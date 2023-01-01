Не забыли Кришито? В 36 лет он в 5-й раз перейдет в «Дженоа», чтобы поднять ее в Серию А

Доменико Кришито снова выйдет на поле. 30 декабря ему исполнилось 36 лет, а через две недели он, вероятно, сыграет «Дженоа» в первом матче 2023-го.

Очередное возвращение Доменико в Геную! Кришито ездил туда на правах аренды из «Ювентуса», затем был продан, а потом возвращался из «Зенита». Теперь – поиграл в МЛС, отдохнул за осень – и снова в любимый клуб.

Уже в пятый раз:

1. 2002-2004 – молодежка и 1 матч за основную команду;

2. 2006-2007 – 39 матчей, 4 гола;

3. 2008-2011 – 124 матча, 5 голов;

4. 2018-2022 – 109 матчей, 20 голов;

5. С 2023-го.

Как Кришито играл в Италии после «Зенита»?

Постоянная борьба за выживание.

• 2018/19 – «Дженоа» на четвертом месте с конца в Серии А и не вылетела лишь по результатам личных встреч с «Эмполи».

• 2019/20 – «Дженоа» снова на четвертом месте с конца, четыре очка от зоны вылета.

• 2020/21 – после смены тренера в середине сезона пошло бодрее, так «Дженоа» финишировала 11-й, хотя до любимого 17-го места была всего в пяти очках.

• 2021/22 – 19-е место и вылет. Не помогла даже победа над «Ювентусом» в 36-м туре с победным голом Кришито на 90+6.

Как он очутился в МЛС и отыграл за «Торонто»?

В феврале 2022-го сайт Джанлуки Ди Марцио сообщил, что Кришито не доиграет сезон Серии А и перейдет в марте в клуб МЛС «Торонто». К тому времени положение «Дженоа» уже было катастрофическим – всего одна победа за 26 туров и шесть очков от спасительного 17-го места.

Через пару недель итальянский Sky Sport сообщил, что Кришито доиграет сезон в «Дженоа», так как хочет помочь команде избежать вылета. Помогал, но не спас. И тогда он уехал в МЛС.

Кришито пояснил tuttomercatoweb.com, что в «Торонто» перешел не из-за денег – зарплата была не выше, чем в «Дженоа». Он мог бы играть и в Серии B, но у клуба были другие планы: «Я просто хотел играть. Были и другие варианты в Серии B, но меня не устраивала перспектива выступать против команды, которая занимает важное место в моем сердце».

К сожалению, в МЛС была привычная история – игра за клуб из подвала турнирной таблицы. К моменту дебюта Кришито «Торонто» находился на третьем месте с конца в Восточной конференции, пропустив больше всех голов.

Усиление из Кришито, Бернардески и Инсинье ничего не изменило, «Торонто» в итоге опустилось на предпоследнее место, провалившись в пяти последних матчах – пять поражений с общим счетом 5:17. Бернардески и Инсинье за эти несколько месяцев забили 14 голов на двоих, а Кришито стал лучшим в команде по отборам и вторым по перехватам. А еще красиво забил.

Но итог безрадостный. Фактически из всех 28 команд МЛС из обеих конференций хуже «Торонто» по очкам выступил только «Ди Си Юнайтед». А 66 пропущенных мячей в 34 играх – явный перебор.

«Торонто» объявил о завершении карьеры Кришито. Поспешили

16 ноября сайт «Торонто» объявил об уходе Кришито, а заодно – и о завершении его профессиональной карьеры. Но в том же сообщении приводится цитата игрока: «Настало время вернуться домой и определиться с тем, чем заняться в будущем».

Итальянский Sky Sport сослался на обращение Кришито фанатам «Торонто» в соцсетях с фразой: «К концу года решу, что делать в будущем».

И решил как раз к концу года – 27 декабря появилось фото Кришито с футболкой «Дженоа». Официально он станет игроком команды со 2 января 2023-го.

Когда Кришито вернулся в «Дженоа» прошлый раз, он говорил, что хочет завершить карьеру в клубе. Вероятно, теперь это окажется правдой.

«Дженоа» сейчас сражается за выход в Серию А

В начале сезона команду тренировал Александер Блессин. Шло нормально, но с конца октября дела испортились: два очка в пяти матчах. Так «Дженоа» откатилась на пятое место с шестью очками отставания от зоны прямого выхода.

Блессина убрали, клуб временно возглавил Альберто Джилардино, тренировавший до этого молодежку. «Дженоа» с ним набрала десять очков в четырех играх и укрепилась на третьем месте. Вслед за переходом Кришито Джилардино был утвержден главным тренером. Кстати, Джилардино тоже играл за «Дженоа», но Кришито в этот момент выступал в «Зените». Они знакомы по сборной Италии.

Всего Кришито сыграл 274 матча за «Дженоа» – седьмой результат в истории клуба. Если отыграть весь второй круг, можно будет вплотную приблизиться к топ-5 и 298 матчам Марко Росси. Но до абсолютного рекорда нужно играть еще лет пять-шесть – у легендарного Дженнаро Руотоло 502 матча.

Первый соперник (16 января) хорошо знаком Кришито – «Дженоа» вылетала прошлой весной из Серии А вместе с «Венецией». От вылета теперь уже из Серии В «Венецию» сейчас пытается спасти Паоло Ваноли.

Фото: globallookpress.com/linwei2, Tano Pecoraro; twitter.com/genoacfc