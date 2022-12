Англия страдает в 1/4 финала ЧМ больше всех. Уже 7-й вылет

Проклятая стадия.

Англия проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале. Да, Харри Кейн мог спасти, если бы забил пенальти – но запустил выше.

Так что англичане снова без медалей чемпионата мира, у них шаг назад по сравнению с предыдущим турниром.

Тогда 1/4 финала проскочили, в Самаре обыграли Швецию с голами Харри Магуайра и Деле Алли, но это редкий для англичан случай.

На самой обидной для вылета стадии – когда это уже и не провал, но и без шансов на медали – Англия тормозит чаще всех. На чемпионатах мира остановились тут седьмой раз, ни одна сборная не проигрывает четвертьфиналы настолько регулярно .

Дальше Англия вообще проходила лишь трижды: в 1966-м взяла золото, в 1990-м и в 2018-м стала четвертой – тоже крайне обидно. Коллекция вылетов – еще больнее.

• ЧМ-1954 – Англия сыграла вничью с Бельгией (4:4!) и обыграла Швейцарию. Тогда после группового этапа играли сразу четвертьфинал, и англичане как победители группы вышли на Уругвай. Получили 2:4, а сами уругвайцы в итоге заняли четвертое место на турнире.

• ЧМ-1962 – вышли из группы со второго места: начали с поражения от Венгрии, потом выиграли у Аргентины и сыграли вничью с Болгарией. В плей-офф Англия сразу попала на действующих чемпионов мира, Бразилию – проиграла 1:3 из-за дубля Гарринчи.

Embed from Getty Images

• ЧМ-1970 – снова выход в плей-офф со второго места, выше пустили Бразилию, потому что проиграли ей, но победили Чехословакию с Румынией. В четвертьфинале повторился финал предыдущего ЧМ: Англия – ФРГ. Но исход другой: после 2:2 в основное на этот раз дополнительное время вырвали немцы. После этого вылета карьеру в сборной закончил легендарный Бобби Чарльтон.

• ЧМ-1986 – опять второе место в группе и место в аргентинской части сетки (привели туда поражение от португальцев и ничья с Марокко). Так англичане после прохода Парагвая и налетели на Аргентину – случились «Рука бога» с «Голом столетия» по пути Диего Марадоны к титулу.

• ЧМ-2002 – Англия с юным Дэвидом Бекхэмом разгромила датчан в 1/8 финала и вышла на Бразилию. Этот матч мы запомним по гениальному (или случайному) штрафному Роналдиньо за шиворот Дэвиду Симэну. В сумме с голом Ривалдо он привел к английскому вылету.

• ЧМ-2006 – впервые за 52 года выиграли группу, прошли Эквадор на старте плей-офф, но теперь наткнулись на Португалию. С ней своя черная серия в послематчевых пенальти, это очень яркий эпизод имени вратаря Рикарду, он первым в истории чемпионатов мира взял три удара за одну перестрелку и выкинул Англию своими руками.

Катарский сценарий хорошо вписывается в классические сюжеты.

Oh, here we go again.

Фото: REUTERS/Andrew; globallookpress.com/Schirner Sportfoto/B3649_Schirner_Sportfoto, Werek/R3690_Werek, Sven Simon/picture-alliance, ; Gettyimages.ru/Tim de Waele, Alex Livesey, Popperfoto / Contributor