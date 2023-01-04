«Наполи» впервые проиграл – «Интеру». В топ-лигах больше нет команд без поражений
Осталось пять очков отрыва.
В самом статусном матче 16-го тура Серии А «Наполи» проиграл в гостях «Интеру» – 0:1. И слегка подпортил свое идеальное лидерство.
Команда Лучано Спаллетти держалась последней в лигах топ-5 без поражений в чемпионате – но всего через несколько дней после «ПСЖ», который тоже не проигрывал до паузы на чемпионат мира, тоже не выдержала.
Единственный мяч у Эдина Джеко. Хвича Кварацхелия ничем не ответил: он отыграл 76 минут, за это время один раз ударил по воротам – мимо, успешными в обыгрыше были только две попытки из восьми.
Поражение вполне по делу: «Интер» хоть и меньше владел мячом (36 на 64%), реже бил по воротам (6 ударов против 9), зато создал три голевых момента по классификации Opta (у «Наполи» – один), по xG миланцы тоже были острее: 1,24 против 0,96.
«Они делали то же самое, что и обычно, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были хорошо отбирать мяч, чтобы лучше доставлять его вперед. Делать это на своем привычном уровне нам не удавалось. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно, – признал Спаллетти. – Пытались [играть вертикально], но Ачерби неудобный соперник: он хорошо держит позицию и силен физически. Теперь стоит подумать о том, чтобы лучше тренироваться. Уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести лучшую форму».
У «Наполи» все равно есть отрыв. Осталось +5
Из-за поражения, конечно, чуть ослабло лидерство неаполитанцев.
• «Наполи» подпустил к себе «Милан» на расстояние в пять очков (россонери в этом туре выиграли), а вот «Интер» далеко – в восьми очках.
• У Джеко теперь 20 голов за «Интер» в Серии А, все он забил после 35 лет. Все остальные игроки старше 35 суммарно забили за «Интер» 19 мячей в чемпионате.
• Неаполитанцы не обыгрывали «Интер» с мая 2019-го – это седьмой матч без побед (пять поражений и две ничьих).
• «Наполи» второй год подряд при Спаллетти не может выиграть первый матч в календарном году: в 2022-м сыграли вничью с «Ювентусом». Но в прошлом сезоне неаполитанцы начали валиться еще в ноябре: был отрезок с одной победой в восьми матчах.
Правда, и календарь в этом сезоне слегка видоизменился и съехал из-за осенне-зимнего чемпионата мира: тогда у «Наполи» после 16 туров было всего два поражения, и затяжная проблемная серия как раз только начиналась.
Что будет в чемпионской гонке Серии А дальше?
- Дата проведения
- 4 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 56 Джеко.
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Интер –
Онана, Дармиан (Думфрис, 76), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 65), Мхитарян (Гальярдини, 83), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 76), Лукаку (Мартинес, 64).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Симеоне, 85), Зелиньски (Распадори, 65), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 76), Политано (Лосано, 65), Осимхен, Кварацхелия (Элмаз, 76).
- Предупреждения:
- Джеко (27), Барелла (84), Ди Лоренцо (85), Думфрис (87), Ким Мин Чжэ (88).
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/www.imagephotoagency.it ; REUTERS/Alberto Lingria
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