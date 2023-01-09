Вы это видели?
Блог

Драма в Серии А: «Рома» проигрывала «Милану» 0:2, но спаслась за 6 минут. С голом на 93-й!

Милан Милан
серия А Италия серия А Италия
Рома Рома
Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам
Футбол Футбол

«Наполи» отдаляется.

«Милан» и «Рома» воскресным вечером в Серии А подарили нам триллер: 2:2 с камбэком гостей на последних минутах.

На 77-й минуте «Милан» повел со счетом 2:0: в первом тайме Пьер Калюлю замкнул подачу Сандро Тонали с углового, а во втором Томмазо Побега с передачи Рафаэла Леау красиво покатил в дальний. Казалось, что игра уже решена.

Но сложилось все совершенно иначе. На 87-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньез забил после подачи с угла поля от Лоренцо Пеллегрини.

Спустя 6 минут гости воспользовались еще одним стандартом: Тэмми Абрахам с добивания прошил Чиприана Тэтэрушану. 2:2!

«Не знаю, что это было, но перед исполнением штрафного я говорил себе: «Я должен быть готов». Я видел, как Матич пробил головой, вратарь отбил, мяч отскочил ко мне, и слава богу, что я оказался в нужном месте», – рассказал Тэмми.

Итог – ничья с безумной концовкой.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли остался недоволен результатом: «Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь».

• После ничьей с «Ромой» «Милан» теперь отстает от лидирующего «Наполи» на 7 очков. Такое же отставание у «Ювентуса», «Интер» позади на 10 баллов.

Следующий матч «Милан» и «Рома» проведут в кубке Италии: первые 11 января примут дома «Торино» Алексея Миранчука, а вторые сыграют на «Стадио Олимпико» с «Дженоа».

Милан – Рома 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
8 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Калулу, 2:0 – 77 Побега, 2:1 – 87 Рожер, 2:2 – 90 Абрахам.
МиланТэтэрушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 65), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.
Предупреждения:
Челик (9), Рафаэл Леау (26), Залевски (30), Дзаньоло (45), Беннасер (62), Томори (68), Тонали (72), Рожер (82), Матич (90), Абрахам (90).

«ВАР вредит футболу». «Интер» зол из-за глупой ошибки судей – хотя система даже не могла ничего исправить

Чемпионат Италии. «Милан» сыграл 2:2 с «Ромой», «Наполи» победил «Сампдорию», «Торино» Миранчука поделил очки с «Салернитаной»

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лацио вчера так же с 2-0 сыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v6vngyr2dh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Zombieset
А где Моуриньо вчера, кстати, был во время матча?
На трибуне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Laidinen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Учитывая травмы Милан очень неплохо смотрелся. Вопросы вызывает игра Ромы до второго пропущенного гола, во что играют римляне? С таким то составом ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пиоли сам отдал Роме победу выпустив третьего центрального защитника поломав всю игру своей команды. На поле воцарился хаос которым псины и воспользовались при стандартах. Самое смешное что резона в таком "усилении" центра обороне не было-Рома была мертвая абсолютно. И да-если мяч попадает в руку соперника в штрафной когда играет Наполи это пенальти а когда играют его конкуренты это игровой момент)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
En1ex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судьба чемпионата еще не решена, тем интереснее смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где Моуриньо вчера, кстати, был во время матча?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В космосе вчера было видно, как сгорели ставочники
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда впереди ещё 21 тур - 7 очков не отрыв.
Если проводить паралель с теннисом (мужским!) это как повести с брейком в начале сета - фора есть, но играть ещё долго и удержать брейк сложно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То,за что мы и любим футбол. Моуриньо прививает своим командам веру в свои силы до последней секунды
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий