил мяч прямо на голову Франческо Ачерби, который в одно касание головой закинул мяч за шиворот Джиджи – 2:1.

Через некоторое время Буффон обратился к болельщикам в твиттере:

«Мы изо всех сил гнались за мечтой. Мы действительно отдали все, что у нас было, но этого оказалось недостаточно. Проигрывать всегда тяжело, но такие вечера заставляют понимать, что мы чего-то стоим. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении этих 120 минут!»

На всех фотографиях с матча Буффон как всегда заряжен, бодр и позитивен.

На одном из фото Джиджи дает указания Йордану Осорио – болельщики «Зенита» и любители РПЛ наверняка помнят венесуэльского защитника.

Кстати, это был юбилейный 50-й матч Буффона на «Сан-Сиро». Первый раз голкипер играл на культовом итальянском стадионе больше 26 лет назад – в декабре 1996 года. И тоже в составе «Пармы».

44-летнего Буффона с трудом можно назвать основным вратарем «Пармы» – до матча с миланским клубом он провел лишь 270 минут во всех турнирах этого сезона. Отчасти дефицит игровой практики связан с травмой подколенного сухожилия, от которой Буффон восстанавливался с начала октября.

Сама «Парма» в Серии Б занимает 6-е место и отстает от зоны плей-офф на три очка, так что Джанлуиджи имеет все шансы вернуться в Серию А.

Соскучились по Буффону в итальянском элитном футболе?

Интер – Парма 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) Дата проведения 10 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)» превью матча онлайн статистика коэффициенты Голы: 0:1 – 38 Юрич, 1:1 – 88 Мартинес, 2:1 – 110 Ачерби. Интер – Онана, Думфрис (Белланова, 66), де Врей, Д`Амброзио (Ачерби, 81), Бастони (Димарко, 66), Гозенс (Дармиан, 81), Мхитарян (Джеко, 66), Гальярдини, Аслани, Корреа (Шкриньяр, 113), Мартинес. Парма – Буффон, Осорио, Балог, Валенти (Circati, 105), Эстевес (Камара, 74), Зом (Михэилэ, 81), Бернабе, Дель Прато, Васкес, Ман (Юрич, 26), Бенедычак (Инглезе, 74). Предупреждения: Бернабе (45), Камара (79), Димарко (105).

Фото: globallookpress.com/IMAGO; Gettyimages.ru/Marco Luzzani