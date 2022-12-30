Однажды советский журналист захотел взять интервью у Пеле. Это был очень сложный квест

Поговорить с Пеле мечтали многие – в том числе и известный советский журналист Игорь Сергеевич Фесуненко. Он несколько раз добивался встречи с Королем футбола.

Фесуненко обожал бразильский футбол и выпустил несколько книг об этой стране. Самая известная – «Пеле, Гарринча, футбол» – вышла в 1970 году. Еще он работал комментатором и, конечно, путешествовал по Бразилии – там даже отбивался зонтиком от грабителей.

Очерк Фесуненко о поисках Пеле и первой встречи был опубликован перед ЧМ-2018 в «Деловом Петербурге».

Вот эта удивительная история.

Поиски: Фесуненко не мог пробиться через охрану, зато подружился с женой Пеле

Игорь Сергеевич пытался взять интервью у Пеле несколько месяцев. «Во время одного из выездов «Сантоса» в Рио строгие секьюрити едва не сбросили меня с лестницы, когда я пытался пробиться на зарезервированный за командой седьмой этаж гостиницы «Плаза».

Несколько раз пытался прорваться к Пеле: аккредитацией, мольбами, попытками подкупа охранников-барбосов. Ничего не получалось. Однажды я даже явился в сам клуб. Говорю: «Я корреспондент из Москвы, хочу взять интервью у Пеле». Там сидит девочка вот с такими длинными ресницами: «Да?». А у самой в глазах: «Больше вы ничего не хотите?»

Фесуненко это не остановило и он поехал в Сантос – там у команды было три домашних матча подряд. Журналист пришел в клубную штаб-квартиру, но девушка на входе оставила его без любых координат Короля. Она лишь сообщила, что Пеле находится на загородной базе, но ее адрес не назвала: «Доступ туда, – сказала она сурово, – категорически запрещен всем посторонним. Особенно журналистам!»

Тогда Фесуненко обратился к «обширному досье на Пеле, которое собирал на протяжении 2 лет». Там он узнал, что Пеле разорвал контракт с одной из бразильских фирм и решил там узнать адрес Короля.

«Я ходил у дома туда-сюда, — вспоминал Фесуненко. — И вдруг вижу — к дому идет женщина с большими сумками. Я ей: «Сеньора, давайте помогу?» — так и прошел мимо портье, который сидел на входе».

Дальше была встреча с женой футболиста – правда, он захлопнула дверь прямо перед журналистом. «Я успел вставить ногу между дверью и рамой и неплохо изобразил тяжелую травму. Бедная Розе-Мери растерялась. Вынуждена была пригласить меня, чтобы хотя бы обследовать ногу», – шалость Фесуненко удалась.

С женой Пеле он поладил, но адрес спортбазы так и не получил – «Сантос» засекретил его даже от семей футболистов. Если случалось что-то непредвиденное (а у Пеле, кстати, болела дочка), то жены звонили в клуб, и только затем футболист получал информацию.

Розе-Мари не помогла адресом, зато сообщила Фесуненко, что на базу скоро отправится футболист Зито, перед этим он хотел заехать в клуб. Журналист со всех ног помчался туда – и даже надавил на одного из директоров «Сантоса».

Объяснил, что у него «сугубо личное» поручение к Пеле от жены (она, кстати, просила его передать, что дочь выздоравливает): «Поначалу Сиро Коста (так звали администратора) отказывался в это поверить, но я назвал ему точный адрес Короля и его домашний телефон и смотрел на него такими голубыми глазами, что заподозрить меня в нечестности было просто невозможно».

Встреча: Пеле пел гитарные песни и расчувствовался из-за письма советского фаната

Так Фесуненко добрался до базы и все-таки увидел Пеле. Сначала подстерег его у выхода из душевой: «Я крикнул ему: «Привет, Пеле! Как дела?» Он откликнулся как воспитанный человек: «Привет! Привет! У меня все в порядке». И пошел себе дальше».

Но журналист не выключился и сказал, что дочь идет на поправку: «У дочки вчера температура 39 была, а сегодня уже 36,6!» Король изумленно смотрел на меня. А я ковал железо, пока оно горячо. И сказал, что, конечно, извиняюсь за то, что общался с его супругой в его доме без его предварительного согласия, но у меня не было выбора: никто в клубе не желал мне помочь и не давал координат этой базы «Сантоса».

Был уже конец дня, Пеле вроде бы не очень хотел общаться, но сказал, что готов уделить ему пять минут.

«А потом мы беседовали больше часа! – восторгался Фесуненко. – Мало того: мы не просто беседовали, я уговорил его даже сбегать в общежитие, взять гитару и напеть мне несколько его собственных песенок!» Журналист знал про его любовь к музыке, которую он скрывал даже от друзей и знакомых – боялся, что будут сравнивать с его футбольным мастерством.

Главный момент интервью – когда Фесуненко зачитал письмо одного из советских болельщиков. Парень из Харькова поддержал бразильцев после провала на ЧМ-1966, но до команды и Пеле это не дошло.

И тут Пеле совсем растаял: «У него даже глаза повлажнели. Впрочем, как я заметил впоследствии, наблюдая за Королем не один десяток лет, он вообще склонен к сентиментальности и весьма легко пускает слезу по любому поводу. А иногда и без должного повода…»

***

Через несколько месяцев Советский Союз впервые услышал пластинку с песнями Пеле – хотя даже в Бразилии про его хобби почти не знали. Затем вышло и эксклюзивное интервью с Королем.

После этого Игорь Сергеевич общался с бразильцем еще много раз. «Большим другом Пеле я себя назвать не могу. Но в поездках по России в 1997-м и в 2003-м я был с ним. Последний раз, когда он приехал сюда в начале нулевых – даже дал телеграмму: «Пригласите Игоря…». Правда, фамилию мою выговорить он так и не смог», – вспоминал Фесуненко.

Журналиста не стало в 2016-м, а теперь скончался и Король футбола.

Фото: Gettyimages.ru/Keystone Features, M. Stroud