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Сэйв Буффона в Кубке с «Интером» – величие. В конце января Джиджи исполнится 45!

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50-й матч на «Сан-Сиро»!

Годы летят, футбольные герои сменяют друг друга, но одно остается неизменным – Джанлуиджи Буффон продолжает играть на профессиональном уровне. В 1/8 финала Кубка Италии его «Парма» приехала к «Интеру» на «Сан-Сиро» – и легендарный кипер в очередной раз всех приятно удивил.

Джанлуиджи провел на поле весь матч и сделал четыре сэйва. Один из них получился очень впечатляющим – и невероятно важным. Уже в компенсированное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес, который сравнял счет за несколько минут до этого, на фланге обокрал защитника и выкатил Эдину Джеко под ударную позицию. Босниец хорошо пробил, но Буффон эффектно сложился и не позволил мячу пересечь линию.

Напоминаем: в конце января итальянцу исполнится 45!

Матч перешел в дополнительное время, где «Интер» все же дожал «Парму». Произошло это не без участия Буффона: прерывая прострел Федерико Димарко, вратарь выбил мяч прямо на голову Франческо Ачерби, который в одно касание головой закинул мяч за шиворот Джиджи – 2:1.

Через некоторое время Буффон обратился к болельщикам в твиттере:

«Мы изо всех сил гнались за мечтой. Мы действительно отдали все, что у нас было, но этого оказалось недостаточно. Проигрывать всегда тяжело, но такие вечера заставляют понимать, что мы чего-то стоим. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении этих 120 минут!»

На всех фотографиях с матча Буффон как всегда заряжен, бодр и позитивен. 

 

На одном из фото Джиджи дает указания Йордану Осорио – болельщики «Зенита» и любители РПЛ наверняка помнят венесуэльского защитника.

Кстати, это был юбилейный 50-й матч Буффона на «Сан-Сиро». Первый раз голкипер играл на культовом итальянском стадионе больше 26 лет назад – в декабре 1996 года. И тоже в составе «Пармы».

44-летнего Буффона с трудом можно назвать основным вратарем «Пармы» – до матча с миланским клубом он провел лишь 270 минут во всех турнирах этого сезона. Отчасти дефицит игровой практики связан с травмой подколенного сухожилия, от которой Буффон восстанавливался с начала октября.

Сама «Парма» в Серии Б занимает 6-е место и отстает от зоны плей-офф на три очка, так что Джанлуиджи имеет все шансы вернуться в Серию А.

Соскучились по Буффону в итальянском элитном футболе?

Интер – Парма 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
10 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 38 Юрич, 1:1 – 88 Мартинес, 2:1 – 110 Ачерби.
ИнтерОнана, Думфрис (Белланова, 66), де Врей, Д`Амброзио (Ачерби, 81), Бастони (Димарко, 66), Гозенс (Дармиан, 81), Мхитарян (Джеко, 66), Гальярдини, Аслани, Корреа (Шкриньяр, 113), Мартинес.
ПармаБуффон, Осорио, Балог, Валенти (Circati, 105), Эстевес (Камара, 74), Зом (Михэилэ, 81), Бернабе, Дель Прато, Васкес, Ман (Юрич, 26), Бенедычак (Инглезе, 74).
Предупреждения:
Бернабе (45), Камара (79), Димарко (105).

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Фото: globallookpress.com/IMAGO; Gettyimages.ru/Marco Luzzani

7 комментариев

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Андрей Новиков
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Ответ руслан рарк
Буффон хороший футболист, но не ушел вовремя из футбола и теперь уже выглядит жалким, пытаясь молодиться в итальянском пердиве
По каким признакам ты решил, что он пытается молодиться?)) Не приходило в голову, что человек просто любит играть в футбол и не хочет прекращать делать то, что любит?
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Шурик Шурик
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Такое ощущение, будто старина ДжиДжи будет играть и до 50. Поистине великий вратарь
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Azix
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Ответ руслан рарк
Буффон хороший футболист, но не ушел вовремя из футбола и теперь уже выглядит жалким, пытаясь молодиться в итальянском пердиве
Мне вас жаль
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руслан рарк
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Буффон хороший футболист, но не ушел вовремя из футбола и теперь уже выглядит жалким, пытаясь молодиться в итальянском пердиве
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-7
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Zombieset
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И Буффонище в 2006 не прикладывал к неприличным местам приз имени Льва Яшина. Тогда Италия победила тоже по пенальти и в куда более скандальном финале. И Буффон тогда уже так тащил от Зидана. Навеки в памяти.
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Tilo Wolf
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ДжиДжи прекрасен!
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The_Enot
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Для такого сэйва Буффона в 45, и не смогли найти видео, ну как так!
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