Вы это видели?
Блог

«Наполи» впервые проиграл – «Интеру». В топ-лигах больше нет команд без поражений

серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Интер Интер
Футбол Футбол

Осталось пять очков отрыва.

В самом статусном матче 16-го тура Серии А «Наполи» проиграл в гостях «Интеру» – 0:1. И слегка подпортил свое идеальное лидерство.

Команда Лучано Спаллетти держалась последней в лигах топ-5 без поражений в чемпионате – но всего через несколько дней после «ПСЖ», который тоже не проигрывал до паузы на чемпионат мира, тоже не выдержала.

Единственный мяч у Эдина Джеко. Хвича Кварацхелия ничем не ответил: он отыграл 76 минут, за это время один раз ударил по воротам – мимо, успешными в обыгрыше были только две попытки из восьми.

Поражение вполне по делу: «Интер» хоть и меньше владел мячом (36 на 64%), реже бил по воротам (6 ударов против 9), зато создал три голевых момента по классификации Opta (у «Наполи» – один), по xG миланцы тоже были острее: 1,24 против 0,96.

«Они делали то же самое, что и обычно, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были хорошо отбирать мяч, чтобы лучше доставлять его вперед. Делать это на своем привычном уровне нам не удавалось. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно, – признал Спаллетти. – Пытались [играть вертикально], но Ачерби неудобный соперник: он хорошо держит позицию и силен физически. Теперь стоит подумать о том, чтобы лучше тренироваться. Уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести лучшую форму».

У «Наполи» все равно есть отрыв. Осталось +5

Из-за поражения, конечно, чуть ослабло лидерство неаполитанцев.

• «Наполи» подпустил к себе «Милан» на расстояние в пять очков (россонери в этом туре выиграли), а вот «Интер» далеко – в восьми очках.

• У Джеко теперь 20 голов за «Интер» в Серии А, все он забил после 35 лет. Все остальные игроки старше 35 суммарно забили за «Интер» 19 мячей в чемпионате.

• Неаполитанцы не обыгрывали «Интер» с мая 2019-го – это седьмой матч без побед (пять поражений и две ничьих).

• «Наполи» второй год подряд при Спаллетти не может выиграть первый матч в календарном году: в 2022-м сыграли вничью с «Ювентусом». Но в прошлом сезоне неаполитанцы начали валиться еще в ноябре: был отрезок с одной победой в восьми матчах.

Правда, и календарь в этом сезоне слегка видоизменился и съехал из-за осенне-зимнего чемпионата мира: тогда у «Наполи» после 16 туров было всего два поражения, и затяжная проблемная серия как раз только начиналась.

Что будет в чемпионской гонке Серии А дальше?

Интер – Наполи 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 56 Джеко.
ИнтерОнана, Дармиан (Думфрис, 76), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 65), Мхитарян (Гальярдини, 83), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 76), Лукаку (Мартинес, 64).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Симеоне, 85), Зелиньски (Распадори, 65), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 76), Политано (Лосано, 65), Осимхен, Кварацхелия (Элмаз, 76).
Предупреждения:
Джеко (27), Барелла (84), Ди Лоренцо (85), Думфрис (87), Ким Мин Чжэ (88).

Шикарный гол Миранчука в первом матче года! Смотрите, как положил из-за штрафной

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/www.imagephotoagency.it ; REUTERS/Alberto Lingria

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий