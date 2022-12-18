«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал

Советовал Франции играть на Мбаппе.

Пирс Морган – один из самых громких персонажей рядом с ЧМ-2022. Журналист весь турнир защищал Криштиану Роналду – и до сих пор стабильно заполняет медиапространство резкими цитатами.

Морган не пропустил финал и устроил в твиттере эпичную текстовую трансляцию.

• За час до игры: «Чем более истерично настроены фанаты Месси по поводу его якобы неизбежного сегодняшнего триумфа, тем больше я уверен, что он проиграет. Вы спрашиваете, почему я болею за Францию? Нет, дело далеко не только в Месси. Моя жена – наполовину француженка».

• На 22-й минуте, когда Аргентина заработала пенальти (его впоследствии реализовал Месси), был максимально краток: «Это никакой не пенальти».

• Призыв на 32-й минуте: «Просыпайся, Франция!»

• После 0:2 – ничего, кроме разочарования:

• Перед перерывом выдал зубодробительную теорию: «Это был не вирус, французскую команду явно отравили намеренно».

Речь о том, что четверо игроков Франции перед финалом заболели.

• После перерыва Морган все еще вспоминал эпизод с первым голом: «Рой Кин согласен со мной. Так что это окончательно не пенальти».

• И предсказывал: «Франция будет в порядке, только если будет играть на Мбаппе».

• И отчаивался: «Французы знают, что им можно бить по воротам?».

• После 1:2 Пирс не сомневался, что его прогноз начинает сбываться: «Как французы у себя называют Нострадамуса?»

• После 2:2 – эйфория: «Мбаппе! Что за игрок!».

• В дополнительных таймах Морган просто наслаждался футболом: «OMG!»

• После матча все-таки поздравил победителей: «Величайший финал в истории величайшего чемпионатов мира. Какая реклама красивой игры! И Аргентина победила по пенальти. Вот такая драма. Соболезнования Франции, особенно гениальному Мбаппе.

Я просто поздравляю Лионеля Месси».

• Оставил главное сообщение напоследок: «Да, я согласен, что вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен».

Фото: East News/IMAGO/Moritz Mueller; instagram.com/piersmorgan; Gettyimages.ru/Clive Brunskill