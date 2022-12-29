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Бразильцы «ПСЖ» устроили шоу после ЧМ: Маркиньос забил в свои, Неймар поймал красную за две минуты

ПСЖ ПСЖ
Маркиньос Маркиньос
лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Всех спас Мбаппе.

«ПСЖ» мчит к победе в Лиге 1: 28 декабря обыграл крепкий «Страсбур» 2:1 с голом на последних минутах.

Главные герои «ПСЖ» – вернувшиеся с ЧМ-2022 бразильцы и Килиан Мбаппе. Причем Неймар и Маркиньос выделились как в положительную, так и в отрицательную сторону. Фиксируем.

Все началось с гола Маркиньоса на 14-й минуте – замкнул передачу Неймара со штрафного.

Спустя полчаса тот же Маркиньос вместо героя матча приблизился к тому, чтобы стать антигероем: срезал мяч в свои ворота после попытки заблокировать прострел Адриена Томассона.

Еще круче получилось у Неймара: во втором тайме он получил две желтые за две минуты. Первую – за отмашку, вторую – за симуляцию.

Болельщики парижского клуба в соцсетях остались недовольны действиями бразильца: «Думаю, Неймар мог бы стать профессиональным ныряльщиком в воду на следующих Олимпийских играх».

Всех спас Килиан Мбаппе на 95-й минуте: с пенальти прошил Матса Зейса и вырвал для «ПСЖ» 10-ю победу подряд.

До этого судья Клеман Тюрпен отменил чистый гол Маркиньоса, который снова мог превратить его в героя. Впрочем, даже в этом случае победа не ускользнула от парижского клуба.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после игры усомнился в справедливости удаления Неймара: «Первая желтая – очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на нем, и это отнюдь не мелкие фолы».

Неймар после красной карточки покинул стадион, не дожидаясь конца игры. 

• Удаление стало для него уже пятым с момента дебюта за «ПСЖ» – с сезона-2017/18 больше нет ни у кого.

• Килиан Мбаппе забил 5 голов за 5 последних матчей. Он опережает Неймара в гонке бомбардиров на 2 мяча: 13 против 11. Правда, по системе гол+пас Неймар все равно лучше: 11+10 против 13+2.

Следующий матч «ПСЖ» проведет уже в следующем году в гостях против «Ланса». Пойдут за 11-й победой подряд?

ПСЖ – Страсбур 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
28 декабря, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Маркиньос, 1:1 – 51, автогол Маркиньос, 2:1 – 90, пенальти Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Фабиан Руис, Витинья (Сарабия, 73), Неймар, Мбаппе, Экитик (Солер, 73).
СтрасбурЗельс, Дукуре, Джику, Ньямси, Перрен, Белльгард, Диарра (Сиссоко, 78), Прцич (Ахолу, 65), Томассон, Гамейро (Диалло, 78), Ажорк.
Предупреждения:
Ньямси (49), Верратти (50), Неймар (61), Мбаппе (90).
Удаление:
Неймар (62).

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

5 комментариев

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Anton Bagaev
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мбаппе, конечно, всех спас, но пару выходов один в один запорол)
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Безымянный болельщик
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Ответ Денис Забелин
Извините что оффтоп, но вот это только мне кажется или реально в этом году какой-запредельный уровень конкуренции за золотой мяч? 4 человека практически вровень идут и показывают абсолютно разные стили игры.
Скорее всего нет. Месси уже забронировал 2/3 Золотого мяча как минимум. Ему хватит теперь в ЛЧ хотя бы до 1/4 дойти и дело в шляпе.
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Капитан.
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Ней в своём стиле, нырки его порядком достали
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DolJun
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Ответ Денис Забелин
Извините что оффтоп, но вот это только мне кажется или реально в этом году какой-запредельный уровень конкуренции за золотой мяч? 4 человека практически вровень идут и показывают абсолютно разные стили игры.
только тебе. в этом году конкуренции за золотой мяч нет вовсе.
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Денис Забелин
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Извините что оффтоп, но вот это только мне кажется или реально в этом году какой-запредельный уровень конкуренции за золотой мяч? 4 человека практически вровень идут и показывают абсолютно разные стили игры.
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