Драма в Серии А: «Рома» проигрывала «Милану» 0:2, но спаслась за 6 минут. С голом на 93-й!
«Наполи» отдаляется.
«Милан» и «Рома» воскресным вечером в Серии А подарили нам триллер: 2:2 с камбэком гостей на последних минутах.
На 77-й минуте «Милан» повел со счетом 2:0: в первом тайме Пьер Калюлю замкнул подачу Сандро Тонали с углового, а во втором Томмазо Побега с передачи Рафаэла Леау красиво покатил в дальний. Казалось, что игра уже решена.
Но сложилось все совершенно иначе. На 87-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньез забил после подачи с угла поля от Лоренцо Пеллегрини.
Спустя 6 минут гости воспользовались еще одним стандартом: Тэмми Абрахам с добивания прошил Чиприана Тэтэрушану. 2:2!
«Не знаю, что это было, но перед исполнением штрафного я говорил себе: «Я должен быть готов». Я видел, как Матич пробил головой, вратарь отбил, мяч отскочил ко мне, и слава богу, что я оказался в нужном месте», – рассказал Тэмми.
Итог – ничья с безумной концовкой.
Тренер «Милана» Стефано Пиоли остался недоволен результатом: «Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь».
• После ничьей с «Ромой» «Милан» теперь отстает от лидирующего «Наполи» на 7 очков. Такое же отставание у «Ювентуса», «Интер» позади на 10 баллов.
Следующий матч «Милан» и «Рома» проведут в кубке Италии: первые 11 января примут дома «Торино» Алексея Миранчука, а вторые сыграют на «Стадио Олимпико» с «Дженоа».
- Дата проведения
- 8 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 65), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.
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Чемпионат Италии. «Милан» сыграл 2:2 с «Ромой», «Наполи» победил «Сампдорию», «Торино» Миранчука поделил очки с «Салернитаной»
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Если проводить паралель с теннисом (мужским!) это как повести с брейком в начале сета - фора есть, но играть ещё долго и удержать брейк сложно.