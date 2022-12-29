Бразильцы «ПСЖ» устроили шоу после ЧМ: Маркиньос забил в свои, Неймар поймал красную за две минуты

Всех спас Мбаппе.

«ПСЖ» мчит к победе в Лиге 1: 28 декабря обыграл крепкий «Страсбур» 2:1 с голом на последних минутах.

Главные герои «ПСЖ» – вернувшиеся с ЧМ-2022 бразильцы и Килиан Мбаппе. Причем Неймар и Маркиньос выделились как в положительную, так и в отрицательную сторону. Фиксируем.

Все началось с гола Маркиньоса на 14-й минуте – замкнул передачу Неймара со штрафного.

Спустя полчаса тот же Маркиньос вместо героя матча приблизился к тому, чтобы стать антигероем: срезал мяч в свои ворота после попытки заблокировать прострел Адриена Томассона.

Еще круче получилось у Неймара: во втором тайме он получил две желтые за две минуты. Первую – за отмашку, вторую – за симуляцию.

Болельщики парижского клуба в соцсетях остались недовольны действиями бразильца: «Думаю, Неймар мог бы стать профессиональным ныряльщиком в воду на следующих Олимпийских играх».

Всех спас Килиан Мбаппе на 95-й минуте: с пенальти прошил Матса Зейса и вырвал для «ПСЖ» 10-ю победу подряд.

До этого судья Клеман Тюрпен отменил чистый гол Маркиньоса, который снова мог превратить его в героя. Впрочем, даже в этом случае победа не ускользнула от парижского клуба.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после игры усомнился в справедливости удаления Неймара: «Первая желтая – очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на нем, и это отнюдь не мелкие фолы».

Неймар после красной карточки покинул стадион, не дожидаясь конца игры.

• Удаление стало для него уже пятым с момента дебюта за «ПСЖ» – с сезона-2017/18 больше нет ни у кого.

• Килиан Мбаппе забил 5 голов за 5 последних матчей. Он опережает Неймара в гонке бомбардиров на 2 мяча: 13 против 11. Правда, по системе гол+пас Неймар все равно лучше: 11+10 против 13+2.

Следующий матч «ПСЖ» проведет уже в следующем году в гостях против «Ланса». Пойдут за 11-й победой подряд?

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier