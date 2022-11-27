Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией. В ответ водометы и слезоточивый газ

В полицию летели камни.

Ссборная Марокко разобралась с Бельгией (2:0) и набрала 4 очка в группе F.

В Брюсселе это вызвало своеобразную реакцию:

Первая жертва – автомобиль: как минимум один из них фанаты (некоторые вышли с марокканскими флагами) оседлали и покатили по улицам, а затем принялись его пинать и переворачивать. В ход пошли дымовые шашки – у полиции этим вечером точно будет много работы.

Затем досталось входу станции метро и какому-то фургону. В центре города осталось гореть авто.

Бельгийские газеты Le Soir и Het Laatste Nieuws пишут, что бунтовщики также подожгли несколько скутеров и забросали камнями полицию.

В ответ силовики использовали водометы и слезоточивый газ. Это подтвердила пресс-секретарь брюссельской полиции Ильза ван де Кире: «Десятки человек, некоторые из них были в балаклавах, пошли на столкновения с полицией. Использовалась пиротехника, ранение получил журналист. Также был уничтожен светофор и загорелся контейнер».

Полиция продолжает гоняться за бунтовщиками, которые ушли на улицы поменьше. Мэр бельгийской столицы Филипп Клоз уже объявил об арестах: «Я решительно осуждаю инциденты, которые произошли сегодня. Полиция приняла жесткие меры. Так что болельщикам советую не приезжать в центр. Полиция делает все возможное для поддержания общественного порядка. Я также просил их приступить к административным арестам участников беспорядков».

Власти попросили жителей временно избегать некоторые улицы, закрыли 4 станции метро, а также частично ограничили автобусные и трамвайные маршруты.

При этом большинство болельщиков обеих сборных мирно смотрели игру на брюссельской фан-зоне – после финального свистка многие из них взорвались от радости за Марокко.

В других бельгийских городах происходило примерно то же. В Кортрейке на совместный просмотр пришло примерно 500 человек, а рядом на всякий случай поставили 10 полицейских.

Там все прошло без инцидентов.

«Если Бельгия играет против другой страны, то мы за Бельгию. Но сейчас – за Марокко», – говорят Фарук Эль Массури и Айман Ислах. – Обе страны наши родины, но тот факт, что первый гол отменили, немного подпортил нам настроение. Будут ли проблемы? Нет. Может быть, в Брюсселе, но не здесь».

Брюсселю уже доставалось – когда Марокко вышел на ЧМ

В Бельгии живет почти полмиллиона марокканцев (там выросли и некоторые игроки сборной Марокко). Выходцы из этой страны порой слишком бурно реагируют на футбольные результаты. Когда Марокко вышел на ЧМ-2018, фанаты крушили в Брюсселе витрины магазинов, поджигали автомобили и дрались с полицией. Повреждения тогда получили 22 полицейских.

Такая обширная диаспора – следствие интенсивного притока мигрантов-рабочих, наблюдавшегося в 1960-х и 1970-х годах. По многим оценкам, марокканцы – крупнейшая этническая группа трудовых иммигрантов в Бельгии. С детализированной точностью установить количество бельгийцев-марокканцев нельзя, поскольку в европейском королевстве не ведется статистика этнической принадлежности. Подсчеты разнятся, но можно утверждать, что в стране не менее 430 тысяч жителей марокканского происхождения. Почти половина из них проживает в Брюсселе.

Фото: REUTERS/Yves Herman; eastnews.ru/AFP PHOTO / BELGA / NICOLAS MAETERLINCK / Belgium OUT