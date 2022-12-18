«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал
Советовал Франции играть на Мбаппе.
Пирс Морган – один из самых громких персонажей рядом с ЧМ-2022. Журналист весь турнир защищал Криштиану Роналду – и до сих пор стабильно заполняет медиапространство резкими цитатами.
Морган не пропустил финал и устроил в твиттере эпичную текстовую трансляцию.
• За час до игры: «Чем более истерично настроены фанаты Месси по поводу его якобы неизбежного сегодняшнего триумфа, тем больше я уверен, что он проиграет. Вы спрашиваете, почему я болею за Францию? Нет, дело далеко не только в Месси. Моя жена – наполовину француженка».
• На 22-й минуте, когда Аргентина заработала пенальти (его впоследствии реализовал Месси), был максимально краток: «Это никакой не пенальти».
• Призыв на 32-й минуте: «Просыпайся, Франция!»
• После 0:2 – ничего, кроме разочарования:
• Перед перерывом выдал зубодробительную теорию: «Это был не вирус, французскую команду явно отравили намеренно».
Речь о том, что четверо игроков Франции перед финалом заболели.
• После перерыва Морган все еще вспоминал эпизод с первым голом: «Рой Кин согласен со мной. Так что это окончательно не пенальти».
• И предсказывал: «Франция будет в порядке, только если будет играть на Мбаппе».
• И отчаивался: «Французы знают, что им можно бить по воротам?».
• После 1:2 Пирс не сомневался, что его прогноз начинает сбываться: «Как французы у себя называют Нострадамуса?»
• После 2:2 – эйфория: «Мбаппе! Что за игрок!».
• В дополнительных таймах Морган просто наслаждался футболом: «OMG!»
• После матча все-таки поздравил победителей: «Величайший финал в истории величайшего чемпионатов мира. Какая реклама красивой игры! И Аргентина победила по пенальти. Вот такая драма. Соболезнования Франции, особенно гениальному Мбаппе.
Я просто поздравляю Лионеля Месси».
• Оставил главное сообщение напоследок: «Да, я согласен, что вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен».
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Фото: East News/IMAGO/Moritz Mueller; instagram.com/piersmorgan; Gettyimages.ru/Clive Brunskill
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