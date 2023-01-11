Экс-игрок «Барсы» отсудил у клуба 8,5 млн евро. За год в Каталонии он сыграл 17 минут – и обижался на Кумана и Бартомеу

Мощно.

В 2020-м «Барселона» купила Матеуса Фернандеса у «Палмейрас» за 10 миллионов евро (с учетом бонусов). Через год с ним расторгли контракт в одностороннем порядке.

«Я не знал, что это произойдет, и когда получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо.

Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о расторжении контракта. Спустя некоторое время все оказалось в прессе. Но со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались.

Я не знаю, что в «Барселоне» происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь – по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить – это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить. Думаю, это очень непрофессиональный подход», – так Матеус описывал процесс расторжения.

И этот год был для него едва ли не худшим в карьере. Он провел на поле только 17 минут – с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (4:0). Больше он на поле не выходил. В Бразилии опорник был регулярным стартером «Ботафого», затем его подписал «Палмейрас» – и вот там он уже не был твердым игроком основы. Несмотря на это, «Барса» купила его и отдала в аренду в «Вальядолид» – где он сыграл 166 минут за полсезона.

Сейчас Матеусу 24, и он перебрался в «Ред Булл Брагантино» – это его третий клуб после «Барселоны».

А теперь «Барсу» обязали выплатить ему 8,5 млн евро за досрочное расторжение контракта. Хоть сам игрок и просил почти 15 млн, его наверняка устроит и такая сумма компенсации.

«Не буду называть имена людей, которые рекомендовали подписать его», – говорил Жозеп Бартомеу.

А вот слова самого Матеуса о клубе.

«У меня с детства была мечта играть в «Барселоне». Но когда я туда попал, ко мне относились не как к спортсмену. Я поговорил с директором, который словно не считал меня профессиональным футболистом «Барсы». Независимо от того, много я выиграл или мало, от каких-то других факторов, я игрок «Барселоны». Я ничего не требую, не говорю, ставить меня в состав или нет, это зависит от тренера и других футболистов. Но я хочу, чтобы ко мне относились так же, как к другим».

Но главным его врагом был Рональд Куман – с ним отношения не заладились. «Я не знаю, что происходит в голове тренера. Думаю, что мы с ним могли чаще разговаривать. Еще до начала тренировок он сказал ассистентам, что не рассчитывает на меня, что я могу уходить. И я просто подумал: «Как ты можешь так говорить, если ты даже еще не знаешь меня ни как человека, ни как игрока? Может, надо сначала посмотреть?»

Однажды я пошел к нему, хотел поговорить. Куман сказал, что не рассчитывает на меня, что я могу уйти ради игровой практики, если найду хороший клуб. Я не нашел команду, потому что еще молод и только что перешел в «Барсу». Я попросил его дать мне несколько минут, но он так и не выпустил меня в Ла Лиге. Это было очень странно.

Через месяц после игры с киевским «Динамо» я снова пошел к нему и сказал: «Тренер, почему я больше не получаю шансов? Я плохо сыграл?» Он ответил: «Нет, ты сыграл хорошо, но я не могу давать тебе минуты, потому что не рассчитываю на тебя. У тебя нет мастерства для игры за «Барсу». Я ответил ему, что, если он не будет выпускать меня на поле, то так и не увидит, на что я способен. Я сказал, что менеджеры подписали меня, потому что увидели во мне определенные качества. Мне кажется, здесь было что-то другое.

Перед играми я почти не тренировался в общей группе. Я всегда думал, что это что-то личное, ведь он даже не разговаривал со мной».

17 минут игры Матеуса за «Барселону» обошлись в 20,5 млн евро (с учетом выплаченной за год зарплаты) – 1,2 млн за минуту. Неплохая статистика. При этом сам игрок, кажется, не был нужен вообще никому – идеальная иллюстрация эпохи Бартомеу.

Фото: globallookpress.com/Marc Gonzalez Aloma