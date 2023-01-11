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Экс-игрок «Барсы» отсудил у клуба 8,5 млн евро. За год в Каталонии он сыграл 17 минут – и обижался на Кумана и Бартомеу

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Матеус Фернандес
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Роналд Куман Роналд Куман
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Мощно.

В 2020-м «Барселона» купила Матеуса Фернандеса у «Палмейрас» за 10 миллионов евро (с учетом бонусов). Через год с ним расторгли контракт в одностороннем порядке.

«Я не знал, что это произойдет, и когда получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо.

Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о расторжении контракта. Спустя некоторое время все оказалось в прессе. Но со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались.

Я не знаю, что в «Барселоне» происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь – по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить – это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить. Думаю, это очень непрофессиональный подход», – так Матеус описывал процесс расторжения.

И этот год был для него едва ли не худшим в карьере. Он провел на поле только 17 минут – с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (4:0). Больше он на поле не выходил. В Бразилии опорник был регулярным стартером «Ботафого», затем его подписал «Палмейрас» – и вот там он уже не был твердым игроком основы. Несмотря на это, «Барса» купила его и отдала в аренду в «Вальядолид» – где он сыграл 166 минут за полсезона.

Сейчас Матеусу 24, и он перебрался в «Ред Булл Брагантино» – это его третий клуб после «Барселоны».

А теперь «Барсу» обязали выплатить ему 8,5 млн евро за досрочное расторжение контракта. Хоть сам игрок и просил почти 15 млн, его наверняка устроит и такая сумма компенсации.

«Не буду называть имена людей, которые рекомендовали подписать его», – говорил Жозеп Бартомеу. 

А вот слова самого Матеуса о клубе. 

«У меня с детства была мечта играть в «Барселоне». Но когда я туда попал, ко мне относились не как к спортсмену. Я поговорил с директором, который словно не считал меня профессиональным футболистом «Барсы». Независимо от того, много я выиграл или мало, от каких-то других факторов, я игрок «Барселоны». Я ничего не требую, не говорю, ставить меня в состав или нет, это зависит от тренера и других футболистов. Но я хочу, чтобы ко мне относились так же, как к другим».

Но главным его врагом был Рональд Куман – с ним отношения не заладились. «Я не знаю, что происходит в голове тренера. Думаю, что мы с ним могли чаще разговаривать. Еще до начала тренировок он сказал ассистентам, что не рассчитывает на меня, что я могу уходить. И я просто подумал: «Как ты можешь так говорить, если ты даже еще не знаешь меня ни как человека, ни как игрока? Может, надо сначала посмотреть?»

Однажды я пошел к нему, хотел поговорить. Куман сказал, что не рассчитывает на меня, что я могу уйти ради игровой практики, если найду хороший клуб. Я не нашел команду, потому что еще молод и только что перешел в «Барсу». Я попросил его дать мне несколько минут, но он так и не выпустил меня в Ла Лиге. Это было очень странно.

Через месяц после игры с киевским «Динамо» я снова пошел к нему и сказал: «Тренер, почему я больше не получаю шансов? Я плохо сыграл?» Он ответил: «Нет, ты сыграл хорошо, но я не могу давать тебе минуты, потому что не рассчитываю на тебя. У тебя нет мастерства для игры за «Барсу». Я ответил ему, что, если он не будет выпускать меня на поле, то так и не увидит, на что я способен. Я сказал, что менеджеры подписали меня, потому что увидели во мне определенные качества. Мне кажется, здесь было что-то другое. 

Перед играми я почти не тренировался в общей группе. Я всегда думал, что это что-то личное, ведь он даже не разговаривал со мной».

17 минут игры Матеуса за «Барселону» обошлись в 20,5 млн евро (с учетом выплаченной за год зарплаты) – 1,2 млн за минуту. Неплохая статистика. При этом сам игрок, кажется, не был нужен вообще никому – идеальная иллюстрация эпохи Бартомеу.

Фото: globallookpress.com/Marc Gonzalez Aloma

19 комментариев

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ReneHoseman
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Ответ Astret
Почему спихивают весь негатив на Бартомеу, а все успехи приписывают месси и прочему? Бартомеу это человек, который очень давно работал в системе Барселоны, он же не с неба свалился президентом клуба. Так что, Бартомеу это тоже Барселона. Умейте принимать и плохое, и хорошее. А то как дети сопливые.
давай так, месси не забивал пенальти,
пике играл пол-матча на расслабоне,
и его часто на этом подлавливали, —
все это много раз обсуждалось,
по итогам матчей.
когда промахивался дембеле,
про бартоломеу не говорили.
когда промахивается скаутская система и руководство, не стоит упоминать играющих в поле.
у всех свои обязанности.
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Astret
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Почему спихивают весь негатив на Бартомеу, а все успехи приписывают месси и прочему? Бартомеу это человек, который очень давно работал в системе Барселоны, он же не с неба свалился президентом клуба. Так что, Бартомеу это тоже Барселона. Умейте принимать и плохое, и хорошее. А то как дети сопливые.
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Sundance Neeskens
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Матеус Фернандес настолько загадочный персонаж времен Бартомеу, что спортс умудрился вместо него на второй фотографии Матеуса Перейру поставить и никто наверняка не заметил бы. xD
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Джавез Тилл
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Ответ kisliy33
какие контракты? 1 лям в год это прям топ-контракт для молодого игрока?
Что значит молодого?? А молодой не может быть низкого/среднего/высокого уровня???
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kisliy33
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Ответ Игорь Ильин
Не удивлюсь, что получил эти деньги прежде всего не игрок, а кто то из бывших функционеров продолжает доить клуб, было понятно сразу, что игрок даже не для Барсы Б, как можно было выписывать такие контракты непонятно
какие контракты? 1 лям в год это прям топ-контракт для молодого игрока?
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я Руни купил
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Георгий! Как же так! Кому как не Вам надо было комментировать этот матч!
Мы бы опять услышали Ваше легендарное... думаю все поняли о чем я)
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gukmamop
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Почему не по бюрофаксу отправили уведомление? Непорядок.
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Подкат Пенальтьевич
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Не понимаю я нынешнее руководство Барселоны. Явно же это не рыночная сделка. А какие то махинации и мошенничество. Думаю при грамотном подходе этого Фернандеса можно посадить, вместе с его агентами, а не платить непонятно за что.
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Павел Светлов
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блин, я сначала на Лотара Матеуса подумал:)))
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Mohnatiy
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Это похоже на грандиозный распил☝🏻
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Denis Akhmarov
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В целом можно заканчивать и безбедно жить на эти деньги всю жизнь
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Пацанчик реальный
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Ответ scuderiafan
Все что нужно знать об эпохе Бартомеу…
О Барселоне!
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timerassl
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Ну неожиданностью для него это не должно быть, раз ему тренер говорил, что не видит его в составе вообще. Проводы устраивать за 17 минут тоже перебор, учитывая то как ушел Суарес
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Игорь Ильин
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Не удивлюсь, что получил эти деньги прежде всего не игрок, а кто то из бывших функционеров продолжает доить клуб, было понятно сразу, что игрок даже не для Барсы Б, как можно было выписывать такие контракты непонятно
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GaiRic
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Бартомейская депрессия
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ЧИКО
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Что в этом клубе вообще происходит? Что, даже одного нормального юриста нет, кто может сказать, что так расторгать контракт нельзя? И никто не за что не отвечает… зачем этого вообще покупать надо было за 10 млн.? обалдеть можно
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Callmepablo
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Стандартный отмыв от Бармалея, листаем дальше.
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Helge
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вообще не понятно, зачем его покупали, было очевидно, что он и близко не уровень Барселоны
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scuderiafan
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Все что нужно знать об эпохе Бартомеу…
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