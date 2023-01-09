Драма в Серии А: «Рома» проигрывала «Милану» 0:2, но спаслась за 6 минут. С голом на 93-й!

«Наполи» отдаляется.

«Милан» и «Рома» воскресным вечером в Серии А подарили нам триллер: 2:2 с камбэком гостей на последних минутах.

На 77-й минуте «Милан» повел со счетом 2:0: в первом тайме Пьер Калюлю замкнул подачу Сандро Тонали с углового, а во втором Томмазо Побега с передачи Рафаэла Леау красиво покатил в дальний. Казалось, что игра уже решена.

Но сложилось все совершенно иначе. На 87-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньез забил после подачи с угла поля от Лоренцо Пеллегрини.

Спустя 6 минут гости воспользовались еще одним стандартом: Тэмми Абрахам с добивания прошил Чиприана Тэтэрушану. 2:2!

«Не знаю, что это было, но перед исполнением штрафного я говорил себе: «Я должен быть готов». Я видел, как Матич пробил головой, вратарь отбил, мяч отскочил ко мне, и слава богу, что я оказался в нужном месте», – рассказал Тэмми.

Итог – ничья с безумной концовкой.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли остался недоволен результатом: «Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь».

• После ничьей с «Ромой» «Милан» теперь отстает от лидирующего «Наполи» на 7 очков. Такое же отставание у «Ювентуса», «Интер» позади на 10 баллов.

Следующий матч «Милан» и «Рома» проведут в кубке Италии: первые 11 января примут дома «Торино» Алексея Миранчука, а вторые сыграют на «Стадио Олимпико» с «Дженоа».

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo